Motivul pentru care Pavel Bartoș nu va mai prezenta Revelionul alături de Smiley. Cine este artista celebră care îl înlocuiește

Pavel Bartoș se desparte de Smiley! Nu vă panicați, că acest lucru s-a întâmplat doar la filmările Revelionului din acest an de la PRO TV. O artistă celebră de la noi face echipă cu actorul în noaptea dintre Ani. Despre cine e vorba?

Pavel Bartoș nu prezintă Revelionul alături de Smiley

De ani buni, Pavel Bartoș și Smiley fac echipă bună pe micile ecrane, iar telespectatorii îi adoră. Cu toate acestea, cei doi nu vor putea fi văzuți la PRO TV la trecerea dintre ani.

Este al treilea an când prezentatorul de la Românii au Talent prezintă show-ul Protevelion, un program special pentru noaptea dintre ani. „Revenim și în acest an, la sfârșit de an, cu o seară ce nu trebuie ratată! Avem voie bună, energie, momente care nu ar trebui ratate și invitați pe care sunt sigur că abia îi așteptați! Ne vedem la PROTEVELION!”, a declarat Pavel Bartoș, într-un comunicat oficial transmis de Pro TV.

„Chiar dacă mai avem puțin până la finalul lui 2023, vă spun sincer că sunt entuziasmată! Pe 31 decembrie, pentru al treilea an la rând, ne vom revedea în cea mai tare petrecere dintre ani. Ne-am distrat copios la filmări și abia aștept să vă aducem și vouă starea de bine, muzica, dansurile și momentele speciale. V-am pregătit multe surprize și sunt sigură că nu veți vrea să ratați niciun minut, așa că ne vedem la PROTEVELION!”, a precizat și Raluka.

Ca deobicei, printre care Andreea Esca, Neti Sandu, Florin Busuioc , Lili Sandu, Andi Moisescu, Mihai Dedu, Shurubel și Bogdan Ciudoiu, sunt doar o parte dintre cei care vor întreține atmosfera pe 31 decembrie 2023, de la ora 20:00.

Cei doi sunt prieteni de ani buni

În urmă cu ceva timp, Pavel Bartoș făcea dezvăluiri neștiute despre relația de prietenie cu Smiley. Celebrul actor nu s-a sfiit să spună public ce-l enervează la bunul său prieten.

Deși lume îi vrea împreună la diverse evenimente, pentru că sunt mereu veseli și cu zâmbetul pe buze, Pavel Bartoș a recunoscut că a refuzat să doarmă în aceeași cameră cu Smiley. El dezvăluia că soțul Ginei Pistol are tabieturi imposibil de suportat.

Pavel Bartoș, speriat de tabieturile solistului

Când au avut o filmare la Timișoara, , în aceeași cameră. Pavel a dezvăluit că atunci a fost și ultima dată când au mai împărțit camera.

„Vine prima noapte, prima seară. El înfofolit cu pijama, eu dormeam gol, că așa dormeam pe vremea aia. Acum te iau șalele, durerile… Andrei era așa, cu jaluzelele trase, muzică, televizorul deschis și eu zic: „Cum, tu dormi așa?„Pai da, eu așa adorm.

Plus că vreau lumina soarelui”. Îl văd, imediat a adormit, sting televizorul, trag jaluzelele. Pe la 4 dimineața, era și vară, filmam undeva în iulie, pe la Timișoara, și am văzut așa lumină, televizorul era aprins, îl văd pe el, dormea”, a spus Pavel Bartoș.