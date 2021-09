Verdictul unui jucător macedonean din Liga 1: „Ne batem cu România pentru locul 2. Avem șanse egale!” Exclusiv

România nu a reușit să câștige în Macedonia de Nord, care a dominat partida, cel mai bun jucător al naționalei lui Mirel Rădoi fiind portarul , lăudat încă o dată de Florin Prunea pentru site-ul nostru.

, are 24 de meciuri la naționala Macedoniei de Nord și își propune să revină cât de curând. El a analizat șansele de calificare ale naționalei sale la barajul de calificare la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT

Interviu marca FANATIK cu Mirko Ivanovski, atacantul macedonean al lui Dinamo: „România a jucat foarte slab!”

Mirko Ivanovski a analizat meciul dintre și e de părere că, deși naționala sa nu a jucat mai bine decât România, ar fi putut să înscrie cu puțin noroc.

„Am văzut meciul Macedoniei de Nord cu România. România a jucat foarte slab, dar au fost și accidentările și probleme cu COVID-19. Nici Macedonia nu a jucat nimic special, dar am avut două-trei ocazii și puteam să marchăm dacă nu era Niță. Ăsta e fotbalul”.

ADVERTISEMENT

La fel ca , Mirko Ivanovski deplânge pierderea lui Goran Pandev, simbolul naționalei Macedoniei, care ajută enorm echipa și pe cei tineri, chiar dacă are 38 de ani: „Pandev e mare pierdere pentru Macedonia. Am jucat cu el patru ani la națională și e un fotbalist foarte bun indiferent de vârstă, mai ales că avem mulți jucători de 22-23 de ani. Trebuie să jucăm fără și el să mergem mai departe”.

Mirko Ivanovski: „România ar fi câștigat la Skopje dacă nu aveau probleme de lot!”

Atacantul lui Dinamo e de părere că România ar fi câștigat în fața Macedoniei de Nord dacă i-ar fi avut la dispoziție pe Florin Tănase, Denis Alibec, Ianis Hagi, Dorin Rotariu, Denis Drăguș sau Valentin Mihăilă: „România cred că ar fi câștigat dacă nu erau aceste probleme cu jucători accidentați și COVID-19. Și România are jucători buni, tineri de valoare. Se întâmplă accidentări, COVID-ul ăsta e o mare problemă!”.

Deși nu a mai fost la lot din 2015, în urma unui conflict cu fostul selecționer Igor Angelovski, Mirko Ivanovski se gândește acum mai mult ca oricând să se reîntoarcă la echipa națională a Macedoniei de Nord: „Acum mă gândesc la echipa națională când am văzut cine joacă acolo în atacul Macedoniei. Trebuie să mă pregătesc, să dau niște goluri la Dinamo și mă duc la națională. Am 24 de meciuri, am experiență și 12 ani de activitate la nivel internațional”.

ADVERTISEMENT

Ivanovski a cunoscut cea mai bună perioadă din carieră la Slaven Belupo (2016-2018), unde a marcat 25 de goluri în 66 de meciuri, însă nu a mai fost chemat la națională, chiar dacă a fost golgheterul echipei și s-a transferat apoi la Hajduk Split: „Nu am mai fost chemat la națională pentru că am intrat în conflict cu antrenorul. În Croația, am fost de două ori cel mai bun marcator din echipă și pe locul doi în campionat.

Apoi m-am transferat la Hajduk Split, cel mai mare club din Balcani și l-am întrebat pe Angelovski de ce nu m-a mai chemat. Antrenorul avea combinații cu impresarii și am avut un conflict și asta a fost. Acum s-a schimbat antrenorul, iar eu mi-am găsit echipă și vreau doar să dau goluri. Cred că mă întorc la națională!”.

Pe cine vede Mirko Ivanovski favorită la calificarea la barajul pentru CM din Qatar 2022

Noul vârf macedonean al lui Dinamo consideră că România și Macedonia au cele mai mari șanse să termine pe locul al doilea, iar pe Armenia o consideră o echipă inconstantă: „Eu cred că și România și Macedonia au șanse de calificare cam la fel. Armenia a pierdut surprinzător două puncte, a ratat o șansă mare. Acum, toate cele trei echipe au șanse egale, dar cred că Macedonia sau România va termina pe locul doi. Armenia nu e o echipă foarte bună. Acasă sunt buni, câștigă, dar afară joacă foarte slab. O să vedem”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Ivanovski a remarcat faptul că jucătorii macedoneni joacă la echipe mai bune din Europa decât strainierii convocați de selecționerul Mirel Rădoi: „Macedonia poate are acum fotbaliști care joacă la echipe mai bune din străinătate decât România. Avem o echipă foarte bună, dar sunt mulți jucători tineri. Nu e ușor pentru că s-a schimbat și antrenorul. Cred că ne batem cu șanse reale pentru locul doi, dar o să fie greu”.

Fotbalistul macedonean de 31 de ani a explicat cum de vorbește atât de bine românește, deși a plecat din România în urmă cu cinci ani de zile: „Am mai vorbit românește chiar dacă am plecat de ceva ani. Cu impresarul meu de aici și aproape la fiecare echipă am jucat cu fotbaliști români. În Croația cu Steliano Filip, în Ungaria cu Gicu Grozav. Și acolo erau în club oameni care vorbeau română, ungurii mai știu la fel română. Am vorbit românește cu impresarul, cu prietenii mei de aici din România. Nu am uitat. Și Plamen Iliev vorbește foarte bine română”, a spus Mirko Ivanovski în exclusivitate pentru FANATIK.

24 de meciuri are Mirko Ivanovski la naționala Macedoniei de Nord și 1 gol marcat

are Mirko Ivanovski la naționala Macedoniei de Nord și 13 goluri are atacantul macedonean la Astra Giurgiu și CFR Cluj

are atacantul macedonean la Astra Giurgiu și CFR Cluj 6 ani au trecut de la ultimul său meci la naționala Macedoniei de Nord