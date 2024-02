Ce s-a ales de ”fata” lui Costi Ioniță! După ce au rupt topurile s-au despărțit definitiv! De ce nu mai țin legătura

Vă mai aduceți aminte de Dya, artista care în urmă cu peste un deceniu interpreta piese precum ”Stay”, ”Don’t know” sau ”Down the Earth”? Cântăreața se bucura de un succes muzical colosal atunci, iar la acest lucru contribuia și Costi Ioniță, care îi era producător. Însă, de câțiva ani, solista pare că s-a retras într-un con de umbră. Ce s-a întâmplat cu ea? În exclusivitate pentru FANATIK, tânăra a vorbit despre viața sa actuală și ne-a dezvăluit și motivul din care nu mai ține legătura cu faimosul Costi Ioniță.

Care este în prezent viața artistei Dya

Dya ne-a detaliat amănunțit despre prezentul său. Deși , aflați că încă mai cântă, are o școală de muzică și multe proiecte prin care îi ajută pe cei mici să devină artiști. Totodată, interpreta nu s-a sfiit să ne dezvăluie și informații despre viața sentimentală.

Din 2021, Dya este căsătorită. Ne-a povestit că și-a unit destinele cu cel care cândva i-a fost fan. Petrecerea de nuntă a fost una fastuoasă, cu invitați aparte și colegi de breaslă cunoscuți în industria muzicală, precum Ion Paladi, Ioana Beregoi, Alex de la Orăștie sau Liviu Teodorescu.

”M-am căsătorit cu soțul meu în 2021. Deci anul acesta avem trei ani de căsnicie. Ne cunoaștem de mulți ani, pentru că el la început a fost fanul meu. Mi-a scris pe Hifive, binecunoscuta platformă a generației noastre. Ulterior, i-am dat ID-ul meu de Messenger, nu-l dădeam oricui, dar așa era moda atunci, astăzi este old fashion. Mi-a atras atenția că mi-a scris un mesaj foarte frumos. Din păcate, nu mai am acea conversație. Mi-a atras atenția corectitudinea gramaticală, pentru că de la o vârstă fragedă puneam accent pe anumite aspecte atunci când vorbeam cu cineva. Așadar, ne cunoaștem de când eu aveam 14 ani. Prima dată noi ne-am întâlnit când aveam 16 ani, la o cafenea din Iași, urmând ca după aia să nu mai ținem legătura câțiva ani de zile.

S-a căsătorit acum trei ani

În 2017 ne-am reîntâlnit și țin minte că aveam parte de discuții interminabile. Stăteam câte 3, 4, 5 ore la restaurant, ieșeam în parc, dar nu am avut nicio tangență să spunem așa. A existat sentimentul de prietenie și de respect dintotdeauna. Ne scriam de zilele noastre de naștere, de Paște, de Crăciun, exista acel respect, chiar dacă ambii aveam viața noastră personală. Din iulie 2017 am devenit oficial o pereche, urmând ca pe 17 iulie 2021 să avem nunta, unde am avut o petrecere foarte, foarte frumoasă, cu peste 350 de invitați.

Ne-au cântat Ion Paladi, Alex de la Orăștie, am avut și un DJ. Ne-au cântat și Iuliana Beregoi, Liviu Teodorescu, prietenul meu, de la Eurovision Junior. Cu Liviu Teodorescu am reprezentat România în 2006, la Eurovision Junior, unde am câștigat locul 6. El și-a făcut nunta la o săptămână după noi și mă bucur mult că am legat prietenii frumoase în acest domeniu și uite că…Mi-a cântat la nuntă, Liviu”, ne-a mărturisit Dya.

De asemenea, Dya ne-a mărturisit și că are în plan să devină mamă, dar nu vrea să forțeze lucrurile, de dragul ochilor oamenilor. Se va lăsa în voia sorți și este convinsă că va rămâne însărcinată la momentul oportun. ”Bineînțeles că ne dorim copii, dar Doamne ajută vor veni la momentul potrivit”, a mai precizat artista.

Cum a colaborat Dya cu Costi Ioniță

Zece ani Dya și îi datorează lui Mihai Trăistariu colaborarea cu îndrăgitul cântăreț. Pe când era doar o adolescentă cu visuri mărețe a reușit să facă primii pași pe scenă. Cu timpul, a pierdut legătura cu Costi Ioniță și crede că asta s-a produs din cauza preocupărilor diferite pe care ambii au început să le aibă.

