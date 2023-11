Monica Tatoiu, mărturisire neașteptată despre fiul ei: „Am crescut un mic comunist”. L-a pus la punct și pe Netanyahu!

Monica Tatoiu continuă să pună punctul pe ”i”, așa cum ne-a obișnuit, după ce a declarat pentru FANATIK că situația prin care trece Irinel Columbeanu nu ar trebui să fie una prioritară ca dezbatere publică.

Monica Tatoiu susține că premierul Israelului ar trebui să plece din funcție

Ba mai mult, Monica Tatoiu a criticat generația tânără pentru superficialitatea de care ar da dovadă, făcând câteva previziuni sumbre despre viitorul pe care îl vor avea românii. Acum, Monica Tatoiu dă de pământ cu premierul israelian pentru situația cu care se confruntă, vedeta abordând subiectul fierbinte al războiului din Israel, însă a comentat, în același timp, cum își explică faptul că mișcările de stânga iau partea Palestinei în acest conflict.

În opinia Monicăi Tatoiu, este de vină pentru războiul din Israel, spunând despre premierul evreu că a creat dihonie în țara lui. susține că asistăm în primul rând la o luptă între evreii de stânga și cei de dreapta, amintind de scandalurile de corupție care l-au urmărit pe premierul Israelului.

„Politicienii s-au ales cu ghearele de la pui, pieptul s-a consumat în altă parte”

„Cei care au susținut tot acest conflict, tot ce se întâmplă, haideți să ne uităm la evreii de stânga tineri, la cei care au ajuns să dicteze. Evreii sunt de două feluri ori deștepți, extraordinar de deștepți, ori proști, ori urâți, ori frumoși. Pentru ce s-a întâmplat și se întâmplă acum acolo, să ne uităm la Netanyahu. Netanyahu ar trebui să plece, a creat dihonie în Israel. Vinovatul e el!

Are procese de corupție căcălău! El ce vrea să facă acum lumea asta? Să ne uităm la dolarii sub acoperire, inflația e până la cer… Peste tot a existat și va exista corupție. La noi, politicienii, de exemplu, s-au ales cu ghearele de la pui, pieptul s-a consumat în altă parte, dacă înțelegi ce zic”, este analiza făcută de Monica Tatoiu, în dialogul purtat cu FANATIK.

Monica Tatoiu susține că există șanse pentru ieșirea din degringolada în care ne aflăm. Femeia de afaceri e de părere că trebuie regândit complet sistemul de educație, mai ales la noi, în România. mai remarcă și cât de mult și-a pus amprenta ideile de stânga, ultraprogresiste din Occident, cele care azi condamnă cu o voce mult prea subțire grupările teroriste care luptă de partea Palestinei.

„Am crescut un mic comunist”

„Trebuie regândită educație și pusă democrația în cui. Nu poți să lași puterea unor neaveniți, unor oameni care în primul rând nu au nicio treabă cu matematica. Ține minte asta! Uite, apropo de tineret și de unde ne îndreptăm.

Fiul meu are 29 de ani, da? Eu pentru unele lucruri pe care le spun, criticând stânga, o să zică lumea că sunt fascistă! Fiul meu, de pildă, e un mic comunist. Are tot felul de idei de la școala americană, cum de unde? Am crescut un mic comunist.

Doar că cei care sunt din generația asta, toți stângiștii, nu înțeleg foarte bine cum funcționează lumea asta. Ei ce fac? Iau bani de la părinții lor ca să dea la săraci, că așa luptă ei împotriva capitalismului. Păi dacă te duce capul, fă și tu ceva să fii bogat. Dacă eu te pun să calculezi probabilitatea ca peste două săptămâni să plouă, n-o să știi. Vezi, aici e problema, totul e matematică!”, a încheiat Monica Tatoiu, pentru FANATIK.