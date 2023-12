„I-am simțit dușmănia”. Reacția de gentleman a lui Mitică Dragomir despre „doamna Clotilde”

Dumitru Dragomir a lansat „profețiile” pentru 2024 în ultimă ediție a „MaxProfețiilor lui Mitică” din acest an. Fostul președinte al LPF .

Dumitru Dragomir se simte vânat de Clotilde Armand: „Îți dai seama ce e la gura mea dacă încep să vorbesc”

Dumitru Dragomir a păstrat diplomația când a fost întrebat de Horia Ivanovici ce părere are despre Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din București: „N-aș vrea să vorbesc nici la superlativ, nici negativ. A venit și a dărâmat un gard al primăriei crezând că e al meu”.

: „Deci i-am simțit dușmănia, dar până la proba contrarie nu vorbesc nici de bine nici de rău. Că îți dai seama ce e la gura mea dacă încep să vorbesc. Mi-au dărâmat gardul Primăriei Capitalei”.

Ce s-a întâmplat însă mai exact? Utilajele primăriei însoțite de Poliția Locală și Administrația Domeniului Public, au demolat gardul de beton și fier al hotelului „Crystal Palace” din strada Căpitan Alexandru Șerbănescu, pe motiv că ocupă spațiul public.

Povestea gardului pe care plătește lunar chirie 3.500 de euro primăriei: „M-au executat”

Dumitru Dragomir s-a hotărât deja să dea în judecată Primăria Sectorului 1 și e dispus să meargă până în pânzele albe să i se facă dreptate: „Eu am o parcare în fața hotelului care nu e a mea, e a primăriei. E închiriată de mine și mai am încă 16 ani. Așa am luat-o. Gard făcut, așa a fost construcția. Vin unii acum vreo lună de la sectorul 1 și spun: Domne, avem o reclamație. Gardul e pus cu 28 de centimentri în trotuar. Trotuarul e de 2 metri jumătate”.

Fostul președinte al LPF spune că nu are nimic de împărțit cu doamna Armand: „Eu n-am vorbit o dată urât de doamna Clotilde. M-am ferit să le zic vreun cuvânt urât. Le-am zis: ‘Băi, oameni buni! Așa plătesc la primărie, pe așa ceva plătesc la primărie’. La Primăria Capitalei plătesc peste 3.500 de dolari pe lună, pentru câteva locuri…”.

Cu toate acestea, e convins că această decizie a venit cu „dedicație”: „Bine, m-au executat pentru că sunt Dragomir. Altfel plăteam 800 de euro. Dar ei așa să acopereze. Toți, de la Videanu încoace. Băsescu, singurul care a fost mai domn”.

Dumitru Dragomir dă Primăria Sectorului 1 în judecată: „Vreau să mă judec”.

Mitică Dragomir susține că nu are nicio vină pentru construcția acelui gard pe care doar l-a preluat în momentul în care a achiziționat hotelul: „Eu am gardul de 22 de ani, făcut de cine mi-a vândut acolo. Și mi-au spus: ‘Domne’, să dai gardu’ Domne, dați-mi o hârtie că eu vreau să mă judec. 22 de ani nu s-a legat nimeni de chestia asta și ați venit voi și ați măsurat neapărat treaba asta.

Eu cred că doamna Clotilde nu știe. Și le-am spus: ‘Eu plătesc la primărie’. Atunci să-mi dea banii înapoi! Și ce impozite plătesc de la hotel primăriei. Fii atent aici: miliarde, zeci de miliarde pe an, reține. Și plătesc și parcarea. Dacă vor, te fac praf. Aștept hârtia și mă judec. Apoi cer daune de la Primăria Capitalei”.

Dragomir, răspuns pentru Clotilde Armand

Dragomir dă un exemplu care arată din punctul său de vedere că lucrurile nu sunt judecate cu aceeași măsură de către autorități: „La mine, când mă duc eu pe jos spre hotel, de la blocurile care s-au construit, e trotuarul de 35 de centimentri. Tu nu poți să treci pe el. Iar eu dacă mă întâlnesc cu un copil sau cu cineva, nu am unde. Mă urc pe gard pe strada aia lângă Persepolis. E posibil așa ceva?!

Iar la mine, unde plătesc lună de lună la primărie, peste 3.500 de euro… Și eu mă feresc să greșesc fratele meu. Ce lovitură mi-ar fi dat ei mie dacă nu eram în regulă. Și cu pământurile cumpărate și așa mai departe”.

„Bineînțeles că cer daune pentru că eu am închiriat o parcare cu gard și acum doamna Clotilde a venit, fără să ia legătura cu Primăria Capitalei, și a dat gardul jos. Ea credea că mă apuc de scandal. Ei au nevoie de scandal acum ca să-i propulseze în alegeri, iar eu nu fac niciun fel de scandal. Este o doamnă elegantă care face numai lucruri trăsnite. E ca o floare, să-i dea Dumnezeu sănătate, dar să vedem ce spune legiuitorul. De ce să mă cert eu cu doamna Clotilde? Să se certe doamna Clotilde cu domnul Nicușor Dan. Pentru că gardul era al domnului Nicușor Dan, nu era al doamnei Clotilde” – Dumitru Dragomir

