“Moartea era la ușă”! Dezvăluiri teribile ale artistului care a trăit “drama vieții”. Exclusiv

Gazi Demirel vorbește, la un an de la cumplitul cutremur din Turcia, despre cine a fost de vină și cum se redresează, acum, poporul său.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cunoscutul cântăreț Gazi Demirel ne spune cum arată acum Turcia, la un an de la cutremurul devastator și replicile lui. Peste 14 milioane de turci au fost loviți și peste 46.000 de oameni au murit în acea fatidică zi. Gazi Demirel este convins că antreprenorii, companiile de telefonie și dezvoltatorii imobiliari au fost de vină pentru numărul uriaș de morți rezultat după cutremur.

“Moartea era la uşă, am trăit dezastrul secolului”

Pe data de 6 februarie la ora 04:17 dimineața un cutremur de 7,8 grade a lovit sudul și centrul Turciei și nordul și vestul Siriei. Epicentrul a fost la 32 km la vest-nord-vest de Gaziantep. Cutremurul a avut o intensitate maximă Mercalli de XI, considerat extrem, și a fost urmat de unul de 7,7 grade la ora 13:24. Astăzi, 6 februarie, se împlinește un an de la cutremurătoarea tragedie.

“Paginile de istorie ne vor aminti pentru totdeauna de 6 februarie și ora 4:17. Februarie este cea mai scurtă lună dar, din păcate, de data aceasta a fost cea mai lungă lună din viața noastră. Era ora 17:04. Afară ploua și era foarte frig. Draga mea Turcia era într-un somn adânc. Moartea era la uşă, dar mulţi dintre noi nu s-au putut trezi. Suntem devastați! Din acea zi, inimile noastre s-au întristat, s-au frânt, suntem triști și ochii ne-au fost în lacrimi.

Am trăit dezastrul secolului, încă îl trăim. Cutremurul de 7,6 grade care a venit după cutremurul de 7,7 grade, definit ca un eveniment neobișnuit și rar conform experților, a surprins frumoasa mea țară nepregătită. Cei care au putut să iasă au supraviețuit, cei care nu au putut au ramas blocați sub dărâmături. Unii au fost salvați, alții nu au fost atât de norocoși”, ne spune cunoscutul cântăreț Gazi Demirel.

“A fost unul dintre cele mai mari dezastre din istoria lumii”

Cutremurul de 7,8 Mw a fost cel mai puternic cutremur din Turcia de la seismul de aceeași magnitudine din 1939 de la Erzincan. A fost resimțit până în Egipt, Israel, Palestina, Liban, Cipru și pe coasta turcă a Mării Negre. În cele trei săptămâni care au urmat au avut loc peste 10.000 de replici. Secvența seismică a fost rezultatul unei falii de alunecare superficială.

“Acesta nu a fost doar un cutremur si unul dintre cele mai mari dezastre din istoria lumii. Mii dintre oamenii noștri au murit nepregătiți din cauza acestei distrugeri. Hatay, unde a existat civilizație și mii de ani de cultură, a fost distrus. Acesta este un pământ străvechi. Este leagănul civilizațiilor.

Este un mozaic de culturi și locul unde se află centrele de cult ale tuturor religiilor. Locul unde moscheea musulmană, templul evreiesc și biserica ortodoxă sunt alături iar în față se află bisericile catolice și protestante. Sunt împodobite cu altare și toată lumea trăiește înfrățită. Totul a fost distrus”, ne povestește, cu tristețe, Gazi Demirel.

Situația în Turcia, la 1 an de la cutremurul din februarie

În urma cutremurului de anul trecut, 11 dintre cele mai sărace provincii din Turcia au fost afectate, 14 milioane de turci au fost loviţi, iar mulţi dintre ei sunt încă în stare de şoc.

Oamenii trăiesc în corturi sau în orașele-container amenajate peste tot în Turcia. În total peste 100.000 de clădiri s-au prăbuşit, 2,3 milioane sunt avariate, iar 700.000 de persoane trăiesc în containere.

