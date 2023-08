Mitică Dragomir, despre sfaturile de viață de la Gigi Becali: “Nu fi dușmănos”

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a discutat despre sfaturile de viață preluate și din relația cu Gigi Becali. Fostul președinte de la LPF a vorbit cu Horia Ivanovici și despre ce îi îndrumă pe nepoții săi, dar și ce exemplu să ia aceștia de la Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir: “Cu Gigi te mai și cerți”

despre patronul celor de la FCSB. Aceștia au discutat și despre sfaturile de viață pe care le pot lua din relația cu Gigi Becali. Președintele LPF a mărturisit un amănunt din relația cu finanțatorul roș-albaștrilor: “Cu Gigi te mai și cerți, dar nu ține dușmănie. Și cu mine s-a certat mult.”

După cele spuse de Mitică Dragomir și Horia Ivanovici a confirmat lucrurile. Gazda emisiunii a vorbit despre relația sa cu Gigi Becali și l-a caracterizat pe finanțator. Ivanovici susține că Gigi lasă de înțeles că este un om bun, în ciuda certurilor pe care le are cu ceilalți oameni din fotbal.

“La capitolul acesta așa e. Și cu mine s-a certat. Nu are treabă omul, intră în emisiuni. Depun eu mărturie. Gigi chiar nu are dușmănie, nu le are cu astea. Gigi ia viața așa cum e. El înțelege și albul și negrul și griul. Și eu îl critic în continuare.

Dar omul intră, vorbește, spune ce are de spus. Și eu îi vorbesc cu respect când intră în emisiune. Deci aici chiar îți dau dreptate, Becali nu are dușmănie. Când nu ai dușmănie, acest lucru este apanajul unui om bun. Cine nu are dușmănie, e un om bun.”, a spus Horia Ivanovici la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Sfaturile de viață ale lui Mitică Dragomir

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir vorbit și despre sfaturile de viață pe care acesta le oferă nepoților săi. Fostul președinte LPF a explicat că de la o vârstă a devenit mai înțelept, lucru care îl face să fie un contraexemplu având în vedere modul în care acesta se comporta în trecut.

“Răutatea te distruge și pe tine. Eu asta le spun și nepoților mei. Să nu fie dușmănoși, să caute să nu se certe. Dacă îi înjură cineva, să râdă și să meargă mai departe. Mă dau pe mine exemplu negativ.

Dacă îmi dădeai o palmă, te așteptam 3 ani ca să îți tai mâna cum ar veni. Dar acum am devenit foarte înțelept, pentru că odată cu vârsta, mi-am dat seama la ce te expui dacă nu respecți bunul simț.”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Caracterizarea lui Gigi Becali: “Îi place să fie stăpân”

. Fostul președinte LPF i-a făcut caracterizarea perfectă lui Gigi Becali, despre care crede că ar trebui să aibă și oameni care spun lucrurile direct în față, nu doar lingușitori. Dumitru Dragomir a specificat despre finanțatorul roș-albaștrilor că îi place să fie stăpân și să aibă slujitori.

“Nu trebuie numai oameni care să îți zică de bine, mai trebuie să fie și oameni care au curaj. Eu la construcții lucrez cu doi oameni. Și le mai zic dacă mi se pare mie că nu e ceva bine, cum ar fi ca ei să execute imediat, păi nu e bine. Ei vin să îmi zică mai întâi și îmi explică lucrurile acestea tehnice.

La Becali e diferit. Mor toți când îl văd pe Gigi și nu pentru că le face rău, dar e rău de gură. Îl știu de frică. Lui Gigi îi place să fie stăpân și să aibă slujitori.”, l-a caracterizat Dragomir pe Becali, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

