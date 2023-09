Mirela Vaida, dezvăluire dureroasă. Cum a pierdut o sarcină: ”Nici nu știam”

Mirela Vaida, dezvăluire dureroasă. Cum . Interpreta de muzică populară nici măcar nu știa că este însărcinată. Nu e prima dată când vedeta de la Antena 1 vorbește despre acest subiect delicat și sensibil.

Mirela Vaida, mărturie cumplită. Prezentatoarea de la Acces Direct a vorbit despre pierderea unei sarcini

Mirela Vaida și-a deschis sufletul și a făcut o despre viața personală. Prezentatoarea de la Acces Direct a vorbit despre pierderea unei sarcini, prima de altfel, despre care a aflat abia târziu. Dezvoltarea bebelușului avea loc în afara uterului.

Vedeta nu a știut nimic despre asta, sarcina fiind eliminată prrintr-o hemoragie puternică într-o singură noapte. Artista de muzică populară se afla la un eveniment unde cânta. După o perioadă a pierdut și a doua sarcină.

„Eu am avut o sarcină extrauterină, dar a fost eliminată printr-o hemoragie foarte puternică. Eu am mai povestit asta. În timp ce cântam, probabil că și din cauza stresului, a oboselii și a zbuciumului și am cântat o noapte întreagă.

Deci s-a eliminat natural pentru că altfel trebuia să ajung ca și tine. Nici nu știam că eram însărcinată, mi-a ieșit după aceea în analizele de sânge, altfel ca și tine, aș fi aflat că sunt însărcinată și m-aș fi dus la ecografie.

Aș fi aflat că este extrauterină și ar fi trebuit să intru în operație”, a povestit Mirela Vaida în emisiunea pe care o moderează, scrie . Prezentatoarea de la Antena 1 este acum mama a 3 copii.

Mirela Vaida, mamă după două sarcini pierdute

Mirela Vaida a trecut prin mai multe suferințe înainte să devină mamă pentru prima oară. Cunoscuta cântăreață a pierdut două sarcini până la 32 de ani și s-a rugat timp de 3 ani să aducă pe lume un bebeluș.

A fost foarte puternică și nu a renunțat nicio secundă la gândul de a fi mamă. A luat calea mănăstirilor și a bisericilor pentru a afla de ce nu reușește. S-a chinuit mult și la un moment dat chiar se gândea să facă vertilizare în vitro.

Mai mult, Mirela Vaida era foarte stresată și pentru că bunica din partea mamei sale făcuse 7 copii. Se gândea că nu poate face la fel și că ar fi un mare blestem pentru familia sa, dar în cele din urmă a născut natural la 33 de ani.

Carla este primul copil al prezentatoarei care are și doi băieți alături de partenerul de viață: Vladimir și Tudor. Actrița simte că este împlinită de când a devenit mamă și are numai laude și aprecieri pentru micuții săi.