“În prezent resturile sunt încă excavate. Și în același timp se construiește. Acest dezastru este diferit de orice cutremur asistat în lume. Există multe polemici pe acest subiect dar, indiferent de motiv, ce diferență ar face? Mai contează după ce murim? Am suferit distrugeri groaznice și am pierdut multe vieți. Mii de clădiri au fost dărâmate.

În timp ce mii de oameni și-au pierdut viața, zeci de mii de oameni au fost răniți și au rămas fără adăpost. Mulți dintre ei încearcă să supraviețuiască în condiții foarte dificile. Unii încearcă să-și continue viața în corturi, alții în containere. Locuința, educația, transportul, sănătatea, igiena și problemele zilnice încă nu au fost rezolvate. Cutremurul a distrus multe locuri în țara noastră, bineînțeles că nu este ușor. Autoritățile muncesc” declară Gazi Demirel în exclusivitate pentru FANATIK.

“Când am văzut ce s-a întâmplat, am văzut iadul”

Pagubele s-au extins pe o suprafață de aproximativ 350.000 km pătrați. Se estimează că au fost afectate peste 14 milioane de persoane. Experții în dezvoltare din cadrul Organizației Națiunilor Unite au estimat că aproximativ 1,5 milioane de oameni au rămas fără adăpost. În urma cutremurelor, până la 20 martie 2023, mai mult de 57.355 de persoane au fost ucise și peste 121.700 au fost rănite.

“Sunt din Hatay, unul dintre locurile unde cutremurul a lovit cel mai tare, unde cei mai multi oameni si-au pierdut viața si totul a fost distrus. De fapt toți am murit, dar ne-au îngropat doar pe unii dintre noi. Sunt devastat! Ca și țara mea am fost distrus, am murit, am fost rănit. Am simțit durerea tuturor, în inima mea. Cuvintele oamenilor care și-au pierdut pe cei dragi încă mă doare, încă le aud vorbele în urechi și le simt durerea în suflet. Amintiri, albume cu poze și jucării pentru copii au rămas după cutremurul în care și-au pierdut viața mii de oameni.

Când am văzut ce s-a întâmplat, am văzut iadul. Am văzut disperarea și cât de important este conceptul de timp, am alergat împreuna cu secundele. Ne-am străduit din greu. Neputința aceea este atât de rea. Vocea unei persoane dispare treptat… Țipetele mamelor sunt mereu în mintea noastră. Din păcate, am rămas în somnul morții. Pe când clădirile din jur au fost distruse, a avut loc al doilea cutremur. Oamenii erau pe străzi, unii goi, alții speriați, alții plini de sânge. Nu a existat o dimineață sau noapte când cutremurele să nu se oprească, au venit unul după altul”, își amintește cunoscutul cântăreț.

“Treceam pe lângă oameni care au fost zdrobiți de cutremur”

Se consideră că cele două cutremure care au lovit Turcia și Siria la începutul lunii februarie 2023 au reprezentat cea mai mare catastrofă naturală, într-un secol, în Europa. În Turcia au murit 46.000 de oameni, referindu-ne doar la corpurile care au fost găsite, iar în Siria au pierit alți 6.000. Mai mult de 100.000 de oameni au fost grav răniți și 200.000 de clădiri au fost distruse total sau afectate grav.

“Chiar dacă era ora 7.20 ploaia nu încetase și nu răsărise soarele. Toată lumea era în stare de șoc. Pe cine am putea ajuta? Pe a cui mână puteam s-o prindem? Lacrimile tuturor s-au amestecat cu ploaia. În timp ce peste tot era plin de clădiri ruinate, căile de evacuare au fost închise. Când ne-am uitat în jur, treceam pe lângă oameni care au fost zdrobiți de intensitatea cutremurului. Mii de oameni încercau să iasă din dărâmături, unii mureau, alții țipau și strigau să se salveze. Ne-am lăsat în ruină cultura noastră, orașul civilizațiilor, dar și pe cei dragi. Prima biserică înființată în Anatolia, Sf. Antiohia noastră, prima care a crezut în Isus și apostolii săi, era acum o grămadă de moloz.

