Momente de disperare pentru fata actorului Constantin Codrescu! Ce i-a făcut fostul iubit în Spania

Fata actorului Constantin Codrescu trece prin momente disperare. După ce a fost suspectă de cancer, Anca se confruntă cu o nouă problemă: a rămas fără acte. Fostul iubit, omul alături de care a plecat în Spania, în urmă cu cinci ani, a refuzat să i le înapoieze. Fata actorului a venit de urgență în România, să-și declare actele pierdute. Cu acest prilej, aceasta și-a revăzut tatăl adoptiv și petrece câteva zile alături de fiica ei.

Fata actorului Constantin Codrescu, Anca și-a declarat pierdute mai multe acte la Monitorul Oficial, pentru a putea solicita eliberarea unor copii. Din fericire, aceasta a avut noroc că buletinul ei a rămas la ea și așa, fiind în Uniunea Europeană, a putut veni din Spania fără pașaport. Anca Codrescu a rămas fără acte după ce fostul iubit nu a vrut să i le mai dea. Cei doi amorezi s-au despărțit la scurt timp după ce s-au mutat în Spania.

”Fostul meu partener cu care am plecat acum 5 ani în Spania mi-a oprit actele, certificatul de naștere, certificatul de divorț, diplomele… în afară de buletin, căci cu el am plecat din Spania. Mă îndrept spre Monitorul Oficial să declar că am pierdut actele, să pot să fac demersuri și să cer altele”, a declarat pentru FANATIK, Anca Codrescu.

De Paște este în România

Anca Codrescu a venit din Spania la începutul acestei luni și va sta până în a doua zi de Paște. Deși ar fi vrut să stea în România până la începutul lunii mai, ea va trebui să se întoarcă în Spania, pentru un control medical și o posibilă intervenție chirurgicală.

La începutul anului, Anca Codrescu a trecut prin clipe grele după ce Fiica actorului Constantin Codrescu spune că a fost îngrozită când medicii au anunțat-o că este suspectă de cancer. Ea speră ca, la întoarcerea în Spania, medicii să îi dea o veste bună. Până atunci, va petrece clipe de neuitat alături de fata ei. Pe data de 14 aprilie este aniversarea zilei sale de naștere, iar Anca a luat încă de azi trenul, alături de fiica ei, și a plecat să petreacă la munte.

”Am venit în România în ziua de 4 aprilie și stau până pe 25 aprilie când am bilet de avion. Nu mi-am putut lua concediu toată luna aprilie. De pe data de 4 aprilie a reușit și fiica mea să își ia liber, să petrecem timp împreună.

Dar eu voiam să-mi iau liber până pe 30 aprilie sau până pe 4 mai, adică să-mi fi luat 30 de zile. Însă pe 28 aprilie s-ar putea să am intervenția chirurgicală în Spania.

Am programare și să vedem ce decid medicii chirurgi cu chistul pe care mi l-au găsit. De ziua mea voi fi la munte cu fata mea”, a mai spus Anca Codrescu.

Ce relație au Anca Codrescu și tatăl său adoptiv, Constantin Codrescu

Anca Codrescu are acum o relație bună cu tatăl ei, pe care l-a vizitat imediat cum a venit din Spania. Actorul a invitat-o pe Anca să rămână la el în perioada în care stă în România, însă aceasta nu vrea să îl deranjeze. În vârstă de 90 de ani, actorul a trecut și prin experiența COVID-19 și nu i-a fost ușor.

”Relația mea cu tatăl meu, după cum bine știți de mai mult timp, este bună. Este ok. Nu vreau să mă duc la dânsul să stau, să nu-l deranjez. Și asta nu înseamnă că nu avem o relație bună.

Din contră, m-a întrebat că dacă rămân la el. Tatăl meu, cu vârsta pe care o are, 90 de ani, este destul de bine. S-a recuperat după virusul pe care l-a avut anul trecut de a zăcut în inconștiență, după câte am înțeles”, ne-a mărturisit Anca Codrescu.

În trecut, aceasta n-a avut o relație bună cu actorul Constantin Codrescu, cel care a înfiat-o de copil. când i-a murit soția.