Motivul pentru care Dana Roba a plecat de acasă la 19 ani. Ce i-a făcut tatăl vedetei: ”Eu te-am făcut, eu te omor”

Dana Roba a trecut prin momente dificile. Make-up artista are în continuare de traversat una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Aceasta a fost lovită de soțul ei cu un ciocan, operată pe creier, iar recuperarea este una cu adevărat complicată.

Dana Roba a plecat de acasă la 19 ani

Se pare însă că viața make-up artistei nu a fost ușoară nici în perioada copilăriei. Dana Roba a decis să plece de acasă pe când avea doar 19 ani. În urmă cu ceva timp, într-un interviu acordat, aceasta a povestit ce a trăit ani de zile.

Familia vedetei era pocăită, însă într-un stil cu mult mai dur decât cred unii. Aceasta avea numeroase restricții, obligații și mai mult de atât, avea un tată extrem de violent, în stare de orice.

Dana Roba a ales în schimb o viață rebelă. Recunoaște că a fost o fire păcătoasă, însă mai apoi a ales drumul credinței. Chiar și așa, nu regretă pentru niciun moment alegerea făcută. “Eu crescusem într-o familie de pocăiți, dar un fel de pocăiți altfel. Eu nu aș vrea să fie nimeni așa.

Tatăl meu era foarte violent. El mereu spunea eu te-am făcut, eu te omor, trebuie să fii pocăit! Ei, așa normal că am viața cea mai rebelă. Am avut o viață ok înainte, dar eram păcătoasă”, a povestit Dana Roba, în 2020, la .

Make-up artista spune însă că în primă fază a decis să le facă în ciudă părinților. A mers la biserică până la 19 ani, iar mai apoi pur și simplu nu a mai suportat. A simțit nevoia să înceapă o nouă viață și a făcut acest pas fără să stea prea mult pe gânduri.

”Am vrut să îi fac în ciudă tatălui meu”

“Am făcut toate asta doar ca să îi fac în ciudă tatălui meu. Eu am mers la biserică până la 19 ani și la 19 ani nu l-am mai suportat efectiv pe tata și am plecat de acasă, dar nu am făcut absolut nimic rău, nu am dat în cap la nimeni”, a mai explicat ea.

Iată însă că după o viață rebelă, Dana Roba a simțit nevoia de o schimbare din nou. L-a întâlnit pe Dumnezeu, iar mai apoi a decis să se pocăiască. Iar acest lucru nu l-a făcut singură, ci alături de soțul ei.

Un apropiat le-a făcut cunoștință celor doi, iar o frumoasă poveste de dragoste a început. În doar câteva luni, cuplul s-a căsătorit, însă nu avea să știe finalul tragic care va urma ani mai târziu.

Vedeta și-ar fi dorit să divorțeze, însă bărbatul nu a fost de acord cu această decizie. După două operații și zile întregi petrecute în spital, aceasta s-a întors acasă.