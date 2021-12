Mirela Vaida, dezvăluiri despre ultima întâlnire cu Petrică Mîțu Stoian. Ce planuri avea regretatul artist

Ultima apariție pe micile ecrane a regretatului cântăreț de muzică populară a fost în ziua în care a plecat spre clinica privată unde a urmat un tratament post-Covid. Nimic nu avea să prevestească tragedia de a doua zi.

A fost primit cu brațele deschise în show-ul moderat de Mirela Vaida, o veche prietenă cu care a glumit încă de când a pășit în platoul de la Antena 1. l-a complimentat pe artist și l-a întrebat de planurile de viitor.

Petrică Mîțu-Stoian privea cu încredere înainte și abia așteapta să pășească în noul an. Regretatul solist din Mehedinți avea multe în gând, precizând că vrea să-și scoată din minte anul 2020 pe care-l considera nul.

Petrică Mîțu-Stoian, ultima apariție pe micile ecrane. Dezvăluirea făcută de Mirela Vaida

„Am cea mai frumoasă mustăcioară. Mă bucur nespus de mult să ne reîntâlnim, să ne amintim lucruri frumoase și să cântăm împreună”, a declarat regretatul artist de muzică populară în emisiunea Acces Direct, notează .

Mirela Vaida ar fi vrut să-l îmbrățișeze, dar din cauza pandemiei acest lucru nu i-a fost permis. Cei doi au păstrat distanța pe tot parcursul conversației.

Plin de speranță și cu încredere, nu a uitat să glumească, așa cum obișnuia mereu și cum a rămas în amintirea celor care l-au cunoscut și l-au iubit.

Petrică Mîțu-Stoian avea planuri pentru 2022. Ce spunea înainte să moară

„Lasă că o trece vremea asta, uite a venit 2022 și anul ăsta cred că ne pupăm. Știi sigur că pentru tine am venit aici. Avem glumele noastre din tinerețe.

Mă bucur nespus de mult să ne reîntâlnim așa frumos, să ne amintim lucruri frumoase și să cântăm împreună. Ai și o asistentă faină…

Păi îmi propun să fie un an mult mai bun. Ăsta, 2021 nici nu vreau să mi-l amintesc, nici nu vreau să-l pun la anii mei, deci vreau să spun că nu-l folosesc (…) pentru că îl consider un an nul.

2022 să ne aducă sănătate! Să fim mult mai aproape cu sufletul și cu trupul de tâmpla lui Dumnezeu că asta ne-a mai rămas”, a mai spus Petrică Mîțu-Stoian, mai arată sursa citată.

Interpretul de muzică populară a încetat din viață pe 6 noiembrie 2021, la vârsta de 61 de ani, după un tratament cu oxigen efectuat la o clinică medicală privată. Decesul a survenit la numai o zi după ce filmase Revelionul 2022 pentru Acces Direct.