Mirela Vaida, foc și pară pe autorități din cauza pandemiei. Prezentatoarei îi este teamă pentru mama ei, învățătoare în Iași: „Are 32 de elevi în clasă”

View this post on Instagram

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mama mea e invatatoare la o scoala generala din Iasi! De 41 ani preda elevilor de scoala primara! Mai are 2 ani si iese la pensie! Actuala serie de elevi este ultima din cariera ei! Pe 14 septembrie vor incepe clasa a III-a. In fiecare an, pe vremea asta, fremata de nerabdare si de emotie pentru noul an! Abia astepta sa isi pregateasca clasa, sa aranjeze bancile, sa scrie pe tabla “Bine ati revenit la scoala! Mult succes!” Anul acesta ceva s-a schimbat: Ii este FRICA!! Are 32 de elevi in clasa!! 32!!! Cum va imparti ea mastile copiilor care nu isi permit sa-si cumpere? Cum le va explica celorlalti ca ei nu primesc si ca vor trebui sa-si cumpere singuri? Cum va face aceasta diferenta astfel incat sa nu jigneasca pe nimeni? Cum le va interzice celor 32 de elevi de 9-10 ani sa nu se imbratiseze, sa nu se atinga, sa nu se joace, cand ei se reintalnesc dupa 6 luni de pauza? Cum se va asigura ea ca fiecare copil se va spala pe maini, la toaleta, ca se va sterge cu prosoape de unica folosinta, ca se va dezinfecta? Si daca va pleca si mama la toaleta, sa zicem, in pauza mare, si cand se va intoarce isi gaseste clasa jucand “gramada cere varf”, cine va raspunde? Ea, directiunea scolii, parintii? Va veni DSP-ul si ii va cere explicatii? Va fi sanctionata disciplinar? Si daca un elev din clasa ei se va imbolnavi de COVID, Doamne fereste, cine e pasibil de raspundere? Ea, scoala, tatal si mama copilului? Si daca un copil nu poarta masca pentru ca nu va vrea, ea ce ii poate face? Cum il obliga? Sa va mai spun ca va trebui sa stea la scoala in 2 schimburi, zilnic? Va preda primilor 16 elevi de dimineata! Apoi, la pranz, intra in schimbul al doilea si va trebui sa o ia de la capat cu urmatorii 16! Si nu cred ca va fi platita pentru asta! Pentru ca nu sunt bani pentru invatamant si educatie! Nu au fost niciodata! Si chiar daca nu sunt bani, ce profesor sau invatator ar putea alege doar o jumatate din numarul elevilor carora sa le predea, iar cand vine restul de elevi, dascalii sa plece acasa? Cand va spun despre mama mea, ma gandesc, de fapt, la toti educatorii, profesorii si invatatorii care sunt responsabilizati peste masura incepand cu 14 septembrie!! Cand va povestesc despr

A post shared by Mirela Vaida (@mirelavaida) on Aug 27, 2020 at 3:36am PDT