Motivul pentru care Andreea Mantea a fost amendată de poliție: “Este groaznic”

Andreea Mantea a avut recent probleme cu poliția. Vedeta a fost trasă pe dreapta de către agenții de la Rutieră și s-a ales cu o amendă. Motivul? Unul cât de poate de banal.

De ce a primit Andreea Mantea amendă? Vedeta, trasă pe dreapta de agenții de circulație

Andrea Mantea este o șoferiță cu acte în regulă, asta când nu își uită buletinul acasă. Așa cum s-a întâmplat recent, motiv pentru care și-a luat amendă, după ce a fost trasă pe dreapta de către agenții de circulație.

ADVERTISEMENT

Andreea Mantea, despre problemele în trafic: “Când mă oprește poliția pe stradă, îmi iau amendă direct”

Actela la control, dar care acte? Andreea Mantea, pasionată de genți pe care le schimbă mai ceva ca pe șosete, să constate că și-a schimbat gentuța și și-a uitat buletinul acasă. Și asta chiar în ziua în care a fost trasă pe dreapta.

“Când mă oprește poliția pe stradă, îmi iau amendă direct. Chiar de curând am primit o amendă. Nu pentru că merg cu viteză, nu pentru viteză. Am avut tot, tot, dar nu am avut buletinul. Pentru că noi suntem femei și mai schimbăm gențile”, a declarat Andreea Mantea pentru

ADVERTISEMENT

Ce metodă inedită a găsit Andreea Mantea pentru a nu-și mai uita buletinul acasă: „Acum l-am lipit în mașină”

Și pentru a nu face aceeași greșeală de două ori, Andreea a găsit soluția perfectă. Astfel e sigură că nu își va mai uita niciodată buletinul acasă sau rătăcit prin vreo altă gentuță.

“Acum l-am lipit în mașină, e foarte greu de dezlipit. Dacă vreau să-mi iau buletinul vreodată undeva, mă chinui să-l scot, nu merge, acolo îl las. Ca să nu îmi mai iau amendă niciodată pentru că este groaznic”, a mai spus Andreea pentru aceeași sursă.

ADVERTISEMENT

Andreea Mantea, despre peripeţiile cu poliţia: „David din spate le zicea să îmi dea amendă că merit”

Iar Andreea Mantea nu este la prima abatere de acest gen. Dacă acum și-a luat amendă, data trecută a fost puțin mai norocoasă și s-a ales doar cu un avertisment.

“M-a oprit odată poliția și mă grăbeam un pic. I-am zis că ne grăbim, că vrea copilul nu știu ce să facă. Chiar nu aveam mare viteză, că mi-au dat avertisment. David din spate le zicea să îmi dea amendă că merit”, a spus amuzată vedeta Kanal D pentru Ego.

Se pare pentru a obține ce își dorește de la mama lui. “Nu poți să faci nimic cu el, să facem și noi o nenorocire. Îi mai zic să facem una alta, eu zic ceva și el mă aprobă și mă întreabă ce îi dau. Vrea telefonul ca să tacă”, a declarat vedeta.