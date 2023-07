Mititelu, afectat după FCU Craiova – FCSB 1-3: “Nu am putut să dorm deloc”

Adrian Mititelu a intervenit telefonic în . Patronul lui FC U Craiova 1948 abia a putut să vorbească după ce .

Adrian Mititelu, afectat după FC U Craiova 1948 – FCSB 1-3: „Eram de mult lângă Balaci”

„Nu am putut să dorm și dacă nu am dormit deloc… Obosit așa… Am fost foarte supărat. A trecut înfrângerea. (n.r. Lăsați, că dacă puneați la inimă tot ce s-a întâmplat în anii ăștia…) Eram de mult lângă Balaci (n.r. – râde).

ADVERTISEMENT

Nu am putut să dorm deloc. M-a râcâit și meciul și situația asta, care m-a dat peste cap. Noi știam că vom mai avea un meci foarte greu. Știam că ei au un plus de meciuri amicale. Ei au avut ritm. Pe noi plecarea lui Janeiro ne-a dat peste cap, a trebuit să schimbăm puțin programul și jocurile și am pierdut două jocuri din calendar.

Și așa pauza e mică. Dacă nu îți faci jocurile e greu. Și am întâlnit și cea mai în formă echipă la început de campionat. Dar nu înfrângerea m-a dezamăgit, că până la urmă am jucat cu o echipă care oricând te poate bate. În prima repriză nu am contat, diferența a fost foarte mare.

ADVERTISEMENT

Toți jucătorii au fost ridiculizați. Ce și-a propus echipa nu a ieșit nimic. Nu îi puteam bate niciodată aseară”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„O să-i vedem în etapa a 5-a. S-ar putea să ia niște bătăi…”

În ciuda faptului că FCSB nu a dat nicio șansă echipei sale, Adrian Mititelu este sceptic în ceea ce-i privește pe roș-albaștrii. Patronul lui FC U Craiova 1948 crede că cei care o laudă pe vicecampioană ar trebui să mai aibă răbdare cu aprecierile.

ADVERTISEMENT

„Nu vă mai grăbiți. Foarte mulți din cei care se afla în lumea fotbalului, mă refer la jurnaliști, fac afirmații că s-au întărit ăia, ăia. După 7-8 etape încep să arate echipele care au lot valoros și organizare bună. Nu e ceva potrivit să fii la prima etapă foarte proaspăt decât dacă ai cum are FCSB meciuri importante în cupele europene, care sunt foarte importante pentru buget.

Ei și-au făcut calculele și vin după câțiva ani în care au început foarte prost. Ne-au citit, ne-au anticipat, ne știau jocul pentru că ne-am păstrat lotul, ne-au aglomerat la mijloc, au câștigat toate baloanele și cu viteza în plus pe care au avut-o ne-au dat clasă. Hai să așteptăm. O să-i vedem în etapa a 5-a. S-ar putea să ia niște bătăi de o să vă schimbați aprecierile.

Și mingea sărit numai la ei aseară din toate carambolurile sărea numai la ei. Orice echipă din România întâlneau aseară o băteau. Eu niciodată ca patron nu l-am învins pe Becali. L-am învins când era patron Staicu, dar nu când am luat eu echipa.

ADVERTISEMENT

Vă promit că anul ăsta îl bat cel puțin o dată. Când îi e lumea mai dragă să mă țină minte toată viața. Nu am nicio îndoială că voi fi în play-off. La ce echipă avem, eu nu mă înșel, chiar dacă aseară am arătat deplorabil pe alocuri. Nu asta e imaginea noastră. Noi în două meciuri intrăm în priză și când intrăm în priză vom fi foarte foarte buni”, a adăugat patronul oltenilor.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI poate fi urmărită LIVE, în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, LIVE exclusiv pe www.fanatik.ro, începând cu 17 iulie 2023. Pentru cei care vor să revadă emisiunea, aceasta va fi difuzată în premieră de la ora 17:30 pe Youtube și Facebook.

Concret, fanii fotbalului românesc pot să vizioneze FANATIK SUPERLIGA pe canalul , pe pagina de și pe pagina de Nu uitați să dați LIKE și URMĂREȘTE pe Facebook pentru a primi notificări în timp real, dar și LIKE și SUBSCRIBE pe Youtube. FANATIK SUPERLIGA nu trebuie ratată!

Showman-ul Horia Ivanovici îi va avea alături în emisiuni pe „Cobra” Adrian Ilie, Florin Gardoș, Robert Niță, Bănel Nicoliță, Dănuț Lupu, pentru a reaminti câțiva mari fotbaliști, alături de Vivi Răchită, directorul FRF Mihai Stoichiță și jurnaliștii Andrei Vochin, Alin Buzărin și Cristi Coste. Cele mai tari reacții și informații în EXCLUSIVITATE le veți găsi doar la FANATIK SUPERLIGA!