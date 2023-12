Mitică Dragomir pregătește afacerea secolului. „Va fi la cel mai înalt nivel. Genial! Mamă, ce am în cap!”

. Fostul președinte al LPF vrea să dea lovitura cu două afaceri trăznez. „Don Corleone” a dat toate detaliile.

Mitică Dragomir își face clinică și restaurant de lux: „Am atâtea spații acuma”

Dumitru Dragomir i-a dezvăluit lui Horia Ivanovici planurile sale de investiții pentru 2024: „Mă bate gândul să-mi fac un restaurant de lux. Am atâtea spații acuma… Fac o clinică. Am vorbit cu profesorul Costache, unul dintre marii doctori ai acestei țări și mi-a zis că dacă am 2.000 de metri fac o clinicică de asta cu aparatură sofisticată, cu RMN să stai în picioare, nu culcat. Nu cred că există în România.

Au început să se vândă iar în draci apartamentele și Bogdan a fost de acord. Ieri am vândut două, azi am vândut unul și mai veniseră încă doi acum. Toată lumea face numai cutii de chibrituri. Eu n-am făcut de-astea mici.

Vino peste o lună când sunt blocurile mele terminate și curțile. La 1 februarie când se mută lumea în ele. Vezi și tu și faci o comparație. Uite ce face nea Mitică Dragomir și ce face x, y, z. Și compară cu cei mai mari și mai puternici. Dacă e cineva care construiește mai bine să îmi zici ce vrei tu. Eu nu fac rabat de la calitate”.

Mitică Dragomir suprinde: „Facem cea mai tare clinică din Europa. Pe mine costă 10 milioane”

Dumitru Dragomir are planuri ambițioase, iar investiția e una pe măsură: „Parterul l-am lăsat înalt de 6 metri, ca să intre orice fel de aparat. Unul costă 2,1 milioane de euro. Dacă nu ai locația, pământul, te costă 25 de milioane. Pe mine mă costă după ce fac blocul 10 milioane și facem cea mai tare clinică din Europa. Așa a zis profesorul Costache. La cel mai înalt nivel”.

Fostul președinte al LPF mai are o idee genială și : „Aș vrea să fac un restaurant, dar să văd unde. Îl fac de vin toate ambasadele. Mă iau după nebunul ăsta de Pescobar să mă ducă în toate țările. S-a dus în Japonia, Coreea de Sud, în Anglia, și peste tot a luat ori bucătar, ori manager de restaurant.

Mă duc cu el și iau ce e mai de lux în lumea asta. Am văzut la Barcelona unul. Internațional fac, cu de toate. Sunt trei variante: ori fac unul chinezesc să nu există în București, de super lux, cel mai tare, să vină toate ambasadele, cu bucătari din China, plătiți bine. Locația e iar foarte importantă”.

Unde vrea să deschidă restaurantul: „Mă costă 1-2 milioane de euro”

Mitică Dragomir va alege între trei bucătării: „Deci ori chinezesc, ori internațional, ori o să râzi acuma, românesc, făcut la cel mai înalt nivel. Și cu dansuri, ce-am eu în mintea mea… Vai, spectacol de două ore în fiecare seară! Dar trebuie să ai spațiu.

Dacă n-o vindeam pe-aia de la Casa Poporului… Aveam un salon de 800 de locuri. Ăla se preta la așa o chestie. Mai am altă variantă acuma. Are Teia Sponte un chinezesc, dar este departe. Tre să-l faci în Nordului, toată lumea acolo vine”.

, Dragomir e gata să inveastească cel puțin 1%: „Un restaurant în Nordului îl iei de exemplu cu 500.000 de euro. Un restaurant în Drumul Taberei îl iei cu 50.000. Asta e diferența. De 10 ori Nordului. Mă costă cam 1-2 milioane de euro.

Să vină omul să îți facă desertul la masă și să nu fie un miros în restaurant. Să ai pe sus instalație să îți ia pălăria din cap. Eu am văzut așa ceva la Olăroiu”.

