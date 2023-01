Momente grele pentru familia regretatului Alexandru Arșinel. Ce se întâmplă cu soția maestrului: ”Sperăm să fie bine”

FANATIK a aflat, în exclusivitate, că necazurile sunt departe de a se fi terminat pentru familia regretatului Alexandru Arșinel. Din păcate, acum, Marinela, soția pe care marele actor a adorat-o și alături de care a avut o viață de familie discretă și plină de bucurii, a avut nevoie de tratament de urgență.

Soția lui Alexandru Arșinel, internată în regim de urgență

Marinela, soția regretatului Alexandru Arșinel, trece prin momente grele. Conform informațiilor obținute de FANATIK, marea iubire a actorului, femeia alături de care a petrecut 56 de ani, a ajuns la spital din cauza unor grave probleme de sănătate.

ADVERTISEMENT

Astfel, pare-se, ea suferă din cauza unei pneumonii pe care a făcut-o la sfârșitul anului trecut și, pe lângă acestea, din cauza situației cu care se confruntă de ani buni, a avut nevoie și de alte îngrijiri din partea medicilor.

Internată, inițial la Urgență, apoi mutată pe una dintre secțiile spitalului pentru îngrijiri și supraveghere medicală continuă, Marinela, soția lui Alexandru Arșinel, pare să fi trecut peste perioada critică și începe, încet-încet, să se simtă ceva mai bine.

ADVERTISEMENT

Contactat de FANATIK, Cristian Arșinel, fiul regretatului actor și al Marinelei, a fost extrem de discret cu privire la starea de sănătate a mamei sale. Cu toate acestea, el ne-a explicat că situația este ceva mai bună dectâ acum câteva zile și că trage speranțe că nu va mai petrece prea mult timp în spital.

”Este adevărat (că este internată, n. red.). Este o rămășiță dintr-o pneumonie. Sperăm să fie spre bine”, ne-a spus, în exclusivitate, Cristian Arșinel.

ADVERTISEMENT

Marinela, soția lui Alexandru Arșinel, a rămas paralizată după un accident casnic

În 2015, . Într-unul dintre rarele sale momente în care a vorbit de viața de familie, regretatul Alexandru Arșinel povestea cum s-a petrecut totul. Și, explica actorul, totul s-a petrecut la ziua de naștere a nepotului lor.

Conform dezvăluirilor făcute de Alexandru Arșinel, soția lui, atunci când cobora scările, și-a agățat tocul și a căzut în cap. Dusă de urgență la spital, în ciuda tuturor eforturilor medicale, Marinela Arșinel a rămas paralizată, singurul lucru pe care îl mai putea mișca fiind mâna dreaptă și capul.

ADVERTISEMENT

”A făcut un hematom, a mers la doctor şi a zis că imediat trebuie operată, că moare altfel. După operaţie nu a mai putut să meargă. I-a lăsat vorbirea, i-a lăsat o mână. O femeie foarte frumoasă”, povestea Alexandru Arșinel în emisiunea Legendele a lui Dan Negru.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, Alexandru Arșinel povestea că Marinela a fost marea iubire a vieții sale. De altfel, atunci când a cunoscut-o, la jumătatea secolului trecut, a făcut tot ce i-a stat în putință să o impresioneze.

”La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns. Am plusat şi am întrebat-o: `Dar ce ai face dacă m-aş îneca?`. S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, povestea actorul în cartea sa biografică Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe… Calea Victoriei, scrisă de Maria Capelos și publicată de editura All.

Cei doi s-au căsătorit în 1958 și, împreună, au fost binecuvântați cu doi copii, Cristian și Bogdan.

Alexandru Arșinel s-a stins din viață anul trecut

, veste confirmată, la acea vreme, în exclusivitate pentru FANATIK de fiul actorului, Bogdan. Marele actor s-a luptat, luni bune, cu problemele de sănătate pe care le avea, dar, din păcate, eforturile medicilor nu l-au mai putut salva.

Înainte cu câteva luni de a se stinge din viață, , că visa să se întoarcă pe scenă și să pună la punct retragerea oficială din lumea teatrului, la Dolhasca, localitatea unde a văzut, pentru prima oară, lumina soarelui.

”Mă visam pe scenă, la Boema… Mi-e dor de teatru, de multă lume în sală, de aplauze. (…) Aș juca orice, nu îmi pasă, nu am pretenții. Vreau să joc, să cânt, să fac oamenii să râdă. Asta a și fost marea mea fericire a vieții mele, să îi facă, măcar un pic, să zâmbească pe oameni, de pe scenă”, ne spunea Alexandru Arșinel.