Motivul pentru care Adrian Năstase a dat în judecată Primăria de la Cornu, comuna unde deține o moșie impresionantă. Ce spune primarul despre acțiunea fostului premier

Adrian Năstase s-a retras de câțiva ani la moșia de la Cornu, alături de soția sa, Daniela. Năstase a fost ministru de externe între 1990 și 1992, apoi președinte al Camerei Deputaților, în perioada 1992-1996, iar apogeul carierei politice a fost atins când a fost numit prim-ministru, funcție pe care a ocupat-o între decembrie 2000 și decembrie 2004. În 2012, Adrian Năstase a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare de către Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul de corupție „Trofeul calității”, iar în 2014 la 4 ani de închisoare, în “Dosarul Zambaccian”.

Primarul din Cornu, despre procesul intentat de Adrian Năstase: “Este vorba de o grănițuire între două proprietăți”

să plătească despăgubiri de aproximativ un milion de euro. După ce a ieșit din închisoare, Adrian Năstase s-a mutat definitiv la Cornu, comună prahoveană aflată aproape de Câmpina. Numele lui Adrian Năstase și al soției sale apar, în calitate de reclamanți, într-un dosar înregistrat pe 17 ianuarie 2022 la Judecătoria Câmpina, conform informațiilor consultate de FANATIK pe platforma portal.just.ro.

Obiectul dosarului este „plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) rectificare carte funciară”. Operațiunea de rectificare a cărții funciare este întâlnită în situațiile în care înscrierile deja existente nu mai corespund cu realitatea. Rectificarea este operațiunea de carte funciară care reprezintă radierea, îndreptarea sau menționarea înscrierii oricărei operațiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară. Rectificarea cărții funciare presupune modificarea înscrierilor cuprinse în cadrul acesteia, înscrieri ce fac referire la imobilul propriu-zis (aspecte legate de suprafață), dreptul de proprietate sau alte notări asemanătoare, conform badealowofffice.ro.

În calitate de pârâți sunt câteva persoane fizice, dar și instituții precum Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cornu, adică primăria localității. Până acum, dosarul a avut cinci termene amânate, ultima oară pe 25 ianuarie 2023, când s-a menționat lipsa raportului de expertiză. Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru 22 martie 2023.

Primăria comunei Cornu, una din instituțiile care figurează ca pârât în procesul intentat de Adrian și Daniela Năstase, este condusă de Cornel Nanu, cel care se află în fruntea primăriei din 1992, al optulea mandat fiind obținut la alegerile locale din 2020. “Este vorba de o grănițuire între două proprietăți, una a domnului Năstase, cealaltă a unui cetățean. Fiind o greșeală a Oficului de cadastru, e implicat și oficiul de cadastru, dar și Primăria Cornu”, a declarat Nanu în exclusivitate pentru FANATIK.

Adrian Năstase a fost primul cetățean de onoare al comunei Cornu

“Dar noi nu avem nici o treabă, nu-i terenul nostru. Însă terenurile sunt pe teritoriul comunei Cornu, dar nu noi am emis actele, sunt făcute la notariat. E vorba de o grănițuire, o suprapunere. Domnul Năstase are terenul de câțiva ani de zile și când s-a făcut cadastrul sistematic pe localitatea Cornu avem o suprapunere acolo, iar oamenii își rezolvă în instanță această suprapunere”, a mai explicat Cornel Nanu.

De altfel, Cornel Nanu, care reprezintă PSD, are o relație excelentă cu Adrian Năstase, pe care l-a făcut cetățean de onoare al comunei pe care o conduce. La unul din evenimentele găzduite în comună anii trecuți, Nanu s-a fotografiat alături de fostul prim ministru și a explicat: “Alături de primul cetățean de onoare al Comunei Cornu, domnul Adrian Năstase, un om care nu a încetat să ne sprijine și să-și arate devotamentul față de comuna noastră”.

„Când două sau mai multe terenuri se suprapun se poate ajunge ajunge la mai multe situații neplăcute, precum procese cu proprietarii învecinați, imposibilitatea intabulării dreptului de proprietate în cartea funciară, imposibilitatea obținerii autorizației de construire sau pierderea șansei de a vinde imobilul către un potențial cumpărător. Există soluții legale pentru înlăturarea suprapunerilor, precum: încheierea unei tranzacții între proprietarii ale căror terenuri se suprapun, anularea unuia dintre cele două acte de proprietate, în măsura suprapunerii existente; promovarea unei acțiuni în revendicare în ceea ce privește suprafața unde există suprapunerea; promovarea unei acțiuni în grănițuire, rectificarea documentațiilor cadastrale și a cărților funciare”, se menționează pe site-ul dpa-legal.com.

Adrian Năstase are trei hectare de teren și o casă de 540 metri pătrați la Cornu

Din ultima declarație de avere, depusă de Adrian Năstase în iulie 2012, după ce și-a încheiat mandatul de deputat, reiese că familia acestuia deține un portofoliu imobiliar impresionant, alcătuit dintr-un teren agricol de 1,77 hectare la Cornu, un teren intravilan de 170,74 metri pătrați în București și un apartament de 278,89 metri pătrați, tot în București. intravilan de 0,36 hectare în Cornu și câte un teren agricol de un sfert de hectar la Cornu și Voluntari. Casa de vacanță de la Cornu, cu o suprafață de 540 metri pătrați, se afla, de asemenea, pe numele Danielei Năstase.

„Provin dintr-o familie destul de înstărită, căsătorit cu cineva care venea de asemenea dintr-o familie destul de înstărită. Lucrurile astea însumate, sigur că mi-au permis. Plus o anumită capacitate de a sesiza anumite zone de interes. Spre exemplu, daca ne-am fi întâlnit acum 30 de ani, v-aș fi recomandat și dvs. să cumpărați teren la Cornu cu un dolar pe metru pătrat. Am aproape trei hectare. Lucrurile astea au venit în timp, am mai luat niște terenuri care erau izolate. Nu aveau nici măcar drumuri de servitute, le-am obținut foarte ieftin. Ferma de la Cornu ne permite să avem legume, fructe, carne de pui”, a declarat Năstase, în 2021, la Metropola TV.

Tot în 2021, Adrian Năstase i-a acordat un interviu muzicianului Damian Drăghici pentru podcastul acestuia, în care a explicat cu ce se ocupă la Cornu: „Fac o palincă remarcabilă. Eu beau cu măsură, mai am încă resurse. Mă bucur să ofer prietenilor, am făcut niște sticle speciale, pe care am scris «Cornu» și inițialele mele. Nu comercializez, evident. Vin nu fac, nu e zonă potrivită pentru așa ceva, fiind la o altitudine de 600 de metri”.