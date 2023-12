Motivul pentru care Gabriel Coveșanu nu a vrut să investească în afaceri. Cove, mai sincer ca niciodată: ”Nu pot să mă plâng”

Gabriel Coveșeanu sau ”Cove”, așa cum îl știe, de fapt, multă lume, a făcut declarații despre situația sa financiară. Prezentatorul de la Prima TV a spus cât este de bogat. Nu a investit până acum în afaceri, așa cum au făcut-o mulți colegi de ai lui, dar a avut și un motiv.

Cove, dezvăluiri sincere despre situația sa financiară. De ce nu a investit în afaceri

Cove lucrează de ani buni în televiziune, iar cei mai mulți români îl știu de pe vremea când era la ”Surprize, surprize”, alături de Andreea Marin. Astăzi lucrează la Prima TV, moderând emisiunea ”Cursa iubirii” și având în vedere experiența sa profesională îndelungată,

Întrebat într-un interviu dacă a apucat să facă până acum milionul de euro, așa cum s-a întâmplat deja în cazul unor colegi de-ai săi, de breaslă, Gabriel Coveșeanu a negat: ”Domnule, nu s-a făcut, de ce să zic?! Mi-a lipsit latura pragmatică în viață”, a spus moderatorul pentru

Cove: ”Mi-a plăcut să fiu în emisiuni de televiziune”

Cât despre zona de business, îndrăgitul prezentator spune că a neglijat-o, deoarece și-a dorit să se axeze mai mult strict pe ceea ce îi place, televiziunea. Din acest domeniu câștigă destul bine încât să nu se plângă de neajunsuri, mai dezvăluie el.

”Nu m-am băgat, eu am făcut din pasiune tot ce am făcut, motiv pentru care nu am considerat că am muncit vreodată. Nu pot să mă plâng, să zic că nu am din ce trăi, dar nici nu sunt acel bogat, precum e domnul Huidu, cu milionul făcut. Mă descurc, îi mulțumesc lui Dumnezeu.

Mie mi-a plăcut să fiu în emisiuni de televiziune, să fac televiziune, mi-am dorit să fiu actor, să joc pe scenă, să fiu în spectacole. Sigur, îmi doresc să fac și film, poate voi face la un moment dat, mai mult decât am făcut, niște colaborări sporadice”, a mai declarat Cove pentru sursa menționată.

Cove, în plan personal

Înainte de a fi prezentator la Prima TV, Gabriel Coveșeanu a lucrat ani buni la Protv, moderând emisiunea ”Vorbește Lumea”, alături de Adela Popescu. . În plan personal, are 49 de ani, este căsătorit cu Florentina Ene și tatăl a doi băieți, de 8 și 14 ani.

Întrebat și despre cum are grijă de copiii lui ca să nu ”alunece”, având în vedere provocările prin care trece noua generație, Cove a oferit o explicație foarte interesantă. A făcut referire la cât se oferă copiilor de astăzi și la dobândirea fericirii.

”Din păcate, tânăra generație are următoarea problemă – nu mai au la ce să aspire. Pentru că trăiesc niște vremuri în care au de toate, aparent, nu își mai doresc să acceadă către anumite funcții sau să obțină nu știu ce, pentru că primesc de pe acasă un pol și un Pall Mall, cum zicea Toma Caragiu.

Mai există și chestia că trebuie să fii fericit în permanență. Și fericirea permanentă doar din chestii greșite o poți obține. Pentru că ea nu există, nu ai cum să fii fericit în fiecare zi. Iar dacă ești fericit în fiecare zi, nu vei mai ști ce e fericirea, pentru că n-o vei mai aprecia”, a mai adăugat prezentatorul.