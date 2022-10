Mirel Rădoi, temător înainte de UTA – Universitatea Craiova: „Când joacă acasă este una dintre cele mai bune echipe din campionat”. Video

UTA Arad – Universitatea Craiova se va juca duminică, de la ora 18:15, pe stadionul „Francisc von Neuman”. Mirel Rădoi se așteaptă la o partidă dificilă împotriva trupei antrenate de Ilie Poenaru, despre care spune că este una dintre cele mai bune formații din SuperLiga pe teren propriu.

Mirel Rădoi, înainte de UTA Arad – Universitatea Craiova: „Este clar că motivația există în ambele părți”

în SuperLiga, deoarece arădenii au dovedit de-a lungul acestui sezon că sunt o formație redutabilă pe teren propriu. Mirel Rădoi a declarat ambele echipe sunt motivate să obțină cele trei puncte puse în joc.

„Ne așteaptă o partidă dificilă. Oricine poate bate pe oricine, indiferent că e un meci acasă sau în deplasare. În ultimele zece partide, UTA nu a înscris la un singur meci, cu Farul. E o echipă care atunci când joacă în deplasare este o echipă normală, dar când joacă acasă este una dintre cele mai bune echipe din campionat.

Nu cred (n.r. că este un avantaj că UTA Arad a jucat pe teren propriu în Cupă). Și la noi au fost modificări în primul 11. Nu consider că o echipă sau alta are un avantaj la meciul de mâine seară, pentru că este un meci cu miză. UTA vrea cele trei puncte să fie la egalitate cu Sepsi, care este pe ultimul loc din play-off. Este clar că motivația există în ambele părți”, a spus Mirel Rădoi.â

După partida din Cupa României Betano cu FC Hermannstadt, scor 2-0, elevii lui Mirel Rădoi nu s-au întors la Craiova și s-au antrenat în apropierea Sibiului. Tehnicianul „Științei” a declarat că jucătorii oltenilor au reacționat bine la ședințele de pregătire.

„A fost totul în regulă (n.r. la baza de pregătire de la Cisnădie). Starea gazonului nu a fost ceea ce ne-am dorit sau cea cu care ne-am obișnuit la noi la bază, dar nu ne putem plânge pentru că nu a fost mare diferență. Băieții au răspuns bine, am avut timp să pregătim meciul, am avut un program mai lejer. Am cules foarte multe informații”, a declarat antrenorul „Științei”.

Alexandru Crețu vrea să obțină o victorie cu UTA Arad: „Pentru noi sunt foarte importante cele trei puncte din deplasare”

UTA Arad a reușit să obțină un rezultat de egalitate împotriva celor de la FCSB, scor 2-2, în grupele Cupei României Betano. Alexandru Crețu a declarat că arădenii au făcut un joc bun împotriva „roș-albaștrilor” și consideră că își vor păstra aceași determinare.

„Întâlnim o echipă bine organizată, după cum am văzut și în meciul de Cupă. Au reușit să scoată un rezultat pozitiv în Cupă, au luat un punct. Consider că au avut un joc bun, agresiv. Sunt sigur că vor juca cu aceași determinare și împotriva noastră.

Am avut o săptămână bună, sperăm să mergem pe același drum și să încheiem weekend-ul cu o victorie. Pentru noi sunt foarte importante cele trei puncte din deplasare, pentru că până acum nu am adunat prea multe puncte din deplasări”, a declarat Alexandru Crețu.

Mijlocașul „alb-albaștrilor” a mărturisit că au avut o săptămână încărcată la Cisnădie, acolo unde oltenii au efectuat un cantonament. în timpul ședințelor de pregătire, iar Alexandru Crețu a declarat că fost surprins prezența lor.

„Am avut o săptămână încărcată cu antrenamente, am stat în cantonament. A fost ca o perioadă de pregătire pentru noi, dar suntem bine și pregăteți pentru acest meci. Au venit neașteptat de mulți copii, oarecum s-au anunțat unii pe alții. Am făcut poze și am dat autografe, mă bucur că au venit și mă bucur că întâlnim suporteri ai Universității peste tot unde mergem”, a spus jucătorul „Științei”.