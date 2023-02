Mirela Vescan, trauma care i-a marcat viața! ”Nici după 10 ani nu mi-am revenit”

De-a lungul anilor, Mirela Vescan a fost și este un nume sonor în industria machiajului, fiind recunoscută și apreciată prin intermediul colaborărilor cu nume sonore din România, dar și cu celebrități internaționale. Oamenii au văzut-o mereu cu zâmbetul pe față, chiar și atunci când sufletul îi plângea după cele mai dragi ființe din viața ei. Fratele și-a dat ultima suflare, deși s-a controlat ani de zile până la cruntul diagnostic, cancer. Rămasă orfană de ambii părinți, trauma a devenit și mai greu de îndurat.

Mirela Vescan, 10 ani de luptă cu durerea

Discretă cu viața privată, . Într-un material exclusiv realizat de FANATIK cunoscuta make-up artistă ne-a mărturisit, vădit emoționată, că deși râdea și mima fericirea, durerea pierderii fratelui ei o măcina pe interior. Nici după 10 ani de la moarte lui nu poate găsi un termen care să-i exprime dorul și suferința. O altă lovitură a venit odată cu decesul părinților, moment în care a conștientizat că a rămas a nimănui.

”Au fost multe momente grele, dar clipa în care îți pierzi ambii părinți și îți dai seama că ești al nimănui este de nedescris. Nu ai cum să eviți momentul acela. Recunosc, mai greu a fost pentru mine când mi-am pierdut fratele. Dacă îți mor părinții ești orfan și să fii orfan la o vârstă înaintată este ok, dar, în situația când îți pierzi fratele nu există cuvânt. Nu există nici un dicționar un termen care să exprime asta. Nimic! Eu nici după 10 ani nu mi-am revenit”, a povestit cu lacrimi în ochi, Mirela Vescan.

Mirela Vescan, despre decesul fratelui: ”Șase luni estimat, fix șase luni a durat pe ceas. Nu s-a putut face nimic!”

Drama trecerii în neființă a fratelui ei a lăsat o urmă adâncă, cu atât mai mult cu cât a fost neputincioasă în fața bolii cu care acesta a trebuit să ducă o luptă aprigă. Mirela Vescan simte nevoia, de asemenea, să își spună oful și ne explică ce a trebuit să îndure din cauza sistemului medical și a șpăgilor cerute la orice pas, chiar și când te afli la terapie intensivă.

”A fost bolnav fratele meu, cu un diagnostic dur. Șase luni estimat, fix șase luni a durat pe ceas. Nu s-a putut face nimic! Dezamăgită sunt de tot sistemul nostru medical. Noi plătim taxe lună de lună, dar, dacă te duci în spital trebuie să te duci să dai bani la portar, la omul de la lift, la cei care schimbă un pampers.

Toți vor bani de la tine, deși tot tu ești cel care le plătește leafa. Nu ai voie la terapie intensivă cu bani la tine, dar tu trebuie să îi ai. Ar trebui să fie un mediu steril, dar toți sunt cu ochii numai după bani”, a mai povestit apreciata make-up artistă.

”Dacă descopereau la timp, el putea să trăiească! Era fratele meu!”

Mirela Vescan a continuat, dezvăluind în exclusivitatea pentru FANATIK că: ”În cazul mamei, care mai avea un pic și făcea 90 de ani, nu pot spune că este vina sistemului medical. Dar fratele meu vreo doi ani de zile s-a tot căutat, a fost pe la medici. Îi spuneau că are laringită, faringită și din astea. Într-o zi, ce să vezi, nu a mai înghițit.

După doi ani de zile în care el s-a dus și a făcut investigații, ei nu au știut să-i pună un diagnostic. Când era acolo un neoplasm, ce să vezi, a mai durat șase luni. Dacă descopereau la timp, el putea să trăiască! Era fratele meu! Normal că sunt dezamăgită de tot… și bani vrei. Pe ce?! Pe ceva ce tu ai fost deja plătit să faci! Este ca și când ne-am luat toți leafa de două ori, îți dai seama”.

Mirela Vescan , sacrificiile unei vieți de vedetă

Viața din lumina reflectoarelor are nenumărate plusuri, dar, ca orice în viață, are și multe minusuri. Mirela Vescan precizează că pentru ea familia este mediul unde s-a regăsit mereu când simțea că lucrurile își pierd echilibrul sau valoarea. De multe ori a părut că își neglijează oamenii dragi, însă, nu era așa. Toată munca depusă, toate orele pe platourile de filmare erau tot pentru bunăstarea lor.

”Nu am vrut niciodată să îmi scot familia în față, asta pentru că, ei înseamnă echilibru. Am un soț, un copil, și un cățel și pisică. Într-o perioadă poate că a părut că am pus cariera pe primul plan și pe ei i-am lăsat deoparte, dar de fapt m-am dedicat carierei ca să îmi susțin familia. Altfel nu mi-ar fi păsat. Nu am făcut-o orbește, să nu dau pe acasă, că muncesc de dimineață până seara. Tot ce am făcut a fost tot pentru ei”, a mai adăugat fosta colaboratoare de la Antena 1.