Prima Moschee din Antakya, în picioare de secole, Habibi Neccar, ne-a părăsit și ea. Biserica istorică greco-ortodoxă Antakya, biserica catolică și Biserica protestantă Antakya au fost distruse în urma cutremurului din districtul Antakya. Din biserica Fecioarei Maria, cu vârsta de peste 700 de ani, nu a mai rămas nimic. Acum, după un an, Hatay încearcă să-și vindece rănile”, declară Gazi Demirel, în exclusivitate pentru FANATIK.

Gazi Demirel dă vina pe rețelele de telefonie: “Mii de oameni au fost lăsați să moară din cauza neglijenței”

Gazi Demirel consideră că prăbușirea rețelelor de telefonie a dus la și mai multe morți. Dacă antenele ar fi fost puse corespunzător, nu pe clădirile șubrede, mulți oameni ar mai fi trăit și azi.

„Am trăit un dezastru, nu un cutremur. Inexplicabil. Doamne ferește pentru toți. E ca și cum lumea s-a prăbușit peste noi. Sunetele, gemetele ne omorau și pe noi. Mame, bebeluși, copii. E atât de dureros. Nu i-am putut contacta pe cei dragi la telefon. Prăbușirea rețelelor a fost o altă lovitură. Ne-au lăsat singuri în acea noapte groaznică.

De ce companiile de telefonie, care ne-au dat în judecată ani de zile pentru un ban restant, au fost ineficiente în serviciile de infrastructură? În loc să-și instaleze antenele pe stâlpi speciali, le-au pus pe clădiri pentru că era mai ieftin. Când clădirile s-au prăbușit, comunicarea s-a pierdut. Deci de ce nu și-au trimis vehiculele mobile? De ce nu s-au auzit vocile celor care cer ajutorul de sub dărâmături?

Dacă ar fi existat comunicare în acea noapte și în zilele următoare, oamenii ar fi trimis locații și ar fi sunat unul pe altul, ar fi raportat unde se află. Mii de oameni au fost lăsați să moară din cauza neglijenței”, spune Gazi Demirel, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Am văzut oameni înfășurați în saci sau îngropați în haine”

După cutremurul devastator oamenii nu și-au mai revenit, cel puțin în primele zile. Pe de o parte cei care se ocupau cu salvarea încercau să dezgroape cât mai multe victime, iar pe partea cealaltă hoții își făcea de cap.

“În timp ce oamenii priveau în jur, focul a venit și oamenii început să țipe. Clădirile erau putrede, oamenii erau nepregătiți și neputincioși. Cum pot cei care ar trebui să se ocupe de asta să nu știe că acea construcție nu este rezistentă la cutremur și la replicile lui. După ce trecuseră o săptămână, două din ziua cutremurului toată lumea a fost nevoită să accepte, cu lacrimi în inimă, că cei rătăciți sub dărâmături și-au pierdut viața.

Acum era timpul să-i scoatem și să-i trimitem înapoi de unde au venit, în pământ. Am văzut oameni înfășurați în saci sau îngropați în haine. Au fost și oameni fericiți că au reușit să iasă de sub dărâmături. Pentru că nu toată lumea a fost atât de norocoasă. Vă puteți imagina de ce ajunsesem să ne bucurăm?

Au fost peste 4 mii de morminte ne-nominale numai în Hatay. În timp ce , lucrau cu sârguință, niște sirieni, cărora le-am încredințat inimile noastre, erau ocupați să ne fure din case. Unii oameni încercau să jefuiască camioanele cu ajutoarec a să-și aprovizioneze casele sau să le vândă mai târziu”, mărturisește Gazi Demirel.

