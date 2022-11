Moştenitoarea imperiului Dedeman anunţă ultima lovitură a grupului. Fraţii Pavăl au reuşit cea mai mare tranzacţie imobiliară de pe piaţa românească

Pavăl Holding, grupul deţinut de fraţii Adrian şi Dragoş Pavăl, proprietarii Dedeman, a achiziţionat portofoliul de clădiri de birouri deţinut de dezvoltatorul imobiliar austriac CA Immo, care iese astfel de pe piaţa din România. Tranzacţia a fost anunţată de Karina Pavăl, fiica miliardarului Dragoş Pavăl.

Dedeman a plătit 380 milioane euro pentru ultima achiziţie

Portofoliul achiziţionat cuprinde aproximativ 165.000 metri pătraţi suprafață totală brută închiriabilă și circa 30,4 milioane de euro din venituri anuale brute din chirie.

ADVERTISEMENT

Practic, este vorba de şapte proiecte de birouri clasa A situate în București: Bucharest Business Park, Campus 6.1, Europe House, Opera Center 1 și 2, Orhideea Towers și River Place care, împreună, însumează suprafaţa amintită.

Comentând această tranzacţie, de presă: “Prin această achiziție reconfirmăm încrederea noastră în potențialul pe termen lung al sectorului imobiliar, securizând clădiri performante de birouri, de clasa A, în locații ireplicabile din Capitală.

ADVERTISEMENT

În plus, ne bucurăm să preluăm și echipa locală de management, o echipă bine sudată și experimentată, care va continua să asigure succesul acestui portofoliu”.

La sfârşitul lunii iunie, portofoliul CA Immo în România era evaluat la 389 milioane euro, dar CBRE, intermediarul tranzacţiei, a anunţat că prețul de vânzare a avut o reducere de aproximativ 3% față de valoarea contabilă de la 30 iunie 2022, astfel că fraţii Dedeman le-au plătit austriecilor aproximativ 380 milioane euro.

ADVERTISEMENT

Recent, Pavăl Holding a cumpărat şi clădirea de birouri U Center, de la proprietarul Forte Partners, într-o tranzacție estimată la circa 90 de milioane de euro.

De asemenea, frații Pavăl au mai cumpărat în 2018 clădirile din proiectul The Bridge, dezvoltate tot de Forte, iar cele două companii analizează în prezent posibilitatea încheierii unui parteneriat pe termen lung, după cum scrie .

ADVERTISEMENT

Pentru cele trei clădiri din proiectul The Bridge, din București, , pentru clădirea de birouri Dacia One, de pe Bulevardul Dacia, au dat 50 milioane euro, iar complexul The Office, din Cluj-Napoca, l-au cumpărat pentru 120 de milioane euro. Astfel, implicarea grupului pe piaţa imobiliară din România se apropie de un miliard de euro.