Cu toate acestea, în calea sa au apărut oportunități de colaborare cu Smiley, Randy sau Florin Pește. De altfel, în urmă cu opt luni a mai scos o piesă cu influențe albaneze și pentru 2024 vrea să lanseze o nouă melodie cu Florin Pește.

Dya și Costi au dominat topurile

”Pe Costi Ioniță l-am cunoscut prin Mihai Traistariu, un alt prieten de-al meu și colaborator. Eram într-un fel de impas, pentru că participasem la mai toate competițiile internaționale și în 2006 țin minte că a avut un concert la Iași, la Casa de Cultură a Studenților, și eu aveam teza la Română a doua zi.

Bineînțeles, fiind o fată studioasă de mică, îi tot spuneam mamei să mă lase că am teză a doua zi la Română. Ea ‘Nu, Diana, hai să mergem la un concert de al lui Mihai Trăistariu ‘ și acolo am discutat despre eveniment. Mi-a dat numărul lui Costi Ioniță.

În acea seară am revenit acasă, tatăl meu l-a sunat pe Costi Ioniță și i-a spus că are o fată talentată. Bineînțeles că nu eram singura, câte telefoane nu primea Costi în 2006, 2007… I-a zis tatălui meu să trimită niște materiale cu mine, poze.

Ulterior, ne-am întâlnit la studio și am colaborat 10 ani. Colaborare care s-a fructificat prin piese care au fost difuzate pe posturile de radio, TV. Este vorba despre piesa ”Stai”, ”Don’t know”, care a fost pe locul trei în Media Forest.

Dya a colaborat cu Smiley

După Costi Ioniță, am colaborat cu Smiley, Randy, cu piese precum ”Dor”, ”Magazin de vise”. Cu Costi Ioniță nu mai țin legătura cum o țineam. Nu din cauza mea, probabil că și el are alte treburi, călătorește foarte mult. Nu mai ținem legătura.

”Magazin de vise” este o piesă ținută în studiourile ”Famous Production”, de Randi, și ”Dor” de echipa lui Smiley și Șerban Cazan de la ”Hahaha Production”. Am colaborat și cu Nick de la N&D, am făcut parte din celebra trupă ”N&D”. S-a și potrivit ”N&D”, Nick și Dya. Timp de trei ani am colindat țara în lung și în lat. Am avut și un turneu național în majoritatea cluburilor din țară. Am vizitat zeci de orașe împreună și am cântat de două ori la Sala Polivalentă, la BT Arena din Cluj Napoca, în fața a zece mii de oameni.

Cu Florin Pește a fost simplu. Am luat numărul lui de telefon și l-am sunat (…) S-a născut melodia ”Ne certăm, ne împăcăm”, ulterior să colaborăm la ”Privirea ta”. Am în plan să fac o nouă colaborare în acest an cu Florin Pește. A mai ieșit melodia ”Dragost pe repeat”, o colaborare cu un producător foarte talentat, din Albania. Am făcut o colaborare în limba română a unei piese de acolo”, ne-a mai explicat Dya.

Dya are o școală de canto și coordonează proiecte muzicale

Cântăreața ne-a mai mărturisit și că deține o școală de canto, care îi poartă numele și care este frecventată de zeci de copii dornici de a deveni artiști. În același timp, are grijă să-i ajute pe aceștia să evolueze și prin diferite proiecte/festivaluri muzicale.

”Sunt directorul muzical și cofondatorul proiectului ”Starul de mâine”, un festival internațional care în aprilie 2023 a adunat peste 270 de copii, la Vatra Dornei, din mai toate județele țării, și din Republica Moldova, și a avut un succes răsunător. Cea de-a doua ediție va avea loc în perioada 29-31 martie, tot la Vatra Dornei la Casa de Cultură Platon Pardău

Am o școală de canto, ”Dya’s Kids”, care este formată din peste 50 de copii talentați, care reprezintă cu succes Bazinul Dornelor, la competiții naționale și internaționale (…) De asemenea, începând cu luna martie voi avea un turneu în diasporă (…) Sunt și jurat în cadrul mai mult festivaluri ”, ne-a mai dezvăluit Dya.