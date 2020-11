Mirel Rădoi şi Adrian Mutu, criticaţi pentru schimbul Man-Hagi: „Rişti o calificare“

Mirel Rădoi şi Adrian Mutu, selecţionerii României la echipa mare şi cea U21, şi-au atras critici după schimbul de jucători Hagi-Man. Ianis Hagi a mers în lotul de tineret, iar Dennis Man a fost promovat prima reprezentativă.

Alegerile celor doi antrenori au suprins prin prisma importanţei partidei de la tineret, unde România U21 are nevoie de victorie în faţa Danemarcei, pentru a se califica la Europeanul de anul viitor.

Printre oamenii de fotbal care nu au înţeles mişcarea celor doi selecţioneri se numără şi Vasile Miriuţă, care nu este de acord cu ea şi consideră că se pune în pericol calificarea României U21.

Vasile Miriuţă: „P-asta cu Ianis şi Man nu am înţeles-o. Mutu şi Rădoi au discutat, dar să rişti“

Într-o intervenţie prin conferinţă video la PRO X, Vasile Miriuţă a comentat decizia luată de Mirel Rădoi şi Adrian Mutu. Fostul antrenor de la Dinamo şi CFR consideră că ambii jucători ar fi trebuit lăsaţi sub comanda lui Mutu.

„P-asta nu am înţeles-o cu Man la echipa mare şi Ianis la tineret. Păi, dacă echipa U21 are meciul decisiv cu Danemarca, de ce să nu îl iei şi pe Man acolo? Ori îi laşi pe amândoi la echipa mare, ori îi trimiţi pe amândoi la tineret. Nu am înţeles această rocadă, sincer.

Au discutat 100% între ei Mutu şi Rădoi şi aşa au hotărât. Nu cred că Rădoi vrea să îi dea o lecţie lui Ianis, dar mă surprinde decizia de a-l lua pe Man la echipa mare.

Nu că Man nu ar avea valoare, pentru că a demonstrat în Liga 1 că este foarte valoros, dar rişti o calificare, mai ales că sunt şi problemele cu COVID la naţională. Chiar nu înţeleg“, a declarat Vasile Miriuţă.

Ce meciuri au naţionalele în noiembrie

Naţionala condusă de Mirel Rădoi are trei meciuri programate în luna noiembrie: un amical cu Belarus pe 11 şi ultimele două partide din Liga Naţiunilor, pe 15 cu Norvegia la Bucureşti şi pe 18 în Irlanda de Nord.

România U21 va juca pe 17 noiembrie meciul decisiv cu Danemarca, ultimul din campania de calificarea la Euro 2021. Înaintea acestei partide, elevii lui Adrian Mutu se află pe poziţia secundă, cu 19 puncte şi nu mai au nicio şansă la primul loc, ocupat de Danemarca (25 de puncte).

Singura şansă de a ajunge la Euro este clasarea între cele mai bune 5 locuri secunde din cele 8 grupe, iar o victorie contra Danemarcei garantează acest lucru.