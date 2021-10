Șoc după România – Armenia 1-0: Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea de la echipa națională!

Selecționerul României și-a felicitat jucătorii după duelul cu Armenia și speră la o clasare pe locul doi în grupa J, în condițiile în care „tricolorii” se află pe locul 2, cu un punct în fața Macedoniei de Nord.

În ultimele două meciuri, România va juca pe teren propriu împotriva Islandei și în deplasare cu Liechtenstein, iar 6 puncte ar reprezenta o calificare la barajul pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Mirel Rădoi, mulțumit după România – Armenia

Mirel Rădoi a fost mulțumit după victoria , și-a felicitat jucătorii la finalul partidei, , autorul unicului gol, pe care l-a înscris cu capul, deși a fost cel mai mic jucător de pe teren:

„Marea majoritate a felicitărilor trebuie îndreptate către băieți. Nimeni nu le poate reproșa nimic din punct de vedere al dăruirii.

Din punct de vedere fizic știam că vom ceda puțin în partea a doua, pentru că nu puteam susține un astfel de ritm, iar adversarii nu mai aveau nimic de pierdut și era de așteptat să atace în valuri. Am înțeles mesajele primite după meciul tur”.

„Asta le-am spus în vestiar, că ne facem ocazii mari de a marca, dar nu fructificăm jumătate din ele, dar chiar și așa suntem pe locul doi și mai avem doar o finală. Dacă vom câștiga cu Islanda, dar nu câștigăm cu Liechtenstein nu merităm să fim la un baraj de mondial, rămân la părerea mea.

Din câte știu, meciul cu Islanda se va juca pe Ghencea. Eu am spus că ne dăm demisia cu toți dacă nu batem în Liechtenstein, cu tot respectul pentru adversari.

Dacă nici atunci când ai nevoie de victorie, când tu nu ai mai ajuns de 24 de ani la un Campionat Mondial… pot să intre și fanii pe teren, nu mă interesează. Dacă nu batem, rămânem cu toții în Liechtenstein, ne aruncăm ghetele și eu îmi ard legitimația!”, a mai spus Mirel Rădoi la finalul meciului.

„Am avut determinare și atitudine!”

„Și noi glumeam înainte de meci la un jucător surpriză pentru un corner, era neașteptat să îl punem pe Mitriță să stea la portar. L-am ales pe Mitriță, pentru că are simțul porții.

Și astă seară și în meciul cu Germania… oamenii pot judeca, până la urmă nimeni nu știe ce e în mintea mea. E normal să apară oameni din club care să-l apere.

Totuși, nici noi nu ne gândim când convocăm jucători să le spun cine să vină să marcheze adversarii, dar adversarul de atunci nu a fost unul facil deloc”, a continuat .

„Oriunde ne-am duce și am avea această atitudine, ne vom putea duela cu adversari de valoarea noastră și valoarea va ieși la suprafață. Am arătat bine din punct de vedere al determinării. A contat că am avut un antrenament în plus, mai ales din punct de vedere defensiv.

Cred că de-aici în colo, acesta va trebui să fie cursul normal, pentru că așteptările vor fi mai mari, pentru că ei și-au ridicat barierele mai sus, iar oamenii îi vor susține și mai mult.

Sunt 90% sigur că putem spera la locul doi. Să dea Dumnezeu să fim acolo. Cel mai important e să fie jucătorii sănătoși și să poată performa în continuare”, a mai spus .