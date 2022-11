Momentul care l-a bucurat pe Adrian Mutu după victoria cu CFR Cluj: ”Mi-au scandat numele pentru prima dată!”. Exclusiv

Horia Ivanovici a avut un nou invitat de gală în . Este vorba despre Adrian Mutu, antrenorul Rapidului. Care a vorbit, deschis, și despre modul în care a fost primit de fierbinții fani giuleșteni. Și modul în care a evoluat legătura cu aceștia.

”Atâta timp cât îmi fac treaba, ei nu au niciun fel de problemă”, a spus, Mutu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI

S-a vorbit intens, după ce Adrian Mutu a acceptat oferta celor de la Rapid, despre modul în care acesta urmează să relaționeze cu suporterii. Mai cu seamă din pricina trecutului său, în tricoul unei mari rivale.

Evident, această temă a fost abordată în dialogul de la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. Întrebat dacă a discutat cu șeful galeriei, Gigi Corsicanu, înainte de a lucra în Giulești, Adrian Mutu a spus tranșant: ”Am avut o discuție și cu el și cu Liviu Măgureanu, celălalt lider. Galeria Rapidului este parte din club. Se și vede. Noi suntem uniți. Club, suporteri”.

Pentru a detalia ce i s-a transmis: ”Atâta timp cât îmi fac treaba, ei nu au niciun fel de problemă. Probabil, galeria a fost mai reticientă la început. Nu știu dacă din cauza trecutului meu, dinamovist.

Normal că reticiența aceasta a durat. Nu știu cât, dar aseară mi-au scandat numele, pentru prima dată. Ceea ce m-a bucurat foarte mult.

Ce a simțit auzindu-și numele scandat de către fani? ”Recunoștință”, spune Adrian Mutu. Pentru a continua: ”Să nu uităm că, nu știu exact, cred că am 27 de meciuri și 19 victorii. Am adus undeva la 60 de puncte pentru Rapid”.

Horia Ivanovici l-a completat, amintindu-i de analiza FANATIK. Potrivit căreia anul acesta este cel mai bun antrenor român. Peste Dan Petrescu sau Gică Hagi. ”Să mă mai țină două săptămâni. Și după, mă relaxez și eu”, a comentat, cu zâmbetul pe buze, Mutu.

”Recunoștință. Probabil, pe undeva m-au acceptat. Definitiv. Fac parte total din Rapid. Spiritul acesta de apartenență nu poți să nu-l ai când faci parte dintr-un club de genul acesta.

Când ai parte, la fiecare meci, de o atmosferă cum avem noi. Nu poți. Te obligă. Fără să vrei începi să ții. Eu știu prieteni de-ai mei care țin cu alte echipe și care vin la meciurile Rapidului.

I-am întrebat, de ce veniți? Pentru că este foarte frumos pe stadion. Este o atmosferă de Champions League la fiecare meci, indiferent cu ce adversar jucați”, a spus Adrian Mutu.

”Nu știu dacă tu o să fii rapidist, dar fiul tău este de-al nostru”

”Ai învățat imnul? E ușor”. Aceasta a fost următoarea întrebare, directă, a lui Horia Ivanovici. ”Normal. Îl știe și băiatul meu, Tiago”, a spus, imediat, Adrian Mutu. Care avea să și probeze acest lucru, .

Mai apoi, a făcut și o dezvăluire legată de Tiago. ”Apropo, și Tiago este la Rapid. Și indiferent ce se va întâmpla, sau cât voi sta eu la Rapid, dacă nu voi pleca în altă parte, pentru că, normal, atunci ar veni cu mine, el va continua la Rapid. Pentru că este foarte greu pentru el să-l mai schimb.

Ce mi-a spus mie Liviu Ungureanu, ”Bocciul” cum îl știe toată lumea…Te-a avut pe tine la început, nu știu dacă tu o să fii rapidist, dar fiul tău este de-al nostru”, a fost reacția lui Mutu.

”Presiunea trebuie îmbrățișată. Nu trebuie să fugi de ea”

Adrian Mutu spune că nu a venit la Rapid cu strângere de inimă, chiar dacă știa cât de pătimași sunt fanii. Nici măcar trecutul său, la care a făcut deja referire, nu l-a determinat să aibă o astfel de reacție. Și nici teama că nu va avea rezultate.

”Eu cred că răspund mai bine sub presiune, decât fără. Cred că am avut vreo zece telefoane de genul, >. Și tutror le-am răspuns la fel. Dar te-ai gândit dacă am rezultate?

Dacă nu riști…Presiunea, cum le-am spus și jucătorilor mei, trebuie îmbrățișată. Nu trebuie să fugi de ea. Te face mai concentrat, îți dai silința 100%. Nu că ar fi fost nevoie. Dar dacă este cazul de acel 1% în plus, ți-l dă presiunea.

Obligația morală făță de anumiți oameni. Simți că sunt tot timpul cu ochii pe tine. Că au așteptări de la tine și trebuie să răspunzi acestora.

Ceea ce se pupă cu ambițiile mele. Pentru că și eu vreau mai mult de la mine. Și sigur stimulul acesta din partea lor mă ajută. Să dau tot ceea ce am mai bun în fiecare zi și să fac lucrurile așa cum trebuie făcute”, a concluzionat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.