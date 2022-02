Top 10 cele mai șocante momente din istoria Premier League! Kung-fu Cantona, bătaie între coechipieri pe teren şi muşcătura lui Suarez. Video

Ajunsă la onorabila , Premier League nu a fost lipsită de momente de referință. Iar lista este suficient de lungă pentru a umple un volum pe care cu greu l-ai lăsa din mână.

Realizări de excepție, meciuri care au rămas în memorie prin festivalul ofensiv. Dar și întâmplări sau gesturi șocante care, pentru cei mai puțin familiarizați cu fenomenul, ori pentru cei mai tineri, par simple plăsmuiri.

Am ales din lista amintită a momentelor memorabile din Premier League, zece dintre ele, cele mai șocante. Și, rețineți, toate petrecute în interiorul arenelor.

Iar în cazul câtorva dintre ele imaginile video vă vor răspunde tranșant în cazul în care vă întrebați dacă într-adevăr au avut loc.

Astăzi, Goal Technology lămurește situațiile în care mingea a depășit linia porții. Iar uneori opțiunea este folosită și-n situații evidente. Parcă pentru a readuce aminte fanilor că există și este funcțională.

Pentru Pedro Mendes, fost mijlocaș la Tottenham, aceast lucru contează cam cât cântărește pentru Dorinel Munteanu. Și, da, și-n cazul internaționalului nostru, a fost vorba tot despre un teren din Anglia, chiar dacă nu era un meci din Premier League.

Dar să revenim la startul lui ianuarie 2005. Rămăseseră două minute de joc la Manchester, și United și Spurs erau la egalitate, 0-0. A ieșit la rampă portarul gazdelor, Roy Carroll.

Acesta a vrut să se implice în construcție. A greșit, balonul a fost interceptat și Mendes n-a stat pe gânduri. A trimis un lob către poartă. Carroll a gafat din nou, a scăpat mingea în poartă. Dar, șoc. Meciul a continuat pentru că tușierul nu l-a avertizat pe central, iar Spurs rata șansa de a bifa primul succes pe Old Trafford în 16 ani.

”Jucătorul lui Spurs a șutat de la distanță, iar eu îmi făceam misiunea principală, și eram pe linia ultimului fundaș. Nu aveam ce să fac. Poate doar dacă eram mai rapid decât Linford Christie (n.r. campion olimpic la 100 m la JO de la Barcelona 1992)”, avea să se justifice asistentul Rob Lewis.

Un an mai devreme. Scena se petrece din nou pe Old Trafford. Însă de această dată Manchester United era cea care reușea o ispravă de referință. S-a impus cu 2-0 și punea capăt unei serii de 49 de jocuri fără înfrângere a lui Arsenal.

Un succes controversat. Iar Arsene Wenger a fost extrem de nemulțumit de acest lucru. Reproșând atât duritățile gazdelor, cât și faza din care Wayne Rooney (cel care a stabilit scorul final) a primit penalty-ul din care Van Nistelrooy a deschis scorul.

Arsene Wenger: “We lost our status as Invincibles against Man Utd in a game where referees shared some of the responsibility. It wasn’t deserved. When I die, I’m going to ask God where the referees are before I choose between Heaven & Hell.”

