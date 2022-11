Mirela Nasturică, experiență paranormală la moaștele Sf. Parascheva: „Am auzit o șoaptă”

Mirela Năsturică a dezvăluit că a trecut printr-o experiență paranormală. Cântăreața de muzică populară a susținut că Sfânta Parascheva i-a vorbit atunci când a fost la moaște și a avertizat-o în privința fiicei sale, care un an mai târziu s-a îmbolnăvit.

Mirela Năsturică susține că Sf. Parascheva i-a vorbit și a sfătuit-o să aibă grijă de fiica sa

Mirela Năsturică a susținut că a trăit o experiență paranormală. Vedeta se încrede în Dumnezeu și în puterea pe care o deține, precum și în sfinți.

La un moment dat, aflată la moaștele , susține că a auzit o șoaptă și că a fost avertizată să aibă grijă de fiica sa, Sara. Chiar dacă soțul și apropiații nu au crezut-o, un an mai târziu,

„Eu am pupat moaștele, iar în momentul ăla am auzit o șoaptă. M-am uitat în spate, am văzut că este soțul meu. Am început să plâng și am zis ‘Nu știu, a vorbit cu mine!’. În momentul ăla, au zis: ‘Hai măi, că ți s-a părut. Nu are cum”. Zic: ‘Am legătură strânsă cu Sf. Parascheva și ceva m-a anunțat’.

Ca drept dovadă, acum doi ani am fost la Sf. Paracheva, iar anul trecut, pe 4 octombrie a fost o altă zi, o altă cumpănă pentru noi. De aceea, dragii mei telespectatori, să credeți în minuni. Să vă rugați foarte mult”, a declarat Mirela Năsturică la

Mirela Năsturică susține că a trăit o minune

Mirela Năsturică a continuat să se roage și să meargă la mănăstiri și biserici, mai ales că fiica ei începuse să se simtă din ce în ce mai rău.

„Sara era foarte schimbată de la zi la zi. Slăbise foarte mult, avea chiar și probleme cu mersul. M-am prezentat la spital în urma RMN-ului pe care l-am făcut la o clinică foarte mare din România. Și aveau două diagnostice, dintre care trebuia să facă o biopsie și să ne dea un rezultat”, a povestit Mirela Năsturică.

Totuși, chiar dacă diagnosticul pe care medicii i l-au oferit Sarei era unul ce-i putea fi fatal, a doua zi, când urma să fie operată, afecțiunea a dispărut. Mirela Năsturică a dezvăluit că și doctorii au spus că este vorba despre o adevărată minune.

„În ziua de 4 octombrie, anul trecut, în analizele fetiței noastre ieșise că are o anumită infecție destul de mare în organism. După care, atunci când s-a făcut operația, pe 5 octombrie, nu mai exista nici urmă de infecție.

Noi avem tot. Nu ne-am fi gândit niciodată că ni se poate întâmpla acest lucru cu Sara și iată ca se poate întâmpla oricând, la orice oră, fără să-ți dai seama”, a adăugat Mirela Năsturică.

Mirela Năsturică, „zdruncinată” de modul în care medicii i-au dat vestea că fiica sa este bolnavă

Pe de altă parte, cântăreața de muzică populară a mărturisit că, de multe ori, medicii au o atitudine dură atunci când vorbesc cu familiile pacienților. În cazul său, Mirela Năsturică a afirmat că a rămas marcată de modul în care a aflat despre boala copilului său.

„Eu am rămas puțin zdruncinată, pentru că doctorii, când au vorbit cu mine, am avut un moment foarte greu de digerat.

M-am gândit de ce oare n-au avut un pic de psihologie, să vorbească altfel. Pentru că sunt un om sensibil și când e vorba de copii…Până la copii!”, a spus Mirela Năsturică.

Din această cauză, artista a stat o perioadă departe de oamenii care nu făceau parte din familie, deoarece nu-i înțelegeau reacțiile.

„Eu, de multe ori, așa îmi iau energia, eu cu mine. Mulți dintre noi poate simțim să ne eliberăm, eu pe lângă Elvis, i-am avut pe tatăl meu, pe sora mea, fiul meu.

Încercam să nu credem ce se aude, să le luăm ca atare și să depășim momentul. Cât te-ai elibera, durerea rămâne”, a recunoscut solista.