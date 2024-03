Oana Ciocan a făcut anunțul după ce a fost cerută în căsătorie de Jador, la Survivor România: ”Facem copii”

Oana Ciocan a trăit emoțiile vieții în jungla din Dominicană atunci când Jador, eliminat de la Survivor România, a cerut-o în căsătorie. Ajunsă înapoi în tabăra Faimoșilor, Oana Ciocan le-a dezvăluit colegilor de echipă ce planuri și-a făcut deja alături de manelist.

Oana Ciocan vrea copii mulți cu Jador

După ce a trecut prin emoții fără precedent, la Survivor. Nu de altceva, dar Jador a cerut-o în căsătorie, așa cum FANATIK și anunțase că se va întâmpla. Mai mult, deja, Războinica știe ce își dorește de la Faimos.

Iar după ce a împărtășit vestea că va deveni soția lui Jador colegilor săi de echipă, Oana Ciocan s-a pus pe discutat planurile de viitor. Iar pe malul Mării Caraibilor, la doi pași de tabăra Războinicilor, viitoarea soție a lui Jador a stat de vorbă cu colegii săi.

”Avem în plan mulți copii. Eu îmi doresc să am mulți, e casa… Să știi că ai frați… Eu am un frate, dar mi-aș fi dorit mai mulți. E frumos să ai familie numeroasă. De aia trebuie să facem copii, să fim fericiți”, a spus Oana Ciocan. Iar veștile date de Războinică i-au bucurat pe toți cei din tabăra ei. ”Mă uitam la el, el se uita la mine. Îmi furnica inima, nu am simțit în viața mea”, povestea Oana Ciocan.

Ce i-a spus Jador și nu s-a văzut la televizor

Discuția dintre Jador și Oana Ciocan de la Survivor România a durat, așa cum era de așteptat, mai mult decât ceea ce s-a difuzat. Iar Războinica a dezvăluit ce au discutat, între patru ochi, odată cu cererea în căsătorie pe care a acceptat-o fără să stea pe gânduri.

”Mi-a spus să fiu puternică. Și, indiferent că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat (descalificarea lui Jador, n. red.), așa a fost să fie. Sunt, căsătorită, nu știu cum să vă spun.

Nu m-am așteptat niciodată la asta. Cred că a fost cea mai originală cerere în căsătorie. Am cel mai deștept bărbat. Toate ca toate, e și frumos și deștept. Asta e, sunt iubită de Dumnezeu”, spune Oana Ciocan.

Mai mult decât atât, chiar dacă Jador i-a cerut să ardă scrisoarea de amor pe care i-a scris-o, Oana nu a putut să o facă. Este, probabil, lucrul la care ținea cel mai mult în perioada în care s-a aflat în jungla de la Survivor România. Și, având în vedere cuvintele dulci așternute pe hârtie de Jador, este de înțeles.

”Mi-a făcut și o scrisoare, nu mă așteptam la cuvintele pe care mi le-a spus. Mi-a spus: `Te rog, o citești și o arzi`. Din păcate, nu o să o ard niciodată. (…) El, oricum, știe. Știe că îl iubesc foarte mult, știe că mi-am dorit mult, mult, un bărbat așa cum e el.

În spatele a tot ceea ce afișează, l-am văzut, de prima oară când l-am cunoscut, cine e și cum e. Este omul lângă care vreau să rămân o viață și el știe foarte bine treaba asta”, a mai spus viitoarea doamnă Dumitrache.

Oana Ciocan și Jador, surprinși deja în București

Acum câteva zile, . Cei doi au mers împreună la o clinică de înfrumusețare și păreau că se înțeleg minunat. Iar faptul că Jador și Oana sunt, deja, împruenă în București înseamnă un singur lucru: Războinica s-a grăbit pe cât a putut să ajungă acasă.