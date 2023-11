Momente incredibile în Argentina – Uruguay. Messi a sărit la bătaie cu un adversar! Ce a decis arbitrul

. Spiritele s-au încins în timpul partidei și fanii au avut parte de un moment incredibil. Lionel Messi a avut nervii întinși la maxim și a devenit agresiv cu unul dintre adversari.

Messi cu nervii întinși la maxim după înfrângerea Argentinei

Au fost mai multe momente în care lucrurile s-au tensionat între cele două tabere, însă, fanii nu vor uita niciodată acțiunea făcută de căpitanul “Pumelor”. În minutul 20, scorul era încă 0-0, însă rivalitatea dintre cele două naționale a început încă din primul minut, fiind un meci cu miză.

ADVERTISEMENT

Astfel, la jumătatea primei reprize, Rodrigo De Paul a intrat într-un conflict verbal cu Mathias Oliveira destul de intens. Acest moment nu a fost trecut cu vederea de Lionel Messi care avea nervii întinși la maxim. De această dată, Leo a fost cel care a sărit să îl ajute pe mijlocașul lui Atletico Madrid, cunoscut de suporteri ca fiind “bodyguard-ul din teren al lui Messi”.

Câștigătorul Balonului de Aur nu a stat prea mult pe gânduri și a sărit imediat la jucătorul lui Napoli. Decarul a devenit puțin agresiv și la bruscat pe Oliveira pentru a opri conflictul dintre cei doi fotbaliști. Leo i-a pus l-a împins cu cotul în piept și apoi l-a luat direct de gât și l-a îndepărtat pe jucătorul recalcitrant. Acțiunea lui Messi putea fi tratată de arbitru cu acordarea unui cartonaș galben. Însă, nu s-a pus vorba de așa ceva pentru argentinian.

ADVERTISEMENT

🚨| Messi elbow and throat grab incident No card given.

— Red Card Alert (@collinabanter)

Argentina este în continuare lider în grupa din America de Sud. “Pumele” au 12 puncte după 5 dueluri și sunt la două puncte de poziția secundă, ocupată de Uruguay. În acest clasament avem parte de câteva surprize. Astfel, Brazilia este pe locul 5 cu 7. Chile este pe a 8-a poziție cu 5 puncte. Acest lucru îi ține departe de un loc la Cupa Mondială din 2026.

Leo Messi, cuvinte surprinzătoare la adresa lui Pep Guardiola

În cadrul interviului, prin stilul pe care l-a aplicat, în mod special, la Barcelona. Argentinianul este de părere că tehnicianul lui Manchester City a revoluționat “sportul rege” doar prin simplitatea sa. Atacantul lui Inter Miami a mai spus că Pep este cel care i-a adus cel mai mare plus carierei sale și că este cel mai bun antrenor.

ADVERTISEMENT

“Ceea ce cerea el era relativ simplu și toți încercau să-l imite. A influențat mult jocul, și nu doar în Spania. Este incredibil ceea ce a reușit cu modul propriu în care ne-a făcut să jucăm.

Pep a influențat fotbalul, și numai în Spania, dar și în afara țării. De fapt, Guardiola a făcut foarte mult rău fotbalului, pentru că ceea ce pretindea el era aparent simplu și toți sperau să-l imite.

ADVERTISEMENT

Când mă uitam la ceea ce se juca în străinătate, am înțeles cu adevărat ce și unde am reușit să ajungem. A fost efectiv incredibil. Nu am nicio îndoială când spun că Pep Guardiola rămâne un antrenor special, probabil cel mai bun pe care l-am avut în cariera mea”, a spus Leo Messi.