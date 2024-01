Motivul halucinant pentru care Andreea Ibacka a vrut să dea cu mașina peste Cabral: „Fierbeam de nervi. Te omor cu mâna mea!”

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai solide cupluri din România. Cei doi sunt împreună de mai bine de 15 ani și au doi copii minunați. Așa cum și-au obișnuit fanii, Andreea și Cabral nu ezită să dea din casă și să povestească lucruri amuzante din relația lor.

De ce a vrut Andreea Ibacka a vrut să dea cu mașina peste Cabral

, după trei ani de relație. La începutul poveștii lor de iubire, Andreea Ibacka și Cabral au trecut prin numeroase aventuri, iar la un moment dat, blondina a vrut să dea cu mașina peste partenerul său.

La vremea respectivă, în presă se scria că prezentatorul tv a adus acasă două blonde. Când a aflat, și, mânată de gelozie, a încercat să dea cu mașina peste el.

În cadrul unei emisiuni tv, Cabral a povestit cum a reacționat soția lui, după ce presa a scris că el a intrat cu două blonde în casă. Prezentatorul tv nu s-a gândit niciodată că partenera lui ar putea recurge la un asemenea gest.

Din gelozie, blondina nu a mai ținut cont de nimic

„Ajungem acasă și eu îi zic că a apărut un articol în nu știu ce ziar și scria acolo: „Cabral a fost surprins ajungând acasă cu două blonde la garsoniera lui din Berceni’ și Andreea zice: „Pe bune?! Cum adică?! Când tu ai o relație cu mine de atâta timp’. Eu fierbeam de nervi, cum adică a ajuns la garsoniera lui din Berceni?! Eu am patru camere! N-a zis nimic. Eu m-am dat jos din mașină, eram în dreapta, să deschid poarta. Am deschis lacătul și în timp ce împingeam am auzit motorul mașinii.

Când m-am întors, a mea era deja în a întâia. M-am agățat de poartă și am ridicat picioarele, ea a tamponat poarta și mi-a făcut: „Te omor cu mâna mea!’. Că eu am zis de garsonieră în loc să zic cum am ajuns cu două blonde. Nu i-a plăcut, mie mi s-a părut că nu era corect să zici garsonieră. Am fugit după. Fugi pe loc, după care o clarifici, că ai glumit’, a declarat Cabral, în cadrul unei emisiuni televizate.

Care este secretul căsniciei lor

Cabral și Andreea Ibacka sunt căsătoriți de 13 ani și au împreună doi copii, pe Namiko și Tiago. Anul trecut, prezentatorul tv dezvăluia care este secretul unui mariaj trainic. Atât el, cât și Andreea, respectă o anumită regulă, de la care nu se abat niciodată.

Deși par că se înțeleg de minune din exterior, Cabral și Andreea Ibacka au și neînțelegeri în mariaj. Carismaticul prezentator tv a explicat că soția lui este extrem de critică, dar preferă să nu se supere pe ea și să găsească o soluție salvatoare.

„Andreea este critică și cu ea, și cu mine. Noi ne-am cultivat treaba asta. De multe ori în cuplu, oamenii încearcă să se menajeze ca să nu strice feng-shui-ul. În ceea ce privește meseria, însă, atunci când cineva îți dă mărimea succesului sau eșecului sincer, fără orgolii, fără supărări, fără apăsări, te ajută foarte mult. Dacă există sugestii, și dacă ele sunt cerute de soția mea în momentul respectiv, i le dau”, a spus Cabral, pentru