Monica Gabor, viață de huzur în SUA! A impresionat o milionară cu un cadou total neașteptat

Viața Monicăi Gabor s-a schimbat radical în ultimii ani, de când este împreună cu omul de afaceri Mr. Pink. Fosta doamnă Columbeanu s-a mutat în Malibu, SUA, la partenerul ei, iar de câțiva ani a luat-o și pe fiica ei, Irinuca, în „țara tuturor posibilităților.”

Deși a renunțat de mult timp la traiul luxos din Izvorani, de pe vremea când era căsătorită cu Irinel Columbeanu, Monica locuiește într-o vilă și în anturajul ei sunt multe persoane cu o situație financiară deloc modestă.

Recent, fostul fotomodel a postat câteva story-uri alături de una dintre prietenele ei și se pare că tânăra are o afacere de succes cu produse cosmetice de lux.

Cum s-a schimbat viața Monicăi Gabor de când locuiește în SUA. Fosta doamnă Columbeanu își petrece timpul în preajma milionarilor

Monica Gabor era o vedetă foarte controversată cu mulți ani în urmă, atunci când era soția lui Irinel Columbeanu, dar și când cei doi au pus capăt marianjului încheiat cu scandal. Tânăra s-a „cumințit” și s-a mutat în Statele Unite ale Americii la iubitul ei miliardar, chinezul Mr. Pink, pe numele real Poe Qui Ying Wangsuo.

Stiul de viață cu care era obișnuită la Izvorani nu mai există și acest lucru nu pare să o afecteze, dar asta nu înseamnă că nu o duce bine, ba chiar din contră. Monica Gabor trăiește într-o vilă de lux în Malibu alături de Mr. Pink și fiul lui, Anthony. De câțiva ani, și Irinuca s-a mutat pe cotinentul american, alături de mama ei.

Din anturajul Monicăi nu lipsesc persoanele de afaceri, după cum se poate vedea pe contul de Instagram al fostului model. Nu cu mult timp în urmă, aceasta a postat câteva story-uri alături de o prietenă în timp ce mâncau împreună la un restaurant exclusivist. Mai mult, Monica i-a făcut și un cadou prietenei ei, o pereche de șosete cu un mesaj amuzant.

Cele două femei par să se înțeleagă destul de bine, judecând după afirmația pe care i-a făcut-o fosta lui Irinel Columbeanu: „You ‘re so pretty! (n.r. Ești foarte drăguță)”. Monica are deja mulți ani de când stă în SUA, astfel că mulți dintre prietenii ei sunt de acolo.

Prietena Monicăi Gabor este afaceristă și fondatoarea unui brand de cosmetice de lux, pentru care are și o pagină de Instagram. Renata Sanfilippo este numele afaceristei și printre produsele create de ea se numără lumânări parfumate, spray-uri și creme de îngrijire a pielii.

Prețurile sunt pe măsura calității și unele produse depășesc 300 de dolari americani. În acest moment, site-ul Renatei Sanfilippo nu dispune de foarte multe produse, afacerea fiind abia la început, însă blondina face tot ce-i stă în putere pentru a-și promova brandul și asigură calitate și ingrediente naturale.

Monica Gabor, despre mutarea în SUA

În urmă cu ceva timp, Monica Gabor vorbea despre mutarea ei în Statele Unite și relația cu Mr. Pink. Cei doi se înțeleg foarte bine, din spusele Monicăi, și locuiesc în vila miliardarului de origine chineză, o locuință exact pe gustul tinerei.

Vedeta declara anul trecut că nici măcar nu știe câte camere are vila iubitului ei, dar nici nu o mai interesează astfel de amănunte.

„Nu ştiu. Am renunţat să mă mai intereseze astfel de lucruri, pentru că am realizat că nu asta mi-aduce fericirea. Când am venit, stăteam într-un apartament cu un dormitor, cum spun americanii, şi eram foarte fericită, pentru că nu mă mai agasa nimeni.

(…) N-am făcut ochii mari (n.r. în momentul în care s-a mutat, din nou, la vilă), pentru că experimentasem deja acele lucruri şi nu era ceva care să mă impresioneze. M-am uitat la omul care vrea să-mi ofere aceste lucruri. Când m-am măritat prima oară, eram doar un copil îndrăgostit. Acum mă voi căsători doar dacă cred cu tărie că vom fi împreună pentru totdeauna”, a declarat Monica Gabor pentru Ok! Magazine.

Deși are totul, Monica Gabor nu duce un stil de viață extravagant și nici nu poartă inute elegante zi de zi. Fostul fotomodel are o viață obișnuită în SUA, cu care este mai fericită ca niciodată.

„Nu, nu, nu! Suntem foarte cu picioarele pe pământ. Avem o viaţă foarte simplă, nu mă îmbrac elegant în fiecare zi, am făcut-o doar pentru shootingul de azi, sunt foarte casual în general şi am o viaţă normală. Noi facem curat, avem grijă de casă şi de apartament. El se ocupă de afaceri, eu sunt cu şcoala. Nu-mi pierd timpul stând pe la cafenele. Doar pentru sora mea, Ramona, îmi fac mereu timp, ne vedem după ore, mergem la sală”, a mai spus asceata.

Ce job are Monica Gabor în Statele Unite

Recent, Irinel Columbeanu a vorbit despre fosta lui soție în cadrul unui interviu, pe care a lăudat-o pentru faptul că s-a schimbat atât de mult în bine. Monica Gabor lucrează ca profesoară suplinitoare și o educă frumos pe fiica lor, Irina, în vârstă de 14 ani.

„Este profesoară suplinitoare cu acte în regulă. Ea a învățat, nu tatăl meu a învățat-o engleză cum s-a scris… nu îmi place treaba asta că el i-a pus cartea în mână. Era o fată deja foarte educată. Este foarte frumos, îmi place că muncește și a învățat-o și pe Irina în același spirit”, spunea Irinel Columbeanu în cadrul unei emisiuni la Prima TV.