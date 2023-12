Moş Crăciun a venit în Giuleşti! Jucătorii lui Bergodi au împărţit cadouri copiilor. Foto şi video

Mai sunt doar câteva zile până la cea mai așteptată sărbătoare din an. Astfel, în Giulești a venit Moș Crăciun mai devreme pentru juniorii echipei care au primit cadouri de la componenții echipei mari. Conducerea Rapidului a organizat un moment frumos de care copii giuleștiului să își aducă aminte și să se bucure.

Moş Crăciun a venit în Giuleşti! Jucătorii lui Bergodi au împărţit cadouri copiilor

Sute de copii l-au așteptat pe Moș Crăciun în Giulești. Jucătorii lui Cristiano Bergodi au mers pe terenul de antrenament pentru a împărți cadouri juniorilor de la Rapid și nu numai. Claudiu Petrila și Răzvan Onea au fost fotbaliștii de la echipa mare care au oferit micuților cadouri, au stat de vorbă cu aceștia și au făcut poze.

După ce toate cadourile s-au împărțit, copiii alături de Moș Crăciun și fotbaliștii de la Rapid au făcut poze de grup. Atmosfera a fost una de sărbătoare și toată lumea a fost fericită. La acest moment organizat de giuleșteni a fost prezentă și presa care a asistat la momentul juniorilor.

Cristiano Bergodi, sprijinit de conducerea Rapidului

“La fel cum a zis și Mandorlini, dacă mă lasă să antrenez bine, dacă nu, la revedere. Ce putem face? Eu sunt antrenorul Rapidului și am venit cu inima deschisă. Am avut o discuție cu conducătorii și mi se pare că am tot sprijinul din partea lor.

Normal, trebuie să facem și rezultate. Pe antrenorii rezultatele îi țin. Dacă vine un rezultat bun ești ok, daca nu, cine șite. Dar eu sunt conducători care nu se uită doar la rezultat. A fost un proiect cu un alt antrenor, după eu am venit pe parcrus, nu a fost ușor.

Au fost niște lucruri care s-au întâmplat, nu trecem printr-o perioadă bună, dar am auzit de la ei că au încredere și eu în continuare îmi văd de treaba mea fără presiune. Normal, îmi pare rău dacă se pierde, sunt dezamăgit, dar nu pentru că pot să pierd locul de muncă. Normal, trebuie să câștig cât mai multe puncte, dar nu mi-au zis așa direct”, .

Moldovan, despre schimbarea lui Bergodi de la Rapid: “E susținut de noi”

În cadrul discuției de la conferința de presă, . Portarul naționalei a mărturisit că discuțiile despre schimbarea italianului sunt doar în presă, iar conducerea clubului este de partea antrenorului.

“Despre schimbarea antrenorului se discută doar în presă. Din ce ştiu eu şi sunt sigur de asta, domnul Bergodi este susţinut atât de noi, cât şi de conducere. Nu ne afectează aceste zvonuri şi împreună vom demonstra că se vorbeşte aiurea. Eu nici nu vreau să mă gândesc la plecarea antrenorului”, a mai spus Horațiu Moldovan.

