Miruna Pascu, primele declarații după ce fiul său a ucis doi tineri la 2 Mai. Ce spune despre familiile victimelor, după ce a ieșit din arest

Mama lui Vlad Pascu, Miruna Pascu, a oferit primele declarații după ieșirea din arestul la domiciliu. Mama tânărului care a ucis doi tineri în stațiunea 2 Mai a primit, recent, un verdict favorabil de la Tribunalul București.

La patru luni distanță de când , în localitatea 2 Mai, mama acestuia a dat primele declarații în fața presei.

Miruna Pascu a fost eliberată în urmă cu câteva zile din arestul la domiciliu. În toamnă, ea a fost trimisă în judecată pentru influențarea declarațiilor și amenințare în dosarul fiului său.

Recent, aceasta a fost abordată de cunoscutul protestatar . Acesta i-a oferit două lumânări pentru a le aprinde în memoria celor doi tineri uciși de masina fiului la 2 Mai.

”Nu pot să fac niciun fel de declarații cu privire la dosar pentru că nu este normal. Tragedia pe care o trăiesc și durerea pe care o simt nu este un lucru care să fie expus, după părerea mea, în spațiul public.

Din cauza asta nici nu am făcut niciun fel de declarații cu privire la victime. Consider că eu, dacă aș declara ceva, ar fi o impietate față de părinții acelor copii”, a spus Miruna Pascu.

Mama șoferului acuzat de ucidere din culpă a mai fost întrebată dacă a stat de vorbă cu părinții celor doi copii. A explicat că are interdicție să vorbească cu rudele victimelor. ”Nu. Eu nu am voie să vorbesc nimic despre dosare. Este o interdicție din partea procurorilor.

Consider că aceste lucruri… de la început, am greșit, trebuiau lăsate pe seama avocaților. Fiind în postul Crăciunului, apreciez foarte mult și în măsura în care la un moment dat se va putea, cu siguranță că o s-o fac (n.r. să aprindă lumănări în memoria tinerilor uciși)”, a mai spus Miruna Pascu.

Pe 19 august 2023, , la 2 Mai. Impactul puternic i-a ucis pe doi dintre ei. E vorba de Roberta Marina Dragomir (20 de ani) și Sebastian Andrei Olariu (21 de ani).