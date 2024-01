Mugur Mihăescu, amintiri din copilărie: ”La mama plângeam de ziceai că m-a omorât”

Mugur Mihăescu, actorul care l-a impersonat magistral pe Garcea, a făcut dezvăluiri din copilăria sa. Și, cu sinceritate, el a povestit și care era relația cu părinții săi, dar și cum, la acea vreme, era ”altoit”.

Mugur Mihăescu: ”Mama nu era aspră, eu eram tâmpit”

Mugur Mihăescu a recunoscut că, pe când era copil, era tare zvăpăiat. Și, de aceea, uneori avea de-a face și cu câte o palmă-două, de la părinți. Sau, uneori, chiar și o bătaie cu cureaua. Dar, recunoaște el, le merita din plin, iar acum înțelege perfect de ce avea parte de ”corecții” de atunci.

„Mama era dulce, mâna ei era cam dură. Mă învățasem să stau mai mult pe dreapta, că pe stânga avea efectele muncii pe mână și îmi dădea cu dosul palmei. Pe partea dreaptă aveam bătătură, știi cum faci de la chitară sau de la vioară. Dar eu în locul ei cred că mă jucam în picioare. Acum m-am pus în locul ei, văd cu ochii maturității cum făceam eu când eram mic, cred că mă vedeai pe toate posturile de știri.

Nu dădea să mă omoare. Mama nu era aspră, eu eram tâmpit. Tata patru bătăi mi-a dat. Le țin minte pe toate. Cu cureaua. Nici nu plângeam la tata, la mama plângeam de ziceai că m-a omorât. La tata mușcam buza, dar nu plângeam. De la maică-mea le-am luat până la 18 ani. Am meritat”, spune Mugur Mihăescu, conform .

În altă ordine de idei, Mugur Mihăescu recunoștea, pentru FANATIK, că a avut o copilărie de vis. ”Atâta timp cât există înţelegere în familie şi ai o familie frumoasă şi copilăria este pe măsură.

Eram liber, mă jucam afară şi numai afară. Pentru mine, să intru înăuntru, era destul de chinuitor, iar înăuntru mă pierdeam în cărţi, îmi continuam într-un fel, poveştile de afară cu poveştile din cărţi. (…)

Până la 18 ani, nu țin minte să-mi fi sărbătorit vreodată ziua de naștere. Dar la majorat mama a închiriat o casă unde am avut vreo 45 de invitați, de la colegi de clasă la familie. Nu-mi aduc aminte dacă atunci am băut prima dată și cred asta e un semn că poate am făcut-o”, ne spunea actorul.

Garcea, mândru de fiica lui

este foarte mândru de fiica lui. El s-a destăinuit cu privire la Ivona, fiica lui de 25 de ani. Iar dacă părinții lui l-ar fi vrut profesor, iar el a devenit oaia neagră a familiei pentru a a ales actoria, Mugur Mihăescu a decis să nu o streseze pe fiica lui în a alege meseria dorită de el.

”Cea mai mare realizare este fata mea. În viața fiecărui om, la vârsta asta, nu cred să existe o realizare mai mare decât copiii. Iar profesional, toată cariera mea a reprezentat o mare realizare și sper să continui așa. Indiferent de ceea ce fac, să aduc bucurie, să dezamăgesc cât mai puțină lume, că nu ai cum să-i împaci pe toți. Dar cu cât se bucură mai mulți, e mai bine. Asta e marea mea realizare profesională. (…)

Am învăţat că e bine să laşi copilul să-şi urmeze drumul, de asta nu i-am insuflat nici eu fiicei mele nicio dorinţă de-ale mele şi am lăsat-o pe ea să-şi aleagă singură calea în viaţă.”, a spus pentru FANATIK.