Moment emoționant pe scena de la Românii au Talent. Un pensionar de 87 de ani i-a făcut pe toți să plângă. Jurații, aplauze în picioare

. Dumitru Hermeneanu a pășit pentru a doua oară în fața juriului competiției și a interpretat o poezie emoționantă.

Dumitru Hermeneanu, a doua oară la Românii au talent. A stârnit lacrimi și emoție

Concurentul în vârstă de 87 de ani a rostit poezia ”Dormi în pace”, de Alexandru Vlahuță, în memoria soției lui, decedate.

”Sper că v-a făcut bine această apariție și v-ați bucurat de ea”, a declarat Andi Moisescu, bătrânului, care a jucat multă vreme pe la un teatru din Deva.

”Din partea mea aveți toată admirația”, a spus și Dragoș Bucur, vizibil impresionat de momentul lui Dumitru Hermeneanu.

Dumitru Hermeneanu: ”Singurătatea este grea de tot”

Pensionarul trăiește acum cu copiii și nepoții, după pierderea soției, pe care a încercat în repetate rânduri să o salveze de la moarte. ”De 16 ori am internat-o și externat-o”, a dezvăluit bătrânul.

Tot efortul, până într-o zi, când medicii nu au mai avut ce să-i facă bietei femei. Astfel, într-o noapte, Dumitru a primit un apel tulburător, prin care i se comunica decesul.

”Poezia asta pentru mine înseamnă viața soției mele. După ce s-a îmbolnăvit soția și a decedat, am avut remușcări sufletești, ca orice om care își pierde ceva bun și drag și scump.

De 16 ori am internat-o și am externat-o. Și a 16-a oară am primit telefon la 1 noaptea, m-au chemat și mi-au zis că nu se mai poate face nimic. Singurătatea este grea de tot.

Așa îmi spunea și mama, Dumnezeu să o odihnească, zice: Mamă, nimic nu mă doare, doar atât, că sunt singură și asta mă omoară”, a spus, printre altele, participantul.

Dumitru Hermeneanu a mai fost la Românii au talent și în 2021. Atunci, el a spus o fabulă, care la fel a impresionat pe toată lumea.