Cine este soțul și tatăl fiicei Mirelei Vescan?

Zilnic departe de casă, de soț și mai ales de unicul copil, Mirelei Vescan nu i-a fost ușor, însă, dorința de a le fi bine i-au dat putere să lupte. După ani și ani admite că susținerea partenerului de viață a fost esențială pentru a rezista. Meseria lui și încrederea unul în celălalt i-a ajutat să se înțeleagă reciproc, iar gelozia nu și-a mai avut locul. Celebra expertă în machiaj ne divulgă, în rândurile de mai jos, cine este și cu ce se ocupă omul cu care a decis să-și unească destinul pentru totdeauna.

”El a lucrat în televiziune și a înțeles exact programul. Eu știam că plec de acasă, dar nu știam când mă întorc. Puteam să mă întorc mai repede, mai târziu sau chiar peste trei zile. Am avut încredere unul în altul. Au fost zile când el lucra la știri și era sunat la prima oră sau seara târziu. Chiar și noaptea. A fost odată un cutremur, a primit mesaj la două dimineața – te duci la Focșani, Vrancea, la institutul seismic. Să fiți dimineața să dați direct. I-am zis doar – Bine, du-te! Ai grijă! Ai mâncare, haine?! I-ați o pernă să dormi în mașină – din acestea. În nici într-un caz de ce pleci, cu cine! Niciodată”, a punctat Mirela Vescan.

”Copilul mi-a reproșat că nu am stat cu ea suficient”

Când vine vorba de fiica ei, lucrurile au stat puțin diferit. Mirela Vescan susține că unicul ei copil i-a dus lipsa adesea și i-a reproșat că nu a fost alături de ea în unele momente cheie. Nu au avut o relație deficitară, din contră, cu trecea timpului a învățat să compenseze astfel încât să nu crească în dezechilibru.

”Copilul mi-a reproșat că nu am stat cu ea suficient. Am simțit din partea fiicei mele că își dorește să stau cât mai mult acasă, pentru că eram mereu pe drumuri. Noi lucram și întrețineam trei case: părinții lui, ai mei și a noastră. Pentru copil conta asta prea puțin. Dar, am încercat să compensăm. Ana este un om integru și extraordinar de echilibrat și de înțelept, inteligentă și plină de umor.

Nu am avut niciodată o relație mai rece cu fiica mea. Am comunicat mereu cu umor. Ana este foarte critică și îmi place asta. Este un analist foarte bun. Mă liniștește când vorbesc cu ea. Avem o relație caldă. Acum nu am vorbit de câteva zile cu ea, dar o las că este răcită”, a mai completat vedeta.

Mirela Vescan, în postura de bunică

La capitolul nepoți, Mirela este de părere că nu se va întâmpla prea curând, asta pentru că, instabilitatea vremurilor o fac pe fiica ei să tot amâne momentul. Dar, știindu-se ca om, make-up artista ne divulgă că, atunci când va fi bunică, va fi strictă, disciplina fiind mai presus de răsfăț și alint.

”Din partea fiicei mele nu am nepoți și nici nu are niciun gând. Având în vedere vremurile, ea este foarte cinică și se gândește în lume vine și ce am putea să-i oferim unui copil. Întotdeauna eu am funcționat pe sistemul disciplinei, fie ea prin sport, prin program și cred că așa aș fi și în postura de bunică.

Eu sunt dintr-o familie de pedagogi. Tata a fost profesor universitar, mama a fost asistenta lui o bună perioadă de timp. Mama era cu chimia. Tata avea vreo patru specializări. De aici disciplina și pedagogia. Am fost la școala centrală. Opt ani am fost la internat unde respectam un program, cu un fel de militărie și asta m-a format. Armată am făcut și eu, la rândul meu, nu atât de drastic, dar, tot pe principiul acesta funcționez”, a spus pentru FANATIK celebrul trainer.

”Încă nu sunt la nivelul de casă cu piscină”

Când spunem carieră de 30 de ani, și din afară, ani de zile de lucru cu Antena 1 ne gândin la venituri impresionate, la casă cu piscină, mașini de lux și vacanțe opulente. Ei bine, conform cunoscutei specialistei în machiaj, lucrurile nu sunt deloc așa. Banii câștigați de-a lungul anilor, aparent nu se compară cu resursele financiare pe care le-ar fi încasat dacă ar fi locuit, de exemplu, în Italia.

”Mereu am stat și m-am gândit că, dacă m-aș fi născut în altă țară, aș fi avut mult mai mulți bani. S-a meritat și nu s-a meritat financiar tot efortul depus pe plan profesional. În continuare machiajul nu este remunerat la valoarea lui. La noi în țară banii sunt foarte puțini. Un make-up în Italia este 200 de euro, la noi este respins. La noi nivelul de trai este sub media țărilor și de aceea și prețurile mici. Cred că, dacă trăiam în altă țară mi-ar fi fost mult mai bine financiar. Încă nu sunt la nivelul de casă cu piscină. În vacanțe de lux am fost”, a încheiar Mirela Vescan.