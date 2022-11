Misty a ajuns la spital! Iubita lui Keo, momente de panică după ce a căzut pe scări: „Mi-am sucit piciorul și a trosnit”

Misty a ajuns la spital, după ce a căzut pe scări. Iubita lui Keo și cântărețul au trecut prin clipe de panică din această cauză.

Misty a ajuns la spital! Iubita lui Keo a căzut pe scări

Misty s-a speriat foarte tare după ce a căzut pe scări. Iubita lui Keo a mărturisit că a trebuit să facă niște terapii pentru a grăbi vindecarea, iar acum se simte mai bine.

a spus că a căzut pe scări, în care în care locuiește alături de cântăreț, pentru că nu a fost atentă la trepte. Misty se uita în telefon în momentul în care a căzut pe jos.

„Mai mult ne-am speriat pentru că am căzut destul de grav, dar e ok, am făcut câteva terapii care au grăbit puțin vindecarea.

Coboram scările, avem o scară destul de alunecoasă și se alunecă foarte ușor atunci când ai și o șosetă pe picior. De data aceasta s-a întâmplat din pură neatenție”, a povestit aceasta la Antena Stars.

Misty, entorsă de gradul II. Cum a reacționat Keo

și-a luxat glezna atunci când a căzut și a început să plângă aproape instantaneu, lucru care l-a speriat și pe Keo.

„Mi-am sucit piciorul și a trosnit. Eu am o intoleranță mare la durere și atunci când am văzut cât de tare doare și cât de isteric plângeam m-am speriat, Keo s-a speriat.”, a declarat iubita lui Keo, tot pentru sursa citată.

După ce a ajuns de urgență la spital, Misty se simte acum mult mai bine. Medicii au ajuns la concluzia că aceasta a avut o entorsă de gradul II, iar locul rănii s-a învinețit și umflat rapid.

Misty a mai dezvăluit și că scările din casa lor sunt destul de alunecoase și atunci când a primit un mesaj pe telefon și a vrut să îl citească, a pășit în gol și a căzut.