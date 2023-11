După 12 ani de căsnicie cu Andreea Ibacka, Cabral a făcut un anunț neașteptat: ”N-a fost nicio criză”

Andreea Ibacka și Cabral formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă. S-au căsătorit în urmă cu mai bine de 12 ani și au o familie cât se poate de frumoasă.

Ce spune Cabral după 12 ani de mariaj cu Andreea Ibacka

iar la un moment dat vedeta povestea că sunt momente în care acest lucru se simte.

Mai mult de atât, Andreea Ibacka a vorbit într-un interviu și despre o vârstă a crizei mijlocii în viața prezentatorului tv. Adevărul este însă că el are o cu totul altă variantă. Cabral spune că a încercat să facă mai toate lucrurile pe care și le-a permis.

A avut pasiuni de-a lungul timpului și de asemenea, a încercat să profite din plin de fiecare moment în parte. Iar asta în condițiile în care este nevoit să se împartă între viața de vedetă tv, dar și cea de tată și de soț.

„Așa e nefasta, nu scapă vreo ocazie să te facă de toată ocara… La mine n-a fost nicio criză, am trăit întotdeauna fiind conștient că nu știu când se termină ața. Nu știu câte zile am, așa că am încercat în viață să fac toate lucrurile pe care oamenii se bazau să le fac… dar să am grijă să și trăiesc, între timp”, a povestit prezentatorul tv, într-un interviu acordat pentru .

Cum se înțeleg cei doi

? Prezentatorul tv recunoaște că cei doi nu formează un cuplu exemplu, însă nici măcar nu își doresc acest lucru.

De asemenea, el susține că ambii fac greșeli de cele mai multe ori. Dar secretul este că reușesc să le repare într-un timp scurt. În același timp, dacă de la distanță, Andreea Ibacka și Cabral par perfecți, în realitate cei doi sunt ”departe de așa ceva”.

„Nu suntem un exemplu. Și n-ar trebui să fim. Pentru nimeni. Suntem doi oameni care fac greșeli, dar care încă găsesc resurse să repare greșelile. Poate de-afară am putea părea, pentru câțiva, din când în când, perfecți.

Ei bine, suntem departe de așa ceva. În 15 ani am învățat cum să facem treburile așa cum ar trebui. Și tot greșit ne ies, deseori. Deci… nu te lua după noi, nu e pont”, a mai povestit prezentatorul tv, pentru sursa citată.