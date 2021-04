Mirela Vaida, dezvăluiri inedite în emisiunea lui Pepe. Ce a spus despre atacul de la Acces Direct

Pepe a avut-o invitată în cadrul unui concert online, găzduit la el acasă, pe Mirela Vaida, cu care a vorbit despre incidentul suferit în platoul „Acces Direct”, unde o femeie a vrut să o atace cu un bolovan.

Cele două vedete au terminat filmările pentru transforming show-ul „Te Cunosc de Undeva”, amândoi fiind concurenții acestui sezon. În curând, la Antena 1, va fi difuzată gala latino, iar prezentatoarea și-a amintit că filmările au avut loc chiar înainte de incidentul de la “Acces direct”, în care a fost atacată cu o cărămidă, de o femeie care a păşit goală-puşcă în platoul emisiunii.

Pepe și Mirela Vaida au vorbit și despre alte aspecte din viața de zi cu zi și au interpretat piese cunoscute din România.

Mirela Vaida, dezvăuiri inedite în emisiunea lui Pepe. Ce a spus despre accidentul de la Acces Direct

Pepe a invitat-o pe Mirela Vaida la emisiunea lui de pe YouTube, unde s-au distrat și au cântat melodii românești timp de trei ore. Cei doi concurenți de la „Te Cunosc de Undeva” au vorbit despre mai multe aspecte din viețile lor, iar prezentatoarea a adus în discuție accidentul din platoul „Acces Direct”, unde o femeie goală era pe punctul să o lovească cu un bolovan.

„Pepe: Urmează gala latino acum (n.r. la Te Cunosc de Undeva). Mi-a zis mama că abia așteaptă să mă vadă. I-am zis, pe mine ca pe mine, dar dacă vrei să mă vezi pe mine pe bune, trebuie să te uiți s-o vei pe Mirela Vaida, că ea e Pepe, și o să cânte ‘cine, cine’.”

Mirela Vaida: Exact Pepe sunt, ca să vezi. Auzi, dar s-a nimerit, că a fost înainte de accidentul ăla…așa s-a nimerit, dă-l încolo, gata!

Pepe: Sărim peste, noi facem doar ha de necaz și ne distrăm împreună”, a fost schimbul de replici dintre cei doi, blondina dând de înțeles că nu mai vrea să vorbească despre această întâmplare nefericită.

Mirela Vaida, despre ce înseamnă „Acces Direct”

Mirela Vaida i-a spus lui Pepe că a venit la show-ul său online ca să se simtă bine și să se exprime altfel, spunând despre jobul de prezentatoare la „Acces Direct” că este „altă mâncare de pește”, unde trebuie să se comporte și să vorbească altfel. Vedeta consideră că Pepe face o treabă foarte bună pe YouTube.

„Mi se pare foarte tare ce face Pepe aici, în mediul online. Mi se pare o alternativă foarte bună pentru televiziune (…) Eu am venit să mă exprim altfel

(…) Acolo (n.r. la TV) vede toată lumea ce fac în fiecare zi, e altă mâncare de pește, ăla este jobul. Noi acum suntem într-un moment de reelaxare, duminică seara, când am lăsat copiii să se uite la desene animate și noi am venit să cântăm ca prieteni”, a mai spus Mirela Vaida.

Mirela Vaida, despre studiile universitare

Mirela Vaida a terminat Facultatea de Drept, însă niciodată nu s-a îndreptat către această direcție, dorința ei fiind de a lucra în televizune și de a cânta.

„Eu am terminat Facultatea de Drept din București. N-am avut nicio legătură, când am venit de la Iași la București,n-am știut în viața mea că eu voi face ba muzică, ba televiziune, ba teatru, unde sunt acum angajată. Am venit să fac Facultatea de Drept, să fiu și eu un avocat, cum se purta pe vremea aia, erau 20 pe loc.

În momentul în care am ieșit de pe băncile facultății și mi-am dat seama că nu știam unde să mă duc, n-aveam nicio pilă, nicio relație, unde, în ce cabinet să te duci, să stai să faci o grămadă de note, de foi, ce era acolo, îți dai seama, catastife întregi. Și ce fac acum? M-am angajat în televiziune, unde am început să prezint, reporter, prezentator, de dimineață, matinal, chestii

. Am început să văd că-mi place să dau din gură, să vorbesc, după care a început chestia asta cu cântatul dintr-o… știi că erau festivalurile alea de cântat (…), la Ploaia de stele în 2001, am fost finalistă (…) Maică-mea îmi spunea să nu cumva să te apuci de muzică. Cu muzica mori de foame. Pune mâna și fă o carte”, a povestit Mirela Vaida.