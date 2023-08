Mititelu Jr., dezvăluiri explozive despre Șumudică: „S-a propus la mine pe Whats!”

Adrian Mititelu Jr. a intervenit telefonic la . Fiul patronului de la FC U Craiova 1948 a făcut dezvăluiri explozie despre Marius Șumudică, după ce .

Adrian Mititelu Jr., dezvăluiri explozive în războiul cu Marius Șumudică: „Vorbește mai mult decât produce”

Duminică, 27 august, a fost o seară explozivă în războiul dintre FC U Craiova 1948 și Marius Șumudică. Mai întâi, tehnicianului. Apoi, a urmat replica lui Șumudică, care a pe care a contestat-o vehement.

„Sunt conștient că ni s-a făcut această imagine că noi la Craiova căutam scandal sau că apărem în presă cu scandal mai mult decât performanță, însă și de data această nu avem nicio vină. Din partea noastră a oficialilor nu am scos niciun cuvânt de detaliile contractuale și de oferta făcută lui Marius Șumudică.

Marius Șumudică a intrat la Digi Sport sub pretextul că mai mulți jurnaliști l-ar fi contactat pe el să îi spună tot felul de povești și ca urmare a luat decizia să dea publice acele date, el spunând la un momentdat că îi e jenă să vorbească de anumite clauze din contract.

Iar eu am făcut public aseară acest contract pe care Marius Șumudică l-ar fi acceptat la început de carieră. Probabil el la Chiajna și la Farul ar fi câștigat 400 de mii de euro pe ani. Nu știu unde în România a câștigat el banii ăștia? Poate doar la CFR Cluj. Eu nu vreau să mă cert cu Șumudică, nu caut asta. L-am apreciat foarte mult.

Eu am fost singurul din club care l-a vrut pe Șumudică la echipă. Tata a fost împotrivă și acum îmi dau seama de ce și că a avut dreptate. Acum îmi dau seama de ce mai multe echipe au evitat să îl ia pe Șumudică în această vară sau în ultimii ani din România. Vorbește mai mult decât produce”, a declarat Adrian Mititelu Jr., în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Mi-a dat mesaj pe Whats App”

„Eu chiar am rămas surprins că Rapid nu l-a pus în această vară antrenor. Însă acum mă bucur că nu a ajuns nici la noi. Văd că a fost foarte deranjat că mulți jurnaliști aruncau ipoteze neadevărate în presă. Primul lucru care s-a întâmplat cu Șumudică. După ce a plecat Dică acum două săptămâni, a apărut în presă zvonul că Șumudică e favorit să preia FC U Craiova, iar dumnealui mi-a dat mesaj pe Whats App să mă întrebe ce e cu știrea asta? E adevărat, vrei să mă iei? Nu eu l-am sunat pe Marius Șumudică, el s-a propus la mine.

E adevărat că l-am dorit, dar din partea lui au început discuțiile, nu din partea mea. Așa că să lase un pic modestia între ghilimele că semna la început de carieră asemenea contract. Eu acum două seri am bătut fizic palma cu el și de față cu un martor prieten comun. Apoi a doua zi mi-a zis că avocatul a modificat. Păi eu am discutat cu avocatul sau cu tine?

Clauza de reziliere, plata banilor la semnătură. A spus că am zis eu că n-am bani să-i dau acum și că-i dau în 30 de zile. Doamne ferește. Fiecare contract are niște lucruri stas stipulate în el. Ca să îl înscriu la FRF îmi lua o săptămână, până își face cont la banca noastră, durează câteva zile. Era disperat să ia banii ăia? Era disperat să ia banii a doua zi, poate și cash. Eu nu i-am zis niciodată că n-am să-i dau bani la semnătură. Cum să nu am bani dacă sunt cu salariile la zi?”, a mai spus fiul patronului de la FC U Craiova.

