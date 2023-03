Motivul pentru care jucătorii Craiovei lui Mititelu sunt disperați să prindă play-off-ul. Ce prime uriașe au în contracte. Video exclusiv

FC U Craiova 1948 așteaptă cu sufletul la gură . La primul termen, oltenii au pierdut la „masa verde” meciul cu Sepsi, dar șansele la play-off sunt încă vii. Adrian Mititelu a analizat lupta cu echipa lui Bergodi .

Toate gândurile duc la play-off. Fotbaliștii lui FC U Craiova 1948, disperați să intre în top 6

FC U Craiova 1948 are pregătite prime frumoase de bani dacă va reuși să intre în premieră în play-off-ul campionatului. Cu două etape rămase până la finalul sezonului regulat, echipa lui Nicolo Napoli este la patru puncte în spatele lui Sepsi, formație aflată pe poziția a șasea.

„Depinde de la jucător. În medie 10-15 mii de euro. E tot o chestie de orgoliu. Și dacă pierdem play-off-ul nu e o tragedie. Mai avem un meci greu mâine, dar dacă intrăm în play-off vom fi o nucă tare și fiecare meci îl vom trata ca pe o finală. Dacă intrăm în play-off să nu crezi că vom termina pe locul 6.

Obiectivul acestui club în acest an a fost calificarea în play-off. Ne dorim foarte mult acest lucru. Suntem convinși că dacă am reuși acest lucru am face o figură foarte frumoasă în play-off. Nu o să fim FC Argeș de anul trecut, care a pierdut majoritatea meciurilor cu 0-5”, a declarat Adrian Mititelu Junior, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Cel mai mult vrem să o batem pe FCSB”

dar mezinul susține că patronul FCSB-ului nu și-a făcut bine calculele.

„Cel mai mult pe FCSB vrem să o batem că nu i-am bătut niciodată și e un obiectiv pentru noi. Și e un derby. Cine nu vrea să bată pe FCSB? Cu FCSB avem primă dublă. Dacă ar fi să ne uităm din noiembrie încoace, echipa asta e de locul 1.

Ce victorii am avut, în Giulești, pe CSU Craiova am subordonat-o acasă. Echipa asta are toate atuurile de play-off. Eu nici nu concep să nu intrăm în play-off.

Dar pun răul înainte, că sunt un tip rezervat de fel, dar merităm pe deplin acest loc 6. Și dacă nu pierdeam acele meciuri aiurea la început, noi eram în primele 3”, a conchis Mititelu Jr.

