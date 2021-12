Ce oferte a refuzat Mirel Rădoi ca s-o antreneze pe FCSB: „Aveam un salariu foarte mare şi campionatul dura trei luni”

Mirel Rădoi n-a stat prea mult pe gânduri ca să devină antrenor. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a agățat ghetele în cui în vara lui 2015, după ce ultima dată a îmbrăcat tricoul lui Al Arabi.

Imediat, Gigi Becali l-a numit în funcția de antrenor principal la FCSB, dar experiența la echipa nașului său a fost una eșuată, care s-a încheiat după doar câteva luni.

Cum și-a început Mirel Rădoi cariera de antrenor la FCSB: „Mi-a spus că o să facem lucruri mărețe”

Rădoi a dezvăluit după șase ani de zile cum a început aventura sa ca tehnician al actualei vicecampioane a României și ce discuție a avut cu latifundiarul din Pipera.

„M-am grăbit, a fost o decizie mai mult cu inima, impulsivă, că m-a sunat atunci (n.r. – Gigi Becali), mi-a zis ce vrea să facă, eu i-am zis ce aş vrea eu să fac în cariera mea de antrenor, că aş vrea ca echipele mele să joace frumos, chiar dacă nu au rezultate, să încerce să joace frumos.

El a spus că nu are antrenor, că suntem fin şi naş şi putem impreună, în familie, să facem lucruri măreţe, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu s-a întâmplat”, a declarat la .

Fostul căpitan din Ghencea a recunoscut acum că decizia de a o prelua atât de devreme pe FCSB a fost una sentimentală și că, înainte să accepte, a avut oferte să continue ca jucător în țări exotice.

„Dar atunci a fost o reacţie impulsivă, atunci mai aveam, puteam să mai stau un an de zile în Qatar, puteam să merg un an de zile în India, aveam un salariu foarte mare şi practic campionatul dura trei luni de zile, plus o lună care era cantonamentul”, a adăugat Mirel Rădoi.

29 de meciuri a stat Rădoi pe banca lui FCSB în sezonul 2015-2016, perioadă în care echipa a obținut 13 victorii, a înregistrat șapte rezultate de egalitate și a suferit nouă înfrângeri.

Regrete și pentru mandatul de la echipa națională

Mirel Rădoi nu are regrete doar din perioada FCSB. Fostul selecționer a recunoscut că a făcut o eroare și în mandatul de selecționer al României.

El a proiectat, pe hârtie, ce rezultate ar trebui să obțină „tricolorii” în preliminariile Cupei Mondiale și la Jocurile Olimpice.

Predicțiile fostului selecționer nu au devenit însă o realitate, motiv pentru care, , nu va mai ține cont niciodată de calculele de pe hârtie.