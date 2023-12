Model de scrisoare pentru Moș Crăciun. Cum trebuie să arate, de fapt, lista cu cerințe. Copiii trebuie să se gândească foarte bine ce își doresc să găsească sub brad în dimineața zilei de 25 decembrie și apoi, trebuie să treacă la treabă.

Model de scrisoare adresată lui Moș Crăciun. Cum este bine să fie așezate în pagină, în realitate, dorințele celor mici

Model de scrisoare adresată lui . Cum este bine să fie așezate în pagină, în realitate, dorințele celor mici care știu ce vor încă de la începutul lunii decembrie. Alții, în schimb, își modifică lista de la o zi la alta.

ADVERTISEMENT

Cei mici au posibilitatea să primească răspuns direct din Laponia, însă pentru asta trebuie să știe cum să completeze o astfel de lucrare. E foarte important ca înainte de a așterne pe hârtie gândurile să știe bine ce își doresc.

În plus, e bine ca micuții să fie ajutați de părinți atunci când redactează către Moș Crăciun. De asemenea, aceasta trebuie scrisă frumos, lizibil și ar fi bine fără greșeli de ortografie și fără tăieturi pentru a se înțelege foarte clar dorința.

ADVERTISEMENT

Totodată, cei mici trebuie să își scrie numele, vârsta, dar și lucrurile bune pe care le-au făcut în acest an. Numai după aceste informații se pot scrie cerințele pe care le au. Nu strică să mulțumească pentru darurile din anul anterior.

Exemplu de model de scrisoare pentru Moș Crăciun

„Dragă Moș Crăciun,

Numele meu este Maria și am vârsta de 6 ani. Anul acesta am fost foarte cuminte și am ascultat de părinții și bunicii mei. Am învățat bine la școală și am luate note mari, m-am implicat în activități și am fost bună cu colegii mei.

ADVERTISEMENT

Am ajutat-o pe mami cu treburile casnice și l-am ascultat pe tati atunci când mă ruga să fac curat printre jucării. De asemenea, am fost o soră bună și cu fratele meu și am împărțit toate jucăriile cu el.

Îți mulțumesc pentru toate darurile de anul trecut, iar anul acesta îmi doresc o păpușă, un set de jucării de bucătărie și o pereche de patine ca să merg cu familia mea la patinoar. Îți mulțumesc și sper ca anul acesta să te surprind atunci când pui cadourile sub brad!

ADVERTISEMENT

Cu drag, Maria”

Moș Crăciun, răspuns pentru toți copiii care îi scriu

Scrisoarea lui Moș Crăciun trebuie neapărat să fie băgată într-un plic care se sigilează bine. Pentru a ajunge la destinație este nevoie și de un timbru, precum și de adresa expeditorului care se va scrie în partea stângă sus.

Tot aici trebuie să apară numele copilului. În colțul din dreapta sus trebuie indicat destinatarul, adică adresa unde va ajunge. Aceasta este Oficiul Poștal Principal al lui Moș Crăciun, Cercul Polar Arctic. Ulterior, se depune la un oficiu poștal.

Scrisorile trebuie expediate până în data de 21 decembrie 2023 pentru a ajunge la Moș Crăciun la timp, care are răspuns pentru toți. Spiridușii și poștașii vor fi, de asemenea, de mare ajutor Moșului de la Polul Nord.

Cutia poștală a lui Moș Crăciun se găsește în peste 50 de oficii. Acestea se află în București, Ilfov, Giurgiu, Iași, Constanța, Cluj, Târgoviște, Ploiești, Timișoara, Alba Iulia, Brașov, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș, Sibiu sau Craiova.