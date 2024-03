Motivul real pentru care Jador a fost descalificat de la Survivor România: „Ultimul prost”

În prima apariție publică după descalificarea de la Survivor România 2024, Jador a dat cărțile pe față și a dezvăluit motivul real pentru care a fost descalificat din competiție. Ce mesaj a transmis pentru colegii care s-au bucurat că au scăpat de el.

De ce a fost Jador descalificat de la Survivor România All Stars 2024

Jador a început prima apariție la televizor cu o afirmație deloc modestă, precum atitudinea pe care a afișat-o pe parcursul competiției și care i-a deranjat și pe colegii săi. „Sunt bombă. Am slăbit 10 kilograme”, a spus Jador în emisiunea „La Măruță”.

De departe, cel mai important subiect atins de fostul Faimos este motivul pentru care a fost dat afară din show. Iar artistul a lăsat să se înțeleagă că problema reală nu a stat în lipsa lui de o oră din camp, ci în faptul că foștii săi colegi de echipă și-au făcut o strategie pentru a-l da afară.

„A avut vreunul curajul să fugă? Sunt primul care am fugit din Survivor (…) Noi nu știam care e premiul și că finala e pe voturi. Când am aflat că finala e pe voturi, s-a urcat toată echipa în capul meu.

(…) Știți cu toții de ce am fugit. Am vrut să grăbesc venirea Oanei acolo. Și nu știu de ce s-au supărat colegii mei, că n-am afectat pe nimeni. Pe mine m-au dat afară.

(…) De ce m-au descalificat pe mine? Culiță a fugit 8 ore, eu am fugit o oră. Ca ultimul prost. Mereu am fost cel mai rău din școală, în clasă. Eu mereu oaia neagră, și în familie și la Survivor”, a spus Jador despre plecarea de la Survivor România 2024.

Una peste alta, artistului i-a plăcut la Survivor

Totuși, Jador a afirmat că i-a plăcut să participe la Survivor România All Stars și că sezonul, deși încheiat astfel, a fost unul destul de ușor. Mai ales că, spune Jador, foamea nu a mai fost atât de greu de îndurat. Cât despre asta, artistul a dezmințit zvonul răspândit de Zanni în echipă, conform căruia manelistul era favorizat.

„Mi-a plăcut foarte mult. A fost extraordinar. A fost mai greu celălalt. A fost mai greu din punct de vedere al oamenilor. Eu cu oamenii n-am o problemă, sunt obișnuit să nu mă placă.

Sezonul ăsta am primit două linguri de orez în plus. (…) Toată lumea credea că mie îmi dă mâncare, că pe mine mă tratează altfel producția de acolo”, a declarat Jador.

Despre conflicte, pe de altă parte, spune că s-au rezolvat între timp. S-a împăcat atât cu Iancu, cât și cu Jorge și recunoaște că multe certuri au avut loc din cauza orgoliului său.

Jador, despre conflictele de la Survivor: „Eu am gura mare”

Chiar și pe Zanni l-a iertat. „Eu sunt sigur că el în realitate nu are nimic cu mine. Eu sunt singurul din echipă de la noi care-i amenința premiul. Zanni nu are nimic. Eu îi apreciez inteligența. I-a manipulat pe toți din echipă. Mie-mi place de el pe partea asta. Ce a fost la Survivor, rămâne la Survivor.

Cine nu trece și ține ranchiună. Eu lui Jorge i-am dat mesaj aseară. I-am spus că eu am fost prost. După ce a plecat din echipă, eram cumva dușmani. Nu înțelegeam de ce. Asta fost o chestie. Eu nu trebuia să mă iau de el. Am dat în imaginea lui și am fost eu prost. Îmi pare rău.

Eu sunt și acuma prieten cu Iancu. Noi ne-am împăcat. Îmi pare rău de foarte multe lucruri pe care le-am făcut. Iancu, eu m-am cunoscut cu el la o emisiune, nu m-am apropiat de tare precum m-am apropiat de Culiță. (…)

Am un orgoliu dus la extrem, orgoliul ăsta masculin. Am greșit, Iancule, mi-am cerut scuze, ne-am luat în brațe, suntem prieteni. Eu am gura mare, dar îmi cer scuze după. Alții fac asta? Asta e puterea”, a spus Jador despre conflictele pe care le-a avut la Survivor România.

Între Jador și Oana a fost dragoste la prima vedere

Jador a vorbit și despre și a dezvăluit că, atunci când s-au întâlnit la vizita medicală, între ei a fost dragoste la prima vedere, iar a doua zi s-au mutat împreună.

„A trebuit să fac această vizită medicală alături de o parte din Războinici. Când am ajuns acolo eram nedormit de 10 zile și era Oana acolo, în fața mea. Eu am crezut că e o asistentă sau ceva. Și am aflat ulterior că ea a fost la Survivor. Am intrat acolo cu Războinicii, am făcut glume, că ea părea super îndrăgostită. Și i-am zis, ‘Treci!’. A doua zi s-a mutat cu mine.

Am și poză de la prima întâlnire. Eu știam că ea va fi cu mine. Am avut și eșecuri în iubire. Am mai fost fete de care am fost îndrăgostită. Oana este o fată super. Eu, jăvrelul de om, nu merit o așa fată bună. Eu chiar am o părere proastă despre mine uneori”, a spus Jador despre iubita lui de la Survivor.

De altfel, este convins că vor fi împreună curând. „Dacă Oana nu vine într-o săptămână dau divorțul. (…) Vine acasă într-o săptămână. Dacă ea nu vine, eu îs diliu. Îți zic eu că pleacă. Unde pun eu inimioara, o pus Dumnezeu mila. Nu stă. Nu fuge, dar ea e mai elegantă. Ce câștigă? Mergem cu ziua și câștigăm noi bani”.

De altfel, Jador doar confirmă ceea ce FANATIK spune de câteva zile. , la București, fiind chiar fotografiați împreună, zilele trecute, la o clinică de înfrumusețare din Capitală.

Jador, piesă specială pentru Oana Ciocan

Jador a compus și o piesă specială după plecarea de la Survivor România. „Aleg dragostea” explică motivul pentru care a ales să încalce regulamentul și modul în care și-a exprimat sentimentele sincere pentru Oana Ciocan.

„Piesa asta este un răspuns pentru toți cei care au dat în mine. Despre Moro, îți dai seama că nu mi-ai picat bine să vorbească despre mine nașul meu așa. Mi-a părut rău ca el să aibă părerea asta despre mine. Moro a fost o punte între mine și Zanni”, a mai spus Jador despre melodie.