Miss Odessa s-a refugiat în București! Cum vede viața din România cea mai frumoasă ucraineancă

După luni în șir de atacuri și bombardamente rusești asupra Ucrainei și a orașului ei, Kristina Goncharcova nu a avut încotro și a părăsit Odessa. Miss Odessa, Kristina Goncharcova și-a găsit liniștea în București și, în exclusivitate pentru FANATIK, vorbește despre căldura oamenilor care au primit-o aici.

Miss Odessa s-a mutat la București

Miss Odessa, Kristina Goncharcova, are o carieră de model cu multe realizări și titluri obținute la diversele concursuri de modelling din Ucraina. La 28 de ani, Kristina a devenit Miss Top Model 2021. Ea are și titlurile de Miss Odessa 2015, Miss 7continents – 1st Runner Up și Miss Tourism Ukraine Worldwide 2017.

Frumoasa din asupra regiunii sale natale. Chiar de curând, pe 4 aprilie 2023, cel mai mare port al Mării Negre a fost bombardat într-un mod barbar în miez de noapte de către artileria rusă.

Tânăra cu ochi verzi și, de atunci, Miss Odessa s-a îndrăgostit de micul Paris. Ba mai mult, chiar relatează aproape zilnic pe profilul ei de Instagram despre viața pe care o duce în București.

În exclusivitate pentru FANATIK frumoasa din Ucraina a vorbit despre cum este viața pentru Miss Odessa în România. Ba chiar, Miss Odessa ne-a spus în exclusivitate că prietenii ei o consideră ambasadoarea orașului, ”pentru că postez în fiecare zi despre cât de îndrăgostită sunt de București și câte locuri frumoase există aici”.

Miss Odessa, impresionată de București

Când ai venit prima dată în București?

– Am participat într-un concurs de frumusețe acum în jur de 10 ani, și atunci am vizitat atât Brașovul cât și Bucureștiul. Apoi am revenit la București cu întreaga familie, acum două luni.

De ce ai luat decizia de a rămâne în București și nu de a pleca mai departe în alta țară din Vestul Europei?

– Ne-am îndrăgostit de București și de cât de prietenoși și binevoitori sunt românii. Ba mai mult, mentalitatea este foarte asemănătoare cu cea de acasă, pare să fie atât Odessa cât și Kyiv.

Cum îi găsești pe oamenii din București?

– Sunt foarte calzi, prietenoși și săritori, și nu este doar opinia mea ci și a celorlalți ucraineni care s-au stabilit sau care au beneficiat de ajutorul românilor, cu care am vorbit.

Care este situația celorlalte femei din Ucraina care s-au decis să se stabilească aici?

– Situația este diferită pentru foarte multe dintre noi, unele decid să plece mai departe, altele rămân în București și altele pleacă.

Ce adoră Miss Odessa la capitala României

Care sunt 5 lucruri care îți plac în București?

– Îmi plac mai mult de 5 lucruri la acest oraș, dar o să menționez doar 5 acum. Oamenii sunt minunați și prietenoși. Arhitectura este minunată, locuri chiar spectaculoase, bulevarde largi, monumente maiestuoase, fântâni incredibil de frumoase și multe parcuri. Oameni sunt frumoși și au mult stil. Serviciile sunt la cel mai înalt nivel. Există o varietate mare de centre comerciale.

De fiecare dată când vin în centrul vechi descopăr locuri noi, fie că este un monument arhitectural, ori un muzeu, sau o biserică. Mereu sunt surprinsă plăcut de splendoarea și frumusețea lor.

Cum ai caracteriza Bucureștiul în 5 cuvinte?

– Prietenos, maiestos, enorm, divers și verde.

Frumoasa din Ucraina așteaptă terminarea războiului pentru a se întoarce la Odessa

Plănuiești să te întorci în Ucraina, sau îți dorești să te muți în altă țară?

– Momentan voi continua să locuiesc în București, nu știu ce se va întâmpla mai târziu. Bineînțeles, îmi iubesc atât țara cât și orașul de unde vin – Odessa. Și îmi doresc să mă întorc acolo.

Cum arată o zi obișnuită din viața ta?

– Primul lucru este să îmi plimb cățelul, apoi îmi fac exercițiile, gătesc micul dejun, apoi editez și postez pentru contul meu de Instagram și TikTok, uneori am și ședințe foto pentru diverse branduri, ca model și alte lucruri care trebuie făcute în ziua respectivă.