Cum trăiesc oamenii la un an de la cutremur

Preşedintele Recep Tayyip Erdogan a promis, după catastrofă, că va construi 650.000 de locuinţe noi. Unsprezece luni mai târziu, potrivit Ministerului Mediului şi Dezvoltării Urbane, construcţia a început la jumătate dintre ele, iar 46.000 sunt gata de livrare. Sâmbătă, 3 februarie 2024, la Hatay, şeful statului a înmânat cheile primelor 7.000 de locuinţe unor familii selectate prin tragere la sorţi.

“Cutremurul a avut loc nu doar într-un oraș, ci în multe locuri. Nu le-a fost autorităților posibil să ajungă peste tot. Rănile sunt vindecate și se încearcă recuperarea. În Hatay, unde cutremurele au provocat mari distrugeri, mii de case sunt în construcție în 33 de locații ale orașului. Si mai multe sunt terminate. Încet, încet cât mai mulți oameni vor avea un acoperiș de asupra capului. Împreună vom vindeca aceste răni și vom trece împreună peste aceste zile grele.

Zidurile grădinii zonei în care locuiesc membrii familiei mele, la marginea orașului, sunt distruse. Ei veghează pe rând pentru a evita să fie atacați de șacali noaptea. Unii dintre ceilalți membri ai familiei mele au fost nevoiți să se mute în orașele din apropiere. Alții încearcă să rămână pe linia de plutire. Ajut cât pot, dar bineînțeles că nu este suficient. În general, pentru ca orașul să se redreseze cât mai curând posibil, trebuie înființate noi zone de afaceri și trebuie declarată o zonă specială de dezastru” ne spune cunoscutul cântăreț.

“Au apărut persoane care au vrut să transforme cutremurul într-o oportunitate”

Preşedintele Erdogan a recunoscut întârzierile în operațiunile de salvare. A spus, la vremea respectivă, că vremea nefavorabilă și amploarea dezastrului l-a împiedicat să acționeze prompt. Catastrofa produsă de cutremurul din 6 februarie 2023 se întindea pe 20.000 de kilometri pătraţi. Turcii de rând consideră că dezvoltatorii și antreprenorii au fost cei mai vinovați de moartea atâtor mii de oameni.

“Aproximativ 400 de mii de oameni au fost nevoiți să părăsească orașul din 6 februarie. Dar, în ciuda tuturor greutăților, sunt mii de oameni care nu-și părăsesc casele și câmpurile. Numărul de persoane care se întorc este, de asemenea, mare. Între timp au apărut persoane care au vrut să transforme cutremurul într-o oportunitate. Chiriile caselor au crescut brusc de 5, 6 ori.

Nevoile de bază, precum hrana, au crescut de 5,6 ori. Din păcate au apărut si hoții. În timp ce oamenii noștri își salvau semenii erau în gardă si împotriva hoților. Cei arestați de forțele de securitate erau în mare parte sirieni pe care i-am acceptat și i-am găzduit în țara noastră. În timp ce creștinii ne salvau viețile, niște sirieni ignoranți, pe care îi numim frați religioși, ne jefuiau! Nu este păcat pentru noi?

Serios, când am devenit oameni atât de răi? Brutali, cruzi, lipsiți de respect și aroganți? Sau am fost mereu așa? S-a răspândit răutatea ca o epidemie pe care nu am observat-o? Parcă tot ce aveam în noi despre umanitate, bunătate și speranță s-a transformat în scrum. O răutate îmbibata de ură se infiltrează în viețile noastre. Peste 30 sau 40 de ani, cei mai mulți dintre noi vom vom fi morți. Și dacă vom muri, ce vom lua cu noi în lumea cealaltă?”, se întreabă, cu tristețe, cunoscutul cântăreț.

Gazi Demirel spune adevărul: “Nu mai există locuri de muncă”

La șase luni de la cutremurul din Turcia, situația în zonele afectate era, încă, foarte gravă. Sute de mii de oameni rămăseseră fără adăpost. Bolile se răspândeau pentru că apa curentă nu prea mai există. Mulți turci și-au pierdut, atunci, încrederea în viitor.

“Ne-am cere prea mult dacă am avea o inimă plină de pace, iubire, fraternitate. Asta în loc de bani, lăcomie, ură, vrăjmășie și lipsă de iubire. Dacă am lăsa-o ca moștenire celor care vin după noi? Ne-am pierdut nu numai casele, ci și pe cei dragi. Ne-am pierdut și locul de muncă. Oamenii nu știu ce să facă. Nimeni nu poate prezice ce se va întâmpla mâine. Nu mai există locuri de muncă dar toată lumea spune că viața continuă. NU! Nu se întâmplă nimic. Viața s-a oprit acolo, noi doar mai respirăm.

Știu că asta va trece într-o zi. Știu că acest eveniment va fi pus pe rafturile prăfuite ale istoriei. Dar ne vom lega din nou. Și vom reconstrui Hatay și vechea noastră viața dar partea noasta stângă ne va durea mereu, frații mei. Partea noastră stângă va sângera întotdeauna. Partea noastră stângă va plânge mereu. De fapt noi cu totii am murit, sufleteste vorbind, dar i-au îngropat doar pe unii dintre noi”, spune Gazi Demirel, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Au îngropat poporul nostru de viu”

În zonele afectate, furia oamenilor a rămas puternică împotriva statului. Acestuia i-au trebuit 50 de ore pentru a desfăşura ajutoare, în special armata şi mijloacele sale, în timp ce zeci de mii de persoane se zbăteau între viață și moarte sub dărâmături.

“Am învățat ceva după acest cutremur. 55 de ore fără să-și strângă palma și fără să doarmă în marele dezastru pe care l-a trait pentru a-și proteja perușul. Am învățat ce înseamnă să ai un suflet curat. Altul, dupa 88 de ore le-a zis salvatorilor să ia întâi pisica. Sau după 78 de ore un copil striga de sub dărâmături : “Nu pot să ies, dacă ies, tatăl meu se va bloca”.

De la el am învățat ce înseamnă mila. Deci de ce am ajuns în halul asta? De ce suntem distruși? De ce am murit? Cine a facut asta? Cine ne-a pus in aceasta situatie? Ei nu vor lua parte la rugăciunile celor care sunt desculți și recunoscători încercând să-și acopere trupurile. Vor fi în cuvantul celor care își deschid mâinile și blesteamă.

Antreprenori care fraudează legea, ridică clădiri cu mai multe etaje în locuri unde nu ar trebui să fie. Sau companii GSM care nu ne pot furniza comunicarea. Cei care transformă casele din beton în morminte, inginerii care au luat vina pentru această națiune. Cei care permit construcții nepotrivite prin luarea și darea de mită. Au îngropat poporul nostru de viu de dragul profitului. Istoria și umanitatea nu vă vor ierta niciodată. Acei copii nevinovați care și-au pierdut viața din cauza voastră vor avea ambele mâini pe gâtul vostru în lumea cealaltă. Vă vor cere să dați socoteală pentru asta. Și se vor plânge de voi in fata lui Dumnezeu!”, ne spune Gazi Demirel.

Gazi Demirel este dezamăgit de unii din colegii lui de breaslă

Gazi Demirel recunoaște că România este a doua lui țară. După cutremur a fost invitat la multe posturi de știri pentru a aduce vești din zona calamitată. Imediat după cutremur a organizat și un concert caritabil unde a avut surpriza neplăcută să vadă că nu mulți artiști își doresc să facă un bine.

“România este a doua mea țară. O respect foarte mult. Și o iubesc foarte mult. Aici am apărut de multe ori la televizor și am strigat, am încercat să fac auzite vocile. Romania este tara noastră soră. Imediat după cutremur, . Echipele de salvare au fost mobilizate și au salvat multe vieți. Am făcut un convoi și l-am dus în Turcia. Nu vom uita niciodată. Dumnezeu să nu lase pe nimeni să experimenteze o astfel de durere. Vă suntem recunoscători!

Am organizat și un concert caritabil. Unii dintre prietenii mei artiști au participat la acel concert fără a percepe vreo taxă. În timp ce unii dintre ei au spus că sunt ocupați pentru acea dată, că nu vor să cânte gratuit, dar nu m-am suparat. La urma urmei, fiecare face ce vea, nu am putut obliga pe nimeni să vină.

Cu toate acestea, unii dintre artiștii pe care îi credeam prieteni nici măcar nu m-au sunat să-si exprime condoleanțele. Am fost foarte supărat de acest lucru. Din zecile de artiști cu care am împărțit aceeași scenă doar cei care au participat la concert au fost alături de mine. Acestea sunt numele de pe afișe. Le sunt recunoscător”, ne spune Gazi Demirel.

“Impresarii si organizatorii de concerte nu au făcut nimic”

Mass media din România a făcut un efort susținut pentru a livra știri despre urmările cutremurului din 6 februarie 2023. Nu însă și organizatorii de evenimente și spectacole. Niciunul nu l-a sunat pe cunoscutul artist să-și prezinte condoleanțele și nimeni nu a propus un concert caritabil ca să-i ajute pe cei loviți de dezastru.

“Presa și mass-media au făcut un efort intens pentru a da știri despre cutremur. Cât am fost în Turcia am făcut multe conexiuni live și am fost oaspete și în studioul lor de aici. Ne-au ajutat să explicăm care sunt nevoile și problemele de acolo. Impresarii si organizatorii de concerte nu au făcut, însă, nimic. Nu am văzut sprijinul nimănui în această problemă. Nu au dat nici măcar un telefon să-mi spună că regretă ce s-a întâmplat. Dar, între timp, nu m-am simțit niciodată singur. Pentru că am simțit mereu sprijinul și dragostea României și pe oamenii ei alături și în inima mea. Au avut grijă de mine, au vorbit cu mine și mi-au oferit sprijin moral peste tot. Ne-au împărtășit durerea. Le sunt recunoscător!

Sunt un artist care a mers la toate concertele de caritate la care am fost invitat și nu am cerut niciodată bani. Îmi place să ajut, toată lumea știe asta. De fapt, când un prieten de-al meu artist și-a pierdut familia l-am invitat la concertele mele, deși nu aveam nevoie. Scopul meu aici a fost să-i permit să câștige bani pentru persoanele aflate în întreținere. Deși sunt multe lucruri pe care artiștii și mai ales organizatorii le puteau face pentru mine, n-am văzut asta. Am observat că solidaritatea în această problemă nu este în toate domeniile ci doar unii artiști sunt sensibili. Această situație mi-a permis să cunosc oameni interesanți și prieteni adevărați” ne spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Gazi Demirel.

“Vreau să susțin un concert gigant cu prietenii mei artiști din România”

Viața merge înainte și Gazi Demirel va scoate, în curând, în nou album. De asemenea se implică serios în crearea unui nou eveniment caritabil, un concert la Istanbul. Toți banii strânși vor fi trimiși în Turcia.

“După o lungă pauză, munca mea de compoziție a început din nou și voi apărea în fața publicului cu melodii nou-nouțe. Voi lansa un nou album. Voi dona veniturile din acest album victimelor cutremurului, ei au nevoie. Și am un proiect foarte important, să susțin un concert gigant cu prietenii mei artiști din România. De data asta, însă, cetățenilor români și turci care locuiesc la Istanbul, și să transfer încasările victimelor cutremurului.

În primul rând evaluăm unde putem face asta în Istanbul. Sunt câteva locuri. Printre noi vor fi și câțiva artiști turci. Știu artiști români care doresc să fie alături de mine. Bineînțeles că vom avea întâlniri. Ușa noastră este deschisă tuturor prietenilor care doresc să cânte în Turcia”, ne spune Gazi Demirel.