Moș Crăciun, spaima traficanților de droguri. Un polițist din Peru s-a deghizat pentru a prinde doi infractori

Polițiștii din Peru profită de apropierea sărbătorilor de iarnă pentru a se deghiza în Moș Crăciun în lupta împotriva traficanților de droguri. Astfel, un polițist s-a îmbrăcat în costum și căciulă roșii, și-a pus o barbă falsă ca să pătrundă nestingherit într-un cartier controlat de traficanții de droguri, informează .

Ținta polițiștilor sub acoperire au fost doi traficanți de droguri din localitatea Huaral, de la aproximativ 70 de kilometri de capitala peruviană, Lima. Unul dintre oamenii legii în moș Crăciun ca să se apropie de casa în care se aflau traficanții și a spart ușa cu un ciocan.

Poliția din Peru a mai folosit deghizările și cu alte ocazii în timpul misiunilor de combatere a infracționalității. De Halloween, patru polițiști s-au costumat în patru supereroi din Avernger: Spider Man, Captain America, Thor și Black Widow.

Falșii supereroi se prefăceau că promovează un concert de Halloween, însă ținta lor erau să aresteze persoane care erau suspectate de trafic de droguri în cartierul San Juan de Lurigancho, din orașul Lima, socotit o zonă foarte periculoasă.

Polițiștii peruvieni recurg la acest procedeu întrucât zone întregi din orașele țării se află sub controlul narcotraficanților. O intervenție cu mașinile de poliție în aceste cartiere riscă fie să se transforme într-o confruntare sângeroasă, fie traficanții sunt avertizați din timp și se ascund.

Însă deghizarea este un procedeu folosit pe scară largă și de polițiile din alte țări. De exemplu, fosta polițistă britanică Danny Brooke a relatat că a petrecut 10 ani în diverse , având ca țină traficanții de droguri și prădătorii sexuali.

Astfel un pedofil a fost prins după ce colegii lui Brooke au pus-o să se îmbrace în uniformă de școlăriță, deși aceasta era femeie matură și avea deja un copil. „Era un tip care comisese peste 120 de delincvențe. Obişnuia să pipăie minore și cu fiecare act de delincvență lucrurile se înrăutățeau, puțin câte puţin. Victimele sale erau eleve”, a povestit Danny Brooke într-un podcast.

Astfel îmbrăcată, Brooke s-a plimbat câteva săptămâni prin parcul în care pedofilul își agresa victimele, însă misiunea părea un insucces. Până când într-o seară, a fost și ea atacată. „M-am întors și l-am văzut pe tipul ăsta cu o pălărie neagră şi toate hainele închise la culoare, care se ascundea după colț. Am început să merg și am auzit pași în spatele meu. Nici nu am apucat să mă întorc și el m-a apucat de gât şi m-a trântit la pământ”, a povestit fosta poliţistă.

Polițiștii care stăteau la pândă s-au năpustit asupra agresorului și l-au arestat. „Am primit o scrisoare de la mama uneia dintre victime. Mi-a scris o scrisoare de mulțumire în care spunea că fiica ei nu mai ia somnifere și că nu mai udă patul”, a mai spus Danny Brooke.