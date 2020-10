MM Stoica a oferit declarații după duelul Academica Clinceni – FCSB 0-2 și a confirmat informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Laurențiu Reghecampf nu va reveni la FCSB.

Managerul general al roș-albaștrilor a comentat evoluția partidei echipei sale din duelul cu Academica Clinceni și a lăudat munca depusă de staff-ul tehnic.

De asemenea, Mihai Stoica a criticat cu furie decizie arbitrilor și a recunoscut că FCSB a fost avatajată în meciul de la Călărași, când Iulian Cristea nu a fost eliminat după un fault în poziție de ultim apărător.

MM Stoica a confirmat FANATIK: „Vă spun și din punct de vedere al patronului”

S-a discutat foarte mult despre revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, după ce tehnicianul român a încetat colaborarea cu Al Wasl, formația din Emiratele Arabe Unite. Reghecampf a mai antrenat în două rânduri la FCSB.

Posibila sa revenire a fost vehiculată mai ales în condițiile în care doi dintre foștii colaboratori ai lui Reghecampf, Anton Petrea și Thomas Neubert au fost aduși la FCSB în finalul ediției 2019-2020 a Ligii 1. Mai mult decât atât, și Reghecampf i-a transmis lui Gigi Becali că ar fi dispus să se întoarcă, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Mihai Stoica a negat schimbarea antrenorului la clubul roș-albastru și susține că nu se pune problema ca Toni Petrea să fie înlocuit cu Reghecampf. Mai mult decât atât, Stoica a subliniat faptul că același punct de vedere îl are și patronul Gigi Becali.

„Eu cred că cel mai bine ar fi să fie sunat Reghe. El e un om corect și sincer și vă poate spune că nu a existat nicio discuție în sensul ăsta. Noi avem antrenori și nici când se scria că au venit colaboratorii lui să pregătească terenul pentru că vine el, nu era adevărat. Petrea era liber de contract când a venit, iar Neubert a ales să vină la noi, deși avea varianta să rămână în Emirate pe salariu înjumătățit. Nu este absolut nicio discuție cu Reghecampf. Despre viitor, cine poate să vorbească acum?

A spus și Gigi, dar el nu mai vorbește. Vă spun și din punct de vedere al patronului: nu se pune problema ca noi să schimbăm antrenorul. Ce le putem reproșa celor ce pregătesc echipa la momentul ăsta? Doar cu Voluntari am obținut un rezultat dezastruos și nu ne-am prezentat cum trebuia. Am bătut Dinamo când eram la 30%-50%. A fost greu și azi, dar am câștigat”, a spus Mihai Stoica la Digisport.

Și Anamaria Prodan, soția lui Laurențiu Reghecampf și persoană foarte apropiată de Gigi Becali a dezvăluit că nu se pune problema ca fostul antrenor al lui Al Wasl să se întoarcă la clubul lui Becali: „Nu vine! Este în discuții cu alții”, a spus impresara pentru gsp.

Cum a comentat Mihai Stoica victoria de la Clinceni: „Avem o istorie cu Cojocaru la centru…”

FCSB a câștigat cu 2-0 după două goluri înscrise de roș-albaștri pe finalul partidei. Dennis Man a deschis scorul în minutul 87, iar două minute mai târziu a marcat și Olimpiu Moruțan. Ambele goluri au fost spectaculoase, însă Mihai Stoica a ținut să îl remarce pe tânărul de 18 ani Octavian Popescu.

De asemenea, Stoica a criticat voalat alegerile lui Mirel Rădoi și Adrian Mutu, selecționerul naționalei mari a României, respectiv antrenorul echipei națioanle U21. Managerul de la FCSB crede că Dennis Man și Olimpiu Moruțan trebuiau să aibă alte roluri la ultimele meciuri ale celor două reprezentative.

„În minutul 84 ne uitam la tabelă și Marius Ianuli mi-a zis „hai mă că mai e timp”. Eu i-am răspuns „vezi că în Anglia de la 0-3 în min 80 s-a făcut 3-3, dar la noi nu e chiar așa”, însă uite că… Mă bucur că acest copil, Octavian Popescu, a intrat atât de bine astăzi. Man și Moruțan sunt deja certitudini. Jucători care sunt aproape, unul de echipa națională de seniori, altul aproape de naționala de tineret. Eh…

Cred că mingea i-a venit prea tare lui Moruțan de la Crețu la ratarea din minutul 70. Ambele goluri au venit după ce Man și-a schimbat poziția, devenind atacant central din extremă dreapta. A făcut un joc foarte bun din poziția aia și a arătat că arată că are resurse pentru orice poziție. La noi a jucat în majoritatea partidelor în dreapta.

Meci ușor nu avea cum să fie pentru noi, fiindcă ne-au lipsit Coman și Olaru, doi jucători foarte importanți. Cred că Academica Clinceni este o echipă foarte greu de bătut. Cu excepția meciului cu CFR, când li s-a refuzat un penalty și au ratat și o ocazie imensă, nu au pierdut niciun meci. Sunt foarte bine organizați și e greu să marchezi contra lor.

În aceste două săptămâni de pauză au fost niște antrenamente foarte, foarte grele, dar le-au făcut cu zâmbetul pe buze. Mă așteptam la mai multe de la unii jucători, nu am făcut un meci bun azi.

Dar Sergiu Buș a venit de la noi după ce n-a jucat în finalul anului trecut, apoi a venit chestia asta cu coronavirus. El a avut simptome, știu cum s-a simțit, a vrut să scape repede de virus, dar a fost foarte dificil. Se prezentase bine și la antrenamente, dar când joci mult și nu dai gol, e normal că toată lumea își pune întrebări.

Cred că putea să fie cartonaș roșu la Cristea, din ce am văzut în timpul meciului. Dar am avut o așa istorie cu Cojocaru la meciuri… A jucat fotbal, îl cunosc, dar nu înțeleg de ce nu vede anumite nereguli. N-am înțeles nici de ce a inventat un fault la Man și îi dă și galben după aceea. De ce să inventezi așa ceva?”, a adăugat Stoica.

MM Stoica atacă din nou dur Universitatea Craiova. Schimb de ironii cu Ion Crăciunescu: „Ia învață-ne tu despre arbitraj”

Mihai Stoica își continuă războiul de la distanță cu Universitatea Craiova și susține că oltenii sunt împinși de la spate de arbitri în lupta pentru titlu. Craiova are șapte victorii din tot atâtea partide disputate în noua ediție a Ligii 1, însă managerul de la FCSB consideră că rezultatele au fost viciate puternic de deciziile arbitrilor.

„Cred și eu că Universitatea Craiova merge fără rateu, când la Sepsi marchează din offside clar, după un meci dominat clar de Sepsi. În etapa a doua, la 0-0, cu Astra, iar marchează din offside. Să vedem când vor fi și decizii nu toate în favoarea lui CSU dacă vor fi sau nu rateuri. S-ar putea să fie rateuri.

Eu spun că faze ca cea din meciul Dinamo-U Craiova sunt foarte multe într-o partidă. Marius Constantin simte mâna și se aruncă. E vânătoare. Nu poți să dai penalty la așa ceva. Pentru mine nu este niciodată penaty, pentru că am văzut foarte multe faze de genul ăsta în cariera mea și în general nu se dă.

Argumentul meu este că Marius Constantin se aruncă în față. Puljic se împieducă cu piciorul în el, de aceea cade peste Constantin. Niciodată nu o să îmi puteți explica nici de ce nu este penalty pentru noi în meciul cu Dinamo.

Mie nu poate să îmi explice nimeni ceva ce eu văd altfel. Este foarte clar. Când un jucător simulează, este galben pentru simulare”, a spus Stoica.

Prezent și el în studioul emisiunii care l-a contactat pe managerul general al FCSB după meciul Academica Clinceni – FCSB 0-2, Ion Crăciunescu s-a contrat cu Mihai Stoica, după ce oficialul roș-albastru a ridicat tonul și a susținut că nu poate fi convins că penalty-ul dictat de Radu Petrescu în favoarea formației sale la meciul cu Dinamo nu a fost unul corect.

„Hai să nu mai fim atât de ironici și să ne gândim că mai au și alții dreptate în anumite privințe, poate”, a spus Stoica după ce Crăciunescu i-a transmis „Ia învață-ne tu despre arbitraj, că n-am fost și noi la meciuri, n-am jucat fotbal, n-am arbitrat și noi”.

Mihai Stoica a cerut și introducerea tehnologiei arbitrajului video în Liga 1 și crede că există cluburi care își doresc implementarea unei astfel de tehnologii doar la nivel declarativ. Managerul general al FCSB susține că echipa sa a fost grav dezavantajată și în sezonul precedent.

„Toată lumea cere VAR, dar unii cer pentru că știu că nimeni nu va aduce VAR. Noi am fost prima echipă care a cerut arbitraj video, pentru că nu vrem să pățim ce am pățit la Craiova în play-off sezonul trecut, când s-au dat două penalty-uri degeaba contra noastră, iar lui Man i s-a refuzat unul. Poate Craiova nu mai ajungea să joace finala campionatului, ajungeam noi. Vrem să fim arbitrați corecți, nu mai vrem să avem probleme. Chiar și cu riscul de a avea faze ca la Everton-Liverpool cu offside-ul care n-a fost offside”, a completat oficialul clubului patronat de Gigi Becali.