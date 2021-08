Mirela Vaida a plecat în vacanță alături de familie și a postat imagini spectaculoase pe rețelele de socializare. Vedeta a luat o pauză și a plecat să se relaxeze alături de cei dragi.

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea TV a postat imagini din locul de poveste în care se află împreună cu soțul și copiii. Iată unde a plecat frumoasa moderatoare de la Antena 1.

Mirela Vaida, vacanță alături de familie. Unde a plecat prezentatoarea de la Acces Direct

a plecat într-o vacanță luxoasă alături de familia ei. Prezentatoarea de la Acces Direct a postat imagini din locul de poveste în care se află.

ADVERTISEMENT

După luni întregi de muncă, vedeta merită să se odihnească alături de soțul ei, Alexandru Vaida, și de cei trei copii pe care îi au împreună. Blondina a avut grijă să aleagă o destinație de vis, care să fie și pe placul celor mici.

Vedeta de televiziune a plecat în Turcia și a postat mai multe imagini alături de cei mici. Mirela Vaida i-a surprins pe copii în timp ce se bucurau de apă, dar și de spectacole speciale pentru cei mici.

ADVERTISEMENT

Mirela Vaida se bucură și ea de relaxare și s-a fotografiat într-o ținută lejeră. Apariția ei a fost una total diferită de felul în care se îmbracă atunci când apare pe sticlă. Aceasta a ales un tricou alb, simplu, o pereche de pantaloni scurți și încălțări sport.

Vezi această postare pe Instagram

Mirela Vaida, afectată de întâmplările din ultima vreme

Prezentatoarea a avut nevoie de această vacanță, mai ales după momentele tensionate pe care le-a trăit în ultimele luni

ADVERTISEMENT

În cadrul unui interviu, Mirela Vaida a recunoscut că toate aceste întâmplări au afectat-o. Totul a început în martie, atunci când o femeie dezbrăcată a intrat cu un bolovan în platoul de la Acces Direct.

„Am învățat din lucrurile astea, paza bună trebuie să treacă primejdia rea și a fost un lucru care nu se întâmplă, poate o dată la cine știe, nu se aștepta nimeni, a fost și în direct.

ADVERTISEMENT

Tocmai pentru că părea incredibil, multă lume a spus că nu poate fi adevărat, dar n-are cum pentru că e incredibil să ți se întâmple așa ceva.

Bine că am trecut cu bine, am avut o perioadă foarte grea, chiar am fost traumatizată”, a povestit Mirela Vaida la Antena Stars, potrivit