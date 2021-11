Mirel Rădoi deschide o nouă portiță în relația cu nașul Gigi Becali: “Nu aș refuza FCSB. Nu sunt omul care să spun niciodată!”

România şi-a diminuat mult şansele de a ajunge la baraj după remiza albă obţinută în faţa Islandei. “Tricolorii” au nevoie de o victorie cu Liechtenstein şi să spere că Macedonia de Nord nu învinge Islanda, în ultima etapă.

Contractul lui expiră după meciul dintre România şi Liechtenstein şi sunt mari şanse să plece de la echipa naţională, aşa cum a şi anunţat în urmă cu o lună. Antrenorul a vorbit la conferinţa de presă de la finalul meciului cu Islanda şi despre ceea ce se gândeşte să facă în viitor.

Mirel Rădoi a spus că va pune nişte clauze indiferent de echipa pe care o va pregăti, pentru a se asigura că nu va fi dat afară după o lună de zile:

“Când e vorba de fotbal pot să accept orice, dar la bază să fie un contract foarte bine pus la punct. Nu vreau să merg undeva şi după o lună să pot să fiu dat afară. E clar că în momentul în care ai un contract şi există clauze, indiferent de suma de bani ea poate fi activată.

Pot să ai clauză şi un miliard, dacă acel investitor are acei bani, ţi-o plăteşte şi nici nu apuci să termini primul antrenament. La 10 minute după ce ai semnat, primeşte un telefon şi te dă afară.

Din acest punct de vedere, când ai clauză tot este posibil să fii dat afară indiferent de rezultate, dar oriunde mă voi duce voi avea o clauză. Vreau să mă asigur că lucrurile vor decurge relativ normal. Când spun asta, măcar un an de zile să stau undeva”, a spus Mirel Rădoi.

Selecţionerul a comentat şi o potenţială revenire la FCSB, prima echipă pe care a antrenat-o în cariera de antrenor. Finul Rădoi a simţit pe propria piele ce înseamnă relaţia antrenor-patron cu naşul Gigi Becali.

A preluat echipa în vara anului 2015, însă a fost forţat să îşi dea demisia cinci luni mai târziu, fiind înlocuit cu Laurenţiu Reghecampf. După plecarea de la FCSB, între Mirel Rădoi şi Gigi Becali s-au mai răcit relaţiile, iar o perioadă cei doi nu şi-au vorbit deloc.

Însă, Mirel Rădoi nu exclude o nouă colaborare cu naşul Gigi Becali, aşa cum a şi recunoscut la conferinţa de presă de la finalul meciului cu Islanda:

“Nu sunt omul care să spun niciodată. Nu vreau să las senzaţia că vreau să fiu antrenorul FCSB-ului pentru că în momentul de faţă toate echipele din Liga 1 au antrenor. Din acest punct de vedere, pot alege orice proiect. Când e vorba de fotbal, pasiunea este prea mare şi arde prea rău”, a spus Rădoi.

Deşi Edi Iordănescu are o serie foarte bună pe banca FCSB-ului, cu 7 victorii şi o remiză în ultimele opt etape, Gigi Becali s-a declarat nemulţumit de modul în care joacă echipa, ieşind la rampă după remiza cu Voluntari.

“E haotic la noi. Fiecare joacă ce-i place. Jucăm după ureche? Nu am ce să fac… Am ce să fac? Nu am ce să fac. Așa ziceți voi și fac așa. Nu mă bag. Nu am ce sa fac. Am mai pierdut un an. Așa cred eu. Alea 7 victorii le-am obținut noi? Alea le-a dat Dumnezeu”, Gigi Becali