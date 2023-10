Misterul transferului lui Bolohan de la Rapid la Dinamo. „Borcea mi-a aruncat-o”

și a stat la echipă până în 2000, când a plecat surprinzător la o rivală, Dinamo. El a explicat cum s-a realizat acest transfer.

Cum a ajuns Mugur Bolohan la Rapid

Invitat la emisiunea „Suflet de Rapidist” de pe site-ul FANATIK.RO, Mugur Bolohan a povestit că a fost forțat să plece la Dinamo, fiind nedorit la Rapid

El a explicat că echipele s-au înțeles fără să vorbească cu el, iar el s-a trezit pus în fața faptului împlinit și a fost forțat să plece de la echipă.

”Eu am fost împins să plec din Giulești. După cinci ani, după trofee, după ultimii trei ani lucrați cu Mircea Lucescu nu cred că aveam eu chef să plec.

Au început tratativele între conduceri, eu nu știam. Borcea m-a văzut la un turneu al echipei naționale din Cipru. Mi-a zis că sunt câine, să vin la ei, am zâmbit, nu am zis nimic. Au vorbit, Mircea Lucescu plecase de la echipă, nu era încă un antrenor desemnat.

George Copos, după trei ani de liniște cu nea Mircea, s-a trezit că trebuie să ia decizii. Au avut proasta inspirație să îl aducă pe nea Puiu antrenor.

Dar nu a apucat să facă prea multe pentru că pe mine m-au înștiințat că s-au înțeles pentru Dinamo, luăm un jucător și tu trebuie să pleci acolo.

M-a sunat Giovanni Becali, impresarul meu, mi-a zis că a încercat, că am avut vreo două tentative să plec de la Rapid, dar că nu s-a legat pentru că e greu de legat cu Copos. Am avut o ofertă din Italia, de la Perugia, mi-a zis că am avut ceva foarte bun dar nu s-a ajuns la un acord, atât știu.

Nu eram înnebunit să plec, era bine, nu neapărat financiar, dar era Rapid. Lucram cu cel mai bun antrenor român. Mi-a zis Giovanni să vin la Dinamo, mi-a garantat că îmi face salariul mai mare, mi-a zis că dacă vine vreo ofertă vorbește el să mă lase să plec. I-am zis că nu cred că e ok să plec de la Rapid la Dinamo, mai bine plec afară.

Ei aveau combinațiile lor atunci. Eram în cantonament, mi-au zis să îmi iau totul din cantonament. Le-am zis că mă duc în cantonament. M-am cazat la Dinamo, m-a luat Cornel Dinu, era antrenor, i-am zis că eu nu am vorbit cu nimeni. Lui i-au zis că s-a aranjat. Mi-a zis să merg să vorbesc cu ei și dacă sunt probleme să vin la el. M-am simțit că și el mă dorea.

M-am dus la directorul sportiv, mi-a zis că îți dăm aia, aia, eu încercam să trag de timp. Simțeam că ceva nu e în regulă, mi-am luat bagajele, m-am întors în cantonamentul Rapidului. Când m-au văzut ăia, să leșine.

Simțeam că sunt al nimănui, singurul care vorbea cu mine era Giovanni Becali, Rapid mă împingea, Dinamo mă trăgea. Giovanni m-a sunat și mi-a zis că îmi trimite contractul cu tot ce am cerut. Acum, ce să fac, am cerut, am cerut”, a spus Mugur Bolohan la ”Suflet de Rapidist”.

Mugur Bolohan, detalii despre pecarea de la Rapid la Dinamo