Mirko Ivanovski, gata să debuteze în FCSB – Dinamo: „Sunt pregătit să joc! Am fost la Hajduk, știu ce înseamnă un derby”. Exclusiv

Dinamo are în sfârșit atacanți odată cu transferurile lui Cătălin Țîră și Mirko Ivanovski, iar Bonetti ar putea să acopere găurile din ofensiva „câinilor”.

Atacantul macedonean a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre meciul dintre , dar și despre derby-ul FCSB – Dinamo de duminică, atunci când ar putea debuta.

Mirko Ivanovski le cere suporterilor răbdare: „Avem nevoie de trei-patru meciuri să intrăm în ritm!”

FANATIK a stat de vorbă cu Mirko Ivanovski înainte de derby-ul dintre FCSB și Dinamo, iar este încântat de ideea că ar putea fi pe teren la un astfel de meci: „Știu ce înseamnă FCSB – Dinamo. Am jucat în Croația la Hajduk Split. Nu e nimic mai spectaculos decât să joci un astfel de meci. Derby-ul e derby și orice e posibil. Nu există favorite și sunt șanse egale. O să avem spectatori mulți și atmosfera o să fie faină”.

Internaționalul macedonean spune că are o formă fizică bună, singura problemă e faptul că nu are un ritm de meci: „Sunt bine fizic, chiar sunt bine. Mă resimt un pic după ultimele două-trei zile că au fost antrenamente tari, dar nu am probleme. Am nevoie de meciuri normal, trebuie să intru în formă. Noi cei veniți acum avem nevoie de trei-patru meciuri la rând să intrăm în ritm și vedem”.

Mirko Ivanovski are o relație de prietenie cu Steliano Filip, cu care a fost coleg timp de mai bine de un an în Croația:„Mă bucur că sunt din nou coleg cu Steliano Filip cu care am jucat la Hajduk Split. Mi-a pus o vorbă bună (n.r. râde). A discutat și el cu antrenorul și cred că a zis lucruri bune de mine din moment ce sunt la Dinamo”.

Mirko Ivanovski, despre principala problemă a lui Dinamo în derby-ul cu FCSB: „O să avem 5-6 antrenamente împreună!”

Mirko Ivanovski consideră că principalul impediment în meciul cu FCSB e faptul că în acest moment nu există relații de joc și Dario Bonetti a avut doar câteva antrenamente la dispoziție:

„E normal să ai emoții și o să fie greu pentru că avem mulți jucători și nu avem relații de joc. Până la ora meciului o să avem cinci-șase antrenamente împreună. Avem nevoie de timp și sper ca suporterii și presa să aibă răbdare. Nici pentru Messi nu e ușor după plecarea de la Barcelona. Mergem 200% să jucăm și îmi doresc mai mult ca orice să batem Steaua!”.

Vârful în vârstă de 31 de ani speră să reușește să marcheze în sfârșit în poarta FCSB-ului, ceea ce nu a reușit până acum la niciuna dintre echipele la care a evoluat în Liga 1 între 2012 și 2016: „Am semnat până în vară, nu am opțiune de prelungire și apoi vom vedea. Eu zic că sunt pregătit să joc cu Steaua și sper să marchez împotriva lor pentru că nu am reușit nici la Astra Giurgiu nici la CFR Cluj.

Gabi Torje e și el foarte bine fizic și trage foarte tare. Dar una e să te antrenezi singur, alta e cu echipa și alta e să joci meciuri în fiecare săptămână. Sunt foarte încântat de Dario Bonetti. Îmi place cum lucrează și e un om de caracter”, a spus Mirko Ivanovski în exclusivitate pentru FANATIK.

Suporterilor le transmit să aibă încredere în noi, sper să înscriu cât mai repede și să le dedic lor primul gol – Marko Ivanovski, Dinamo

16 goluri și 9 pase decisive a reușit Marko Ivanovski în 77 de meciuri pentru Astra Giurgiu și CFR Cluj

e cota atacantului macedonean 30 iunie 2022 e data la care își termină contractul cu Dinamo