Șumudică, contraatac în miez de noapte: a trimis fișa postului de antrenor la FC U Craiova! „Inteligență peste medie… sunt luat la mișto?” Exclusiv

Marius Șumudică iese la contraatac.

Marius Șumudică a trimis fișa postului de antrenor la FC U Craiova! Antrenorul, replică pentru familia Mititelu: „Ce, mă iei în leasing?”

După ce , Marius Șumudică a venit cu noi dovezi în „războiul” cu conducerea oltenilor. După ce Adrian Mititelu Jr. a publicat pe Facebook oferta pe care i-a făcut-o antrenorului, acesta din urmă a trimis site-ului nostru fișa postului și clauzele care l-au determinat să nu mai ajungă în Bănie.

„Primii 30.000 de euro a zis că nu are bani acum și că mi-i dă în 30 de zile, nu acum. Și eu i-am cerut cei 50.000 de euro în teren de trei zile, nu 30.000 de acum și 20.000 în ianuarie.

Uite ce rușine la fișa postului. Lasă că fac și eu public acum. Dacă vrea război cu mine, o să aibă război. La punctul D: ‘inteligență peste medie’. Păi ce, mă dai afară că nu am inteligență peste medie? Cum măsori tu dacă am inteligență peste medie? ‘Abilități de a vorbi’. Ce sunt astea? Se face de rușine, dar dacă vrea, continuăm, nu e problemă.

Tu ieri spuneai că mă vrei antrenor, erai disperat, îmi făceai ofertă și acum spui că m-au făcut antrenor Budescu și cu Alibec. Acum nu mă mai voiai? Răde lumea de tine (n.r. – Adrian Mititelu) ce spui.

Eu am documentele, am tot. Eu îi demonstrez tot. Zice că ‘la semnarea contractului 30.000 de euro’. De unde? Scrie că mi-i dă în 30 de zile. Dacă pierdeam două meciuri în 30 de zile și mă dădea afară nu mai mi-i dădea. Îi pierdeam. Ce e asta?

Eu dacă cumpăr o mașină îți dau o parte din bani peste 30 de zile și restul în ianuarie? Păi, ce, mă iei în leasing?”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate pentru FANATIK.

Clauzele care l-au determinat pe Șumudică să nu semneze cu FC U Craiova 1948

La început, Marius Șumudică a transmis că a fost nemulțumit de contractul oferit, fără să dea detalii. Apoi, deranjat de anumite informații apărute în presă, antrenorul a dezvăluit clauzele care l-au făcut să refuze propunerea lui FC U Craiova 1948.

„Au fost trei motive care m-au făcut să resping contractul, care erau doar în avantajul clubului și puteau rupe contractul oricând voiau ei. Eu nu pot accepta așa ceva. Condiția respectivă era să mi se pună o clauză în oglindă, până la sfârșitul anului. Dânșii au fost de acord.

Puteam să cer și 5 milioane, dacă vâsleam în aceeași direcție nu conta, pentru că nu voiam să plec. Mă duceam cu inima deschisă, să muncesc. Am cerut o clauză de 300.000 de euro, în cazul în care voi fi demis.

Băiatul domnului Mititelu mi-a spus că nu poate să plătească banii ăștia. Păi cum, deja mă dai afară? Am rămas perplex când am auzit. Instant am simțit că ceva e în neregulă. Când tu, ca președinte, îmi spui mie că nu poți să plătești banii ăștia, te gândești deja că vrei să mă dai afară.

Eu ce să înțeleg? Au mai fost două clauze despre care nu vreau să vorbesc, pentru mine una dintre ele este jenantă. Lumea înțelege greșit! Eu nu vreau să iau 300.000, vreau să-mi duc contractul la bun sfârșit, în liniște.

Eu nu vreau să mai găsesc lacătul pe ușă. Aș fi venit cu inima deschisă, chiar dacă aș fi preluat-o în timpul campionatului, cu un portar U21 și multe de lucrat. Referitor la condițiile oferite, au fost salarii normale pentru staff-ul lui Șumudică”.

„Eu, dacă vreau să îmi cumpăr o mașină, nu pot să plătesc în ianuarie. Îmi dă doar bancheta din spate”

„Mai erau două clauze pe care nu vreau să le divulg. Una era de locul în clasament. Puteam să fiu demis dacă nu ajungeam acolo luând echipa de pe locul 13, în condițiile în care eu nu am făcut pregătirea, nu am făcut selecția.

Nu mi s-a părut normal. Cand iei un antrenor pentru un an de zile, să mă dai afară în martie că nu sunt nu știu unde… Încă o clauză care m-a deranjat era prima de instalare care trebuia să fie plătită în două tranșe.

Acum o parte și o parte la 1 ianuarie. Era o sumă modică, nu am înțeles de ce voia să facă lucrul ăsta. Eu am spus să îmi plătească suma în termen de trei zile. Eu, dacă vreau să îmi cumpăr o mașină, nu pot să plătesc în ianuarie.

Îmi dă doar bancheta din spate. Lumea trebuie să știe, Sumudică e un tip care vrea să își facă meseria, care vrea să fie respectat. Am luat contractul, l-am dat avocatului meu, care a făcut corecturile necesare.

Le doresc baftă, să aibă rezultate, dar nu vreau să se vehiculeze prin presă că iau sute de mii de euro. Luam acești bani doar dacă eram demis”, a transmis Șumudică